"Soy consciente que hay que responder a las expectativas"

Alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, Marco Pérez (Salamanca, 200/) acapara las atenciones de los taurinos por su juventud y desparpajo frente al toro. El día 16 debuta en Gijón en un mano a mano.

–¿Por qué quiso ser torero?

–Es algo que desde pequeño he sentido. Nunca me he parado a pensarlo como no he pensado porque hago cosas innatas en la vida. No es una decisión que haya tomado, es algo que lo siento así desde muy niño, es mi manera de expresión. El toreo es algo muy fuerte en mi interior.

–¿Combinar los estudios con la preparación como torero fue duro?

–Al contrario, lo he llevado y lo llevo muy bien porque es algo que he combinado siempre. Hay tiempo para todo y nunca me ha faltado tiempo para estudiar ni para entrenar.

–El toreo requiere mucha entrega y sacrificio. ¿Le ha privado esa preparación de hacer cosas de los niños de su edad?

–Sinceramente, no creo que esté privando de nada de lo que hacen mis compañeros o los niños de mi edad o por lo menos hago lo mismo que cualquier niño de mi edad que le gusta el deporte, por ejemplo. Tengo tiempo para todo, salgo con mis amigos cuando puedo, hago deporte. Yo creo que más que privarme de nada, estoy adquiriendo y aprendiendo cosas que si no fuera por mi profesión no tendría esa oportunidad.

–¿Quiénes son sus referentes taurinos?

–Mi padre fue novillero y para mi es mi referencia. Pero tengo mucho más, mis maestros en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, mi apoderado, el maestro Juan Bautista, y otras personas y maestros muy importantes en mi vida como es Domingo López Chaves, los grandes maestros salmantinos y todas las grandes figuras del toreo, todos ellos son mis fuentes y de los que tengo muchísimo que aprender y les estoy muy agradecido.

–¿Cómo va la temporada?

–Estoy contento. Es mi primer año como novillero con picadores y creo que estoy logrando cuajar faenas importantes, que a mi me están llenando. Ha habido días muy importantes y significativos como Mont de Marsan, Santander, Olivenza, El Puerto, Córdoba o Arles, por ciar algunos.

–Desde muy pronto los aficionados pusieron el foco en usted. ¿Es una presión añadida?

–No lo llamaría presión, para mi es una responsabilidad porque soy consciente que hay que responder a unas expectativas. Para mí es muy bonito que el público y los aficionados me esperen y les guste lo que hago.

–En Asturias quieren prohibir la entrada de los menores en la plaza. ¿Qué le parece?

–Una sinrazón y una manera de legislar muy arbitraria. Prohibir a los menores ir a los toros es coartar su libertad, por encima de todo y lo que es más impedir a un niño acceder a una manifestación cultural. No hay nada más bonito y más enriquecedor para un pueblo que su cultura. La cultura es la base de todo y prohibir a un niño la libertad de acceder a ella es algo inconcebible en el siglo XXI.

–¿Cómo supera el miedo si es que lo supera cuando se pone delante del toro?

–El miedo es algo que todos los toreros tenemos y que cada uno supera a base de conocimientos, experiencia, seguridad, técnica…El miedo es algo muy volátil y muy efímero, muy difícil incluso de definir. No se trata sólo de miedo físico, sino de miedo a no estar bien, a defraudar, a no entenderte con un animal. Es un cúmulo de cosas.

–¿Qué es para usted el toreo?

–Mi vida, mi manera de expresarme y de ser vivo y libre.

–¿Qué le gusta hacer cuando no piensa en el toro?

–Hacer deporte, estar con mis amigos, aunque le digo que ser torero es un estilo de vida y sin pensar en el toro no concibo mi día a día.

–Le esperan en Gijón novillos de tres ganaderías: La Quinta, Cuvillo y El Freixo. ¿Qué le transmite cada una?

–Son tres ganaderías formidables, de tres hierros importantes y de encastes distintos. Es una tarde muy importante y estoy muy ilusionado con esta novillada, llevo pensando en ella desde que se anunció.

–¿Cuál sería su cartel soñado para tomar la alternativa?

–Uff no tengo tiempo para pensar en la alternativa, es algo que veo lejos de momento. Estoy seguro que cuando llegue el momento será un cartel muy bonito, pero eso será en su momento. Ahora de momento, me importa esta temporada y Gijón que es una ciudad que me encanta y una plaza de toros ideal para disfrutar del toreo.

