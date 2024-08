"La gente joven es más contraria a los espectáculos con animales"

La conocida animalista Fernanda Blanco actúa este año como portavoz de Asturies Antitaurina, una agrupación nueva que coge las riendas de la manifestación contra la tauromaquia que se celebra este año el próximo día 15, a partir de las 16.30 horas, con salida desde la plazuela de San Miguel.

–Cambia la organización de la manifestación este año.

–Sí, la organiza Asturies Antitaurina, que es un grupo de chicos jóvenes que llevan aproximadamente un año trabajando juntos. Muchos ya colaboraban con otras asociaciones, cada uno por su lado, pero se han ido integrando en este grupo.

–¿Está bien tener una asociación que ya lleve el título de antitaurino en el nombre?

–Al menos no viene mal, eso seguro. Y, cuantos más seamos, mejor. Pero creo que la asociación va a ser animalista y que hará más cosas relacionadas con los derechos de los animales.

–Con este grupo ya hubo una novedad: una "performance» en el Náutico esta semana.

–Sí, fue una idea que surgió de ellos. Son gente joven y traen ideas novedosas. Se comentó entre todos qué cosas se podrían hacer por estas fechas y surgió esta propuesta, y luego se habló con unas chicas que hacen teatro y que nos ayudaron mucho a sacarle adelante. Creo que salió bien.

–Hace hincapié en la juventud de muchos de los voluntarios. ¿Nota que las nueves generaciones son más reacias a la tauromaquia?

–Creo que sí, que en general a los más jóvenes este mundo les gusta cada vez menos. Quizás tiene que ver con que la generación anterior también ha sido ya más reticente. Y también con que ahora cada vez hay más animales de compañía y uno no deja de extrapolar el dolor que pueda sentir un perro o su gato con el que siente un toro en una plaza. En general la gente joven es más contraria a este tipo de espectáculos con animales.

–¿La manifestación mantiene el recorrido de otros años?

–Sí, no va a haber muchos cambios y esperamos que la gente acuda como siempre. Es la oportunidad que tenemos para hacer valer nuestra propuesta contra algo que creemos que no tiene cabida en pleno siglo XXI.

–¿Se sabe algo del dispositivo de seguridad? El año pasado no pudieron acercarse demasiado a la plaza.

–Este año va a ser igual: nos dejan llegar hasta Cocheras y no acercarnos más a la plaza. No entendemos el motivo, porque nunca suele haber problemas entre los manifestantes y quienes acuden a la plaza. A ver, puede haber un intercambio de palabras no muy agradable, pero nosotros siempre convocamos con la idea de que sea una manifestación pacífica y en la que no se entre en ese tipo de conflictos e ignorar cualquier cosa que nos puedan decir. No ignorarlo sería ponerse a su nivel.

–¿Considera una oportunidad perdida haber recuperado la feria taurina?

–Ya contábamos con ello cuando llegó el nuevo gobierno. La Alcaldesa ya había dicho que iba a recuperarla y siempre se ha manifestado a favor de ello. No entendemos que vuelva a haber feria taurina en una plaza que se suponía que tenía deficiencias y que no podía acoger ningún espectáculo. Tampoco por qué hasta ahora no se han hecho otras actividades en ella ni cómo la Alcaldesa, que como médico de profesión sabe lo que es el dolor, esté a favor del sufrimiento de un animal que tiene un sistema nervioso muy similar al nuestro.

–La tauromaquia fue motivo de debate político en Asturias recientemente, en este caso por la entrada de menores.

–Es un tema que siempre se está debatiendo. Desde Asturies Antitaurina también se están recogiendo firmas para la PNL que se está intentando organizar a nivel nacional: queremos que la tauromaquia deje de ser Bien de Interés Cultural (BIC) para que cada comunidad pueda decidir qué hacer con ella. Si en un territorio la mayoría no quiere corridas de toros, lo suyo sería que no las hubiese. Nos acusan de querer prohibir, pero con esa declaración de BIC precisamente se nos prohíbe hacer nada al respecto.

