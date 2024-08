Juan Magán prende la pasión electrolatina en Poniente: "Es un artista increíble, una leyenda"

Juan Magán cumplió las expectativas y desbordó Gijón. En el concierto más multitudinario de toda la Semana Grande, el cantante, Dj, productor, remezclador y compositor conocido por su ritmo electrolatino "petó" ayer por la noche la explanada de Poniente. Con un "muchas gracias Gijón, estoy encantado de estar esta noche aquí", desató la pasión entre el público con su micrófono en la mano y su mesa de mezclas. "Teníamos muchas ganas de verlo venimos desde Mieres solo para verlo a él. Nos gusta muchísimo", confesaba Selena Torres.

Un juego de luces no dejó de funcionar ni un momento durante todo el concierto, iluminando al artista y al público. En la pista gente de todas las edades no faltaron al concierto, lo que hacía entender y confirmar que todo el mundo puede ser fans del cantante. "Hay un ambiente muy guapo, me lo estoy pasando genial", confesaba Marcos Plaza mientras disfrutaba con sus amigos del concierto poco antes del cierre de esta edición.

Con grandes éxitos como "Bailando por ahí", "Bum Bum Tam Tam", o "Lady Loca", el compositor y Dj no defraudo a los miles de personas que confiaron en él. "Se me está pasando muy rápido no quiero que acabe, lo escucho desde que soy pequeña y nos gusta mucho", afirmaba Rodrigo Cueva mientras gritaba a todo pulmón. "Es una leyenda y una artista increíble. Se ha ganado durante tantos años estar en la elite de la música española", afirmaba, por su parte, el joven Mateo Robles mientras disfrutaba del concierto. El éxito fue total en uno de los grandes llenos de la Semana Grande.

