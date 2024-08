El hostelero de Nuevo Gijón fallecido se salió de la vía en un tramo que los vecinos califican de peligroso: "Lo llevamos advirtiendo años"

El barrio de Nuevo Gijón llora atónito la marcha de Jaime Castro, un conocido hostelero de la zona que falleció ayer, a los 52 años, tras un fatídico accidente en el Polígono. El popular vecino, con una larga trayectoria como camarero, circulaba en su cuadriciclo ligero por la calle Sierra del Sueve cuando se salió de la vía en el tramo que discurre en altura en paralelo a Puerto de Vegaranda, cayendo sobre esta segunda calle y falleciendo en el acto. En Nuevo Gijón lamentan la muerte de un hostelero que estaba "muy integrado" en el barrio y, tanto en este entorno como en el Polígono, los vecinos reprochan un accidente que, a su juicio, quizás podría haberse evitado con un mayor refuerzo en los sistemas de quitamiedos de este tramo: "Ahí hay sustos cada dos por tres".

El accidente se notificó a las 11.13 horas y en el operativo participaron efectivos tanto de la Policía Local como de Bomberos. Desde el Ayuntamiento explican que, "por causas que se desconocen", el accidentado se salió de la vía. Un tramo de la barandilla se quebró tras el impacto y tuvo que sustituirse con unas vallas de protección provisionales reforzadas por precintos policiales. "La curva que hay ahí es más cerrada de lo que parece y raro es el año que no escucho que alguien tuvo un susto ahí. Roces contra la barandilla hubo ya muchos; es un clásico", se lamenta Inés Menéndez, camarera en Nuevo Gijón en una cafetería donde el fallecido solía parar antes de retomar su jornada laboral por las tardes. Era un gesto que Castro, según explicaron ayer sus compañeros de oficio, tenía con muchos otros locales: casi cualquier hostelero del barrio ha parado alguna vez en su sidrería o le ha servido él un café.

Esta implicación de Castro en el barrio hizo que ayer reinase un silencio tenso en las terrazas. Los parroquianos se fueron dando la noticia de boca en boca. Decir "Jaime, el de la sidrería", ya servía para que cualquier vecino se ubicase. "Él siempre tuvo fama de ser muy buen profesional. Antes de abrir la sidrería fue camarero en otros locales y se le conocía por ser serio trabajando, por ser buen camarero", ahonda Menéndez.

Efectivos del servicio de Bomberos en el lugar del accidente, durante las labores de excarcelación. / LNE

"Jaime era muy conocido. Muchos comimos muchas veces allí y, en nuestro caso, teníamos bastantes clientes en común", apunta Ruth Campos, responsable de una cafetería de la calle Sierra del Sueve. El accidente ocurrió a pocos metros de su local. "Fue aquí mismo, al lado, pero estábamos limpiando y ni nos enteramos. Yo solía ir a cogerle comida para llevar. Su local tenía buena fama para servir raciones", completa la hostelera.

Campos tuvo ayer el gesto de publicar en redes sociales un breve mensaje de despedida para Castro. Como ella, acabaron siendo decenas las publicaciones de vecinos y hosteleros de ambos barrios. Y acabaron siendo, también, decenas las quejas de quienes consideran que ese entronque en la circulación, y que sobre el mapa sirve también como linde entre barrios, lleva tiempo siendo "un peligro". Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana y también líder vecinal del Polígono fue uno de los más críticos al respecto. "Parece un sitio donde aparentemente no debería ocurrir nunca nada, pero, si miras el historial de accidentabilidad, esta historia ya se ha repetido más veces", reprocha el presidente, que asegura que los vecinos "llevan muchos años" pidiendo mejorar la seguridad de este entorno. "Lo hablamos con la anterior corporación y con la anterior para que la seguridad del petril llegase hasta abajo. Nos dijeron no sé qué de las competencias de Carreteras del Estado. Ese paso elevado sabíamos que era un peligro y el diseño de la propia curva es mala, en peralte invertida", asegura. Añade: "Ahí se acumulan aceites de vehículos y esta vez se dieron todas las condiciones para que pasase algo, porque si llueve aquello se convierte en una piscina de patinaje. Viendo el vehículo que conducía, ya sabemos que no hace falta ir a mucha velocidad para que pase algo así". Ruth Campos cierra la lista de quejas y asegura que el asfalto de este tramo está desgastado. "Y no recientemente; lleva así tiempo", afirma.

El local hostelero del fallecido en Nuevo Gijón / LNE

El operativo que se activó tras notificarse el accidente movilizó también a una UVI-Móvil que nada pudo hacer por el accidentado. El paso elevado de Sierra del Sueve a su paso por la Escuela de Idiomas alcanza una altura, desde Puerto de Vegara, desde hasta un par de metros. El vehículo, un modelo de los que aun normalmente se denominan "coches sin carnet" –y que ya no es correcto emplear, porque sí se debe tener un permiso de conducción para manejarlo–, quedó destrozado y los Bomberos tuvieron que excarcelar a la víctima.

En Nuevo Gijón aseguran que Castro siempre conducía ese vehículo y que nunca se escuchó que hubiese tenido ninguna incidencia al volante. Por los propios límites de velocidad de estos modelos, la idea de no hubiese respetado las señales de tráfico también se descarta, y los vecinos barajan solo dos hipótesis: una indisposición que motivase la salida de vía o un resbalón en la curva, ya que en el momento del accidente caía una lluvia fina.

El negocio de Castro, Sidrería Jaime, ubicada entre La Campona y Torrecerredo, tenía ayer pintado en su pizarra un escueto: "Cerrado por motivos personales. Lo sentimos mucho". Pero su nombre sonaba en todas partes. "Él era un poco reservado, pero tenía buena relación con absolutamente todo el mundo", se lamenta el también hostelero Luis Turrado, que también trabaja en la zona. Añade que Castro y su pareja, que era la cocinera del local, tenían un prestigio consolidado en el barrio por su menú de guisos y con varias recetas especialmente conocidas, entre ellas, una de rabo de toro. "Ha sido un shock", completa Menéndez.