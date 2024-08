El arma arrojadiza de Emulsa: las auditorías no despejan los choques entre Partido Popular y PSOE

El edil socialista José Ramón Tuero reprochó ayer a la alcaldesa Carmen Moriyón y a Rodrigo Pintueles, presidente popular de Emulsa, tratar de "culpar de todo" al exgerente Esteban Lázaro Álvarez a la hora de explicar la situación de Emulsa. "En los consejos extraordinarios y ordinarios de y en la comisión de Medio Ambiente del año pasado, una y otra vez, Rodrigo Pintueles afirmó que las reservas de la empresa municipal no se correspondían con la realidad financiera. Es por ello que las pérdidas que hubo en Emulsa no pudieron cubrirse con reservas voluntarias, sino que debe ser con aportación municipal", sostiene el edil, que asegura que Álvarez "nunca mintió": "Pintueles ha incidido en que las teóricas reservas voluntarias de más de 15 millones de euros que aparecen en la contabilidad de la empresa no son líquidas ni realizables. Esto se debe, según él, a que a lo largo de estos años se ha ido disponiendo del dinero para inversiones e incluso gasto corriente". El concejal socialista afirma también que "pueden ponerse como quieran", pero que las facturas impagadas existieron. Él no comparte la valoración de que el importe, respecto al total de facturas, sea residual. "Pintueles reconoció que hubo ‘errores sustanciales’ en la aplicación de la tasa de basuras o facturas impagadas a entidades y organismos públicos, grandes productores e industrias, entre otros. Fue cerca de un millón de euros el dinero que afloró y no fue ingresado en las arcas de Emulsa", señala. Tuero afirma, también, que el error de gestión en Emulsa se realizó "del 2011 al 2019", en los mandatos de Foro, porque "se congeló la aportación municipal". Foro, por su parte, acusa al PSOE de haber usado las reservas para paliar los años de pérdidas de la empresa, vinculadas al covid.