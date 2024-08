El colofón de la Semana Grande de Gijón llena bares y hoteles con escapadas de última hora

La ciudad encara su colofón de Semana Grande con un lleno casi generalizado en hoteles y restaurantes. Las empresas de alojamiento apuntan a un ligero repunte de precios respecto al año pasado y, en algunos casos, se muestran sorprendidos por un importante volumen de reservas de última hora, una decisión que no suele ser habitual en fechas tan señaladas. Desde la hostelería, y si bien explican que casi cualquier negocio gijonés en agosto va tener siempre buenos resultados, aprecian que, quizás, este año el turista medio se está cuidando un poco más el bolsillo. Ambos gremios, aunque dan por hecho que esta Semana Grande se cerrará con un lleno general y un buen resultado de ventas, sospechan que parte de las riadas de gente que se ven estos días por la ciudad –en general aprecian una mayor afluencia de turistas este año– responden a visitantes que se están alojando en pisos turísticos y tratando de equilibrar su presupuesto sin comer fuera todos los días.

Desde el Hotel NH, Tomás Lázaro, jefe de recepción, confirma lo evidente: "Estamos llenos, por encima del 90 por ciento, y lo que no se haya llenado ya contamos con que se llene con reservas de última hora". Este detalle de las reservas de última hora, no obstante, es el principal cambio que se aprecia en este complejo respecto a otros años. El negocio ha registrado reservas de habitaciones incluso con menos de dos días de margen, una decisión que, en plena temporada alta, afecta notablemente al bolsillo del hospedado.

Estas reservas en el último momento, aunque puedan generar un mayor estrés a la hora de planificar las plantillas, está sirviendo para terminar de completar las pocas camas libres de estos días. "Serán las que nos ayuden a cerrar el lleno", coincide Alberto Lázaro, responsable del Hotel Asturias, que también confirma un alza de precios respecto al año pasado, en su caso, menor, de alrededor del 3,5 por ciento. En el Hotel Begoña suben el suyo hasta el 8 por ciento y, en su caso, sí han registrado bastantes reservas anticipadas. "Tenemos las ventas ya cerradas hasta el día 15 y nos queda algún hueco para los días 16 y 17, pero la previsión es que cerremos una semana completa", señala Fernanda Miravalles, jefa de recepción. La impresión es similar en todos los complejos hoteleros con cierta solera en la ciudad. Desde La Polar confirman un lleno "total" para todos estos días, en su mayoría con reservas registradas con cierta antelación. "Nuestras reservas de última hora surgen cuando por algún motivo se queda libre de repente una habitación", detallan. En el Hotel Zentral Rey Pelayo Gijón lanzan una valoración similar: "Queda alguna habitación, pero la idea es alcanzar el lleno total".

Ambiente en las terrazas del Marqués, ayer por la tarde. / David Cabo

Un paseo por las páginas web de reserva en hoteles confirman esta tendencia al alza en los precios y la existencia de camas disponibles, aunque sean sueltas, para lo que resta de Semana Grande. Para la noche del día 14, y en hoteles dentro del casco urbano, ayer se ofertaban aún habitaciones en hoteles conocidos a precios cercanos a los 200 euros por una noche en una habitación para dos adultos. Para el día 15, los precios suben algo más, y para el fin de semana ya aparecen advertencias de que los complejos están cerca de agotar reservas. En estos portales de reserva se ofertan también apartamentos turísticos que, en la zona centro y para la noche de los Fuegos, se ofertaban con precios de hasta por encima de los 400 euros.

Los responsables de hoteles de la ciudad confirman que, en su caso, estos días se están cerrando reservas incluso por encima de los 250 euros, si bien en complejos más alejados del centro esa cifra se reduce notablemente. En cualquier caso, hospedarse en Gijón este verano es en general algo más caro respecto al año pasado. Élida Suárez, responsable de El Moderne, explica que la oferta disponible aún hoy complica un lleno total en todo el gremio: "Viendo la cantidad de hoteles que aún tienen disponibilidad será difícil llenarlo todo". En su caso, este verano ha habido más reservas anticipadas y, por estas fechas, la ocupación es un poco más baja que la del año pasado, aunque por un porcentaje residual. Y el precio ha subido, pero también muy poco. "Pero no se puede decir que sea mal mes, era muy difícil mejorar las cifras del año pasado", aclara la responsable, que sí cree que este verano hay una mayor demanda en pisos turísticos.

El sector, aunque vaticina un buen mes, sospecha de una mayor afluencia a pisos turísticos

En cuanto a la hostelería, los negocios también se muestran conformes con un agosto que siempre es bueno en Gijón, pero, también, con matices. Berna Alonso, propietario de La Cañada Real, uno de los principales locales de los bajos de El Molinón, explica que está recibiendo mucha afluencia, pero que el turista quizás está gastando menos este verano. "Creo que los que tienen poder adquisitivo van a grandes restaurantes y que luego hay mucha gente que compra en supermercados. Estamos vendiendo mucho refresco y bebida, pero no hay esa alegría de noche de ambiente de copas que se vio antes del covid y justo después. Conozco a gente del gremio con negocios importantes que está viendo lo mismo", señala. Él también lanza la sospecha, por descarte, de un aumento de afluencia a pisos turísticos. "Es algo que suponemos todos", afirma.

Rocío Barrio, que regenta la sidrería Casa Carmen, explica: "Yo me noto igual que el año pasado, pero es que tengo cuatro comedores: cuando los lleno no los puedo llenar más". Recomienda a posibles clientes acudir por reserva a cualquier local estos días aunque, en su caso, nota que este año hay más reservas de clientes que al final no se presentan, una tendencia hasta ahora muy poco habitual en Gijón. "Quizás este año en la calle sí se vea algo más de gente que otros años", valora. "El ambiente es total de Semana Grande. Se ve alegría en la calle aunque el tiempo esté viniendo un poco raro. Julio en su momento arrancó dubitativo y ahora hay un ambiente más propio de lo que es el verano en Gijón. El lleno es habitual", señala, por su parte, Juan Carlos Martínez, portavoz de Tierra Astur. "La sensación es que el consumo en hostelería no se refleja con toda la gente que se ve por la calle", completa Emilio Rubio, de La Montera Picona, si bien él afronta un buen mes en su negocio: "No sé si tiene que ver con el trabajo que hicimos nosotros, pero hemos conseguido captar al turista pese a no estar en el centro. Y el que viene de fuera gasta y come platos caros. Pero la sensación, en general, es rara", insiste.

Programa Plaza Mayor. "Thee Sacred Souls". A las 21.00 horas, concierto del grupo "Thee Sacred Souls".

"Thee Sacred Souls". A las 21.00 horas, concierto del grupo "Thee Sacred Souls". Poniente. Juan Magán. El artista Juan Magán actuará en Poniente a las 23.00 horas.

Juan Magán. El artista Juan Magán actuará en Poniente a las 23.00 horas. Paseo de Begoña. "Paseo de Gastro". Las casetas hosteleras abrirán de 12.30 a 23.59 horas.

