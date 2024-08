El congreso local del PP será en otoño "como pronto", dice Queipo sin señalar candidatos

"Hemos pasado el de Avilés y el de Gijón será pronto. Lo importante es que el partido, en cada congreso, gane en transparencia, renovación y fortaleza". Así se refería ayer Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, al congreso local de la formación, que no tiene todavía fecha establecida. Eso sí, el líder autonómico de los populares avanzó que se baraja el otoño como el momento indicado para su celebración. "Hay algunos convocados para la vuelta de verano y será, como pronto, en la temporada de otoño cuando retomemos congresos que no lo están, como puede ser el de Gijón", señaló Álvaro Queipo durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. "Iremos viendo pero no se extenderá mucho más", aseveró.

El presidente del PP regional afirmó que "estaría encantado de que hubiera una candidatura de consenso". En ese sentido, Álvaro Queipo aludió directamente a Pablo González, presidente del PP de Gijón, y a Ángela Pumariega, vicealcaldesa de la ciudad. "Son dos políticos extraordinarios con características diferentes complementarias, y ahí está la fortaleza del PP de Gijón, que tiene grandes personas con experiencia y cargos importantes para poder trabajar por los gijoneses", subrayó Queipo, que agregó que lo más relevante es "que los afiliados elijan lo que estiman oportuno y queden satisfechos con la elección". "Cuando convocamos un congreso o ponemos en marcha cualquier iniciativa de partido, lo hacemos por los vecinos que representamos y eso no se puede olvidar nunca", manifestó el presidente del PP de Asturias.

Álvaro Queipo aseguró que, a nivel local, "el ‘quid’ de la cuestión es combinar el esfuerzo y cualidades de todos para tener un proyecto que sea la alternancia que Asturias nos pide". Sobre la posible candidatura de Ángela Pumariega para presidir el PP de Gijón, Queipo se limitó a decir que "cualquier afiliado tiene la opción de dar el paso si considera que tiene los apoyos necesarios". "Y ahí no me puedo meter", completó. El revolcón del pasado mes en el Congreso de Avilés, donde la candidata oficial, según varias voces del partido, Esther Llamazares, perdió por un voto frente a Estefanía Rodríguez, incrementó la sensación de incertidumbre, cuando el objetivo popular era encauzar un congreso tranquilo en Gijón.

En relación a las declaraciones de Pablo González de hace unas semanas, reprochando "falta de ambición" al gobierno municipal conformado por PP y Foro en aspectos como el Mundial de fútbol, el torneo ATP de tenis o el vial de Jove, Álvaro Queipo proclamó que "imagino que nacen del deseo de ver que Gijón avanza, que creo que lo está haciendo". También cargó Queipo contra el ejecutivo regional liderado por Adrián Barbón, con el caso particular de Gijón como telón de fondo. "Como con todas las administraciones, estamos muy atados por la burocracia y en Asturias no tenemos un gobierno regional que nos ayude especialmente con proyectos relacionados con fondos europeos", sostuvo Álvaro Queipo, que incidió en que "para Gijón es importantísimo tener un gobierno amigo y eficiente y para eso estamos trabajando, para que los deseos de que la ciudad avance se vean colmados".

El presidente del PP de Asturias se refirió asimismo a la situación del vial de Jove y al proyecto que tiene entre manos el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento convocará para la primera quincena de septiembre la mesa de trabajo para abordarlo. "Sería importante que lo primero que hiciese el PSOE fuese pedir perdón a los vecinos de la zona oeste porque se ha reído de ellos y les ha tomado el pelo", sentenció Álvaro Queipo, que abogó nuevamente por hallar una alternativa que tumbe un bulevar en superficie.

