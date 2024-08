El Bibio se pone guapo para la feria de Begoña

"Como decía mi madre, si me descuido te doy a luz en el matadero". Con estas palabras, entre carcajadas, definía Alfredo López su vinculación con el mundo taurino. Entró al matadero con 23 años para después formar parte de la unidad de mantenimiento de edificios del Ayuntamiento de Gijón, y desde entonces, es a lo que se dedica. No hay problema en El Bibio que no sea capaz de solucionar. En el último mes se ha encargado de la puesta a punto de la plaza para la feria de Begoña. Aunque no lo ha hecho solo. Los trabajadores de Circuitos Taurinos, la empresa de Carlos Zúñiga, también están pendientes estos días de cada detalle para que todo esté en perfecto estado de revista para cuando suenen clarines y timbales.

La arena ya está en el ruedo y las banderas de España en las barandillas de los balconcillos de grada. En los tres mástiles de la Puerta Grande lucen las banderas de España, Asturias y Gijón. A tan solo dos días de que comience la feria, El Bibio se encuentra prácticamente listo. Solo quedan pequeños detalles por pulir o algún que otro remate. "Ha sido un mes bastante largo", manifestaba Alfredo López. "Lo principal es la pintura. Estos lugares se conservan bien, pero como ha estado un año sin utilizarse el problema viene de las condiciones meteorológicas. Llueve y sale moho y lleva bastante tiempo el rascar y volver a pintar", explicaba sobre el proceso.

Por la izquierda, Alfredo López, en los corrales de El Bibio; David Huetes, en el patio de cuadrillas, y Fernando Humanes, en el callejón del coso, ayer por la tarde. / Ángel González

Entre los preparativos, López cuenta que, montando los tablones como cada año, se han topado con más de uno roto que han tenido que reparar. "Aquí todos los tablones se montan y se desmontan, lo único que no se desmonta son los lados izquierdo y derecho de cada burladero. Son 4 burladeros, pero hay que revisarlos igualmente", desvelaba. Además, también se han encargado de revisar las andanadas, las gradas, los palcos y los tendidos, para que los asistentes estén lo más cómodos posible. López también ha asegurado que las puertas del patio de cuadrillas y la puerta grande se quitan y se guardan todos los años para favorecer su conservación.

Con respecto a los animales, los toros de lidia estarán muy bien atendidos. Los corrales y sus bebederos han sido reparados y limpiados. Asimismo, han revisado que todas las puertas de los toriles abran y cierren perfectamente. Los primeros cabestros, algún sobrero y los toros del festejo del día de Begoña. El camión que los transporta se pone en un lateral conectado a un pasadizo, facilitando así su descarga, se van abriendo las puertas y el toro queda "encerrado" para que tenga lugar el pesaje encima de una báscula. Inmediatamente después, se le abre la puerta para que pase a los corrales. Todos los que pertenecen a una misma ganadería suelen estar juntos, aunque a veces esta práctica puede ser problemática. "Puede pasar que al estar tanto tiempo juntos y en un espacio delimitado se den cornadas porque se tensen un poco. Es algo más habitual de lo que parece, pero se les separa y ya", apuntaba López. "Hay que tener en cuenta que el toro de lidia alcanza los 500 kilos y pueden hacerse mucho daño", agregaba.

Además del equipo de carpintería, López estará presente en el Bibio durante toda la feria por si surgiese algún contratiempo. "Si se puede solucionar sobre la marcha, lo soluciono y sino al día siguiente, pero todo tiene arreglo", confesaba.

