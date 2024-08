Que el piano no pare en Begoña: el kiosco de la música alberga una maratón de actuaciones con nutrida presencia internacional

Diez horas a golpe de teclas. Eso se vivió ayer en el kiosco de la música de Begoña gracias al tradicional maratón enmarcado en el Festival Internacional de Piano de Gijón "Jesús González Alonso". Una actividad de lo más internacional, con pianistas procedentes de Estados Unidos, China o India, y que sumió Begoña en un oasis musical para deleite de los paseantes, que no podían desoír la llamada del instrumento. Casi sesenta pianistas mostraron sus dotes con el mismo durante el maratón.

Andrea García, encargada de producción y comunicación del certamen, ejercía de maestra de ceremonias, presentando a los artistas. Para García, el "Paseo Gastro" supuso un catalizador para impulsar la asistencia a los recitales. "Hemos tenido gente desde horas más tempranas que otros años", subrayaba Andrea García, que reivindicó el valor de la cita para ofrecer "oportunidades escénicas" a los pianistas de cara a "conectar con la ciudad". "A los participantes les gusta mucho porque para ellos es una experiencia diferente y exigente para la concentración", sostuvo la representante del festival, también deseosa, a través del maratón, de despertar "nuevas inquietudes" en los más pequeños o "recuerdos en gente que hace tiempo que no escucha piano".

Los estadounidenses Bella Berman y Benjamin Keating amenizaban la sesión vermú en Begoña con piezas de Chopin o Granados. "Este evento es maravilloso y una manera de acercarnos a la comunidad porque no solemos tocar en la calle sino en salas de conciertos o en el conservatorio", declaró Keating, que ensalzó la posibilidad de "interactuar" con el público. Durante la mañana se pasó por el lugar el joven gijonés Pedro Manuel Fernández, de 17 años, aunque su turno llegó por la tarde, cuando tocó el "Grande Valse Brillante", opus 34, número 3, de Chopin, y otras obras. Sobre la maratón, manifestó que "enriquece" la vida cultural de la ciudad en verano. "Es magnífico y, para mi experiencia, me permite acercar el mundo del piano a la gente. Es una gran iniciativa", aseguró Fernández, alumno del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y que, eso sí, ya posee cierto bagaje al haber tocado en el teatro Jovellanos o la Laboral. Nada de miedo escénico. "Al principio puede haber nervios, pero hay que estar concentrado en hacer lo que sabes, lo que has estudiado y en disfrutar", indicó Pedro Manuel Fernández.

"Me encanta la música en vivo y más el piano, esto es espectacular", confesaba Karina Hurtado, acompañada por Janet Mora y Elizabeth Murillo. Mora se llevaba las manos a la cabeza cuando se enteró de que el maratón se prolongaría durante diez horas. A Hurtado no le parecía importarle. De hecho, se fue de Begoña con un propósito. "Me gustaría tocar el piano", reconocía. Embelesados con el concierto de Benjamin Keating estaban los pequeños Martín Leafar y Julia Pellitero, que no perdían detalle del movimiento de manos del artista. Un reflejo de que lo clásico no pasa de moda. El maratón, en el que tocaron nombres como Fernando García o Jonathan Bass, fue el pistoletazo de salida a la programación del festival, que tendrá como grandes protagonistas a Ilya Shmukler, que ofrecerá un concierto en la Colegiata de San Juan Bautista el 17 de agosto, y a Kotaro Fukuma, que lo hará cinco días después en el teatro Jovellanos para interpretar la "Suite Iberia" de Albéniz. Para ver al japonés ya tiene entrada Rafael Orejas, que ayer escuchaba con atención las notas de los distintos artistas que desfilaban por el kiosco de la música. Pese a que no le convencía del todo el emplazamiento al coincidir con el "ruido" de las casetas hosteleras, para Orejas la maratón "es una buena idea para acercar la música clásica". Y con la ventaja de la flexibilidad horaria. "Puedes venir cinco minutos o una hora, lo que te dé la gana", afirmó.

El Festival Internacional de Piano "Jesús González Alonso" contempla en las próximas fechas más recitales en diversos espacios de Gijón, que ayer comprobó que lo "incansable" del instrumento.

