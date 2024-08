"Destino 48", "Meute" y "La Fantástica Banda": así fue la intensa jornada de conciertos en Gijón

Un día más de actuaciones de la Semana Grande de Gijón donde durante toda la jornada de ayer los escenarios fueron uno de los lugares más visitados por todas las personas que paseaban por el centro y disfrutaron de un día más de música. Un lunes que hizo que no parase de sonar la música durante todo el día con una amplia variedad de géneros. Donde se pudo ver gente de todas las edades.

En la Plaza Mayor actuó la banda gijonesa "Destino 48”" dando comienzo a 19.00 horas. Sara Fernández y Selena Monchón confesaban que "nos gustan mucho, los conocimos en Instagram y nos enganchamos a sus músicas; cantan muy bien además ya los habíamos visto otros años actuar y no hemos querido perdérnoslos".

Muchos fueron los asistentes que no quisieron perderse el homenaje que hicieron los cantantes a su 15 aniversario, con grandes éxitos como "Simulacro" y "La gran ciudad".

La banda de jóvenes asturianos hizo disfrutar y cantar a todos los allí presentes. Jaime Arístegui, vocalista no dudo en preguntar al público mientras se reía "Cuantos estabais aquí hace ocho años que tocamos en esta misma plaza. Que insensatos sois, no sé qué hacéis aquí otra vez", lo que provocó que el público comenzase a reírse y aplaudir.

Jornada intensa la de ayer que continuo a las nueve de la nocheen la misma Plaza Mayor con "La Fantástica Banda-Plays The Beatles" con su gran repertorio de canciones, no dudaron en hacer un homenaje de forma lúdica, sencilla y divertida a la reconocida y mítica banda británica compuesta por John, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Como cierre de la noche, a las once de la noche, en Poniente la Techno Marching Band "Meute", compuesta por los once percusionistas y trompetistas de Hamburgo, no defraudaron a todos los asistentes que esperaban a que comenzase el espectáculo.

Con sus grandes éxitos como "Sail", "Loss of hope", "Come Together" o "Anti Loudness".

Haciendo su función que más les caracteriza, la de DJ con sus instrumentos acústicos. Un último concierto que cerro el día de ayer con una gran afluencia de personas que no quisieron perderse un día más la programación de conciertos de la Semana Grande de Gijón.

"Me gusta mucho que haya tantos conciertos la verdad que es muy divertido y más así en días de verano", afirmaba Elena Martín mientras disfrutaba de uno de los conciertos de Plaza Mayor.