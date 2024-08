"Los niños deben ser libres para ir a los toros"

El novillero Manuel Román (Córdoba, 2005) es uno de los jóvenes con mayor ambiente entre los taurinos. Viene de salir en hombros en el Puerto de Santa María y regresa a El Bibio este viernes, la plaza en la que debutó el pasado año.

–¿Por qué quiso ser torero?

–Fue a los nueve años. Estaba en la comunión de un compañero de clase, que su padre es banderillero. Echaron varias becerras bravas, y como si fuera un juego con mis otros compañeros de clase, comentando quién era capaz de salir a torear y quien no, decidí salir. Le pegué varios muletazos a la becerra y eso me hizo sentir algo que nunca antes había sentido. Ese día tuve claro que quería ser torero.

–¿Es dura la preparación para ser torero?

–Desde pequeño me lo he tomado muy enserio. Se necesita sacrificio, preparación, entrenamiento y torear en el campo, pero no es duro, es algo que disfruto.

–El toreo requiere mucha entrega y sacrificio. ¿Le ha privado esa preparación de hacer cosas de los niños de su edad?

–Probablemente sí, pero lo que más me gusta es torear. No guardo pena por no haber podido hacer otras cosas. Porque lo que me hace ilusión, lo que me hace feliz y lo que verdaderamente me gusta es entrenar y estar yendo al campo para torear.

–¿Quiénes son sus referentes taurinos?

–Hay muchos. Por decir algunos ejemplos, y por orden de antigüedad, diría los maestros Manolete, Curro Vázquez y Joselito. Actualmente, el maestro Morante de la Puebla. Son los toreros que más me inspiran.

–¿Cómo va la temporada?

–La verdad que bien. En estas últimas novilladas me estoy sintiendo muy a gusto. Además, he podido matar los novillos mejor con la espada, que antes era lo que me había faltado en el principio de temporada.

–Desde muy pronto los aficionados pusieron el foco en usted. ¿Es una presión añadida?

–Llevo más presión sí, pero también es lo que busco. Que los aficionados estén pendientes de mí, que me vean las oportunidades que tengo.

–En Asturias quieren prohibir la entrada de los menores en la plaza. ¿Qué le parece?

–Les diría a los políticos que no lo hagan. Los niños deben ser libres para poder ir a los toros, igual que lo son para jugar al fútbol o ir al cine. Lo mejor es que sean libres. En mi caso, cuando conocí por dentro el toreo fue algo me hizo sentir y ver un nuevo mundo que no conocía y que a día de hoy es mi vida. Al que no le guste que no vaya, pero no pueden privar a un menor de disfrutar de una afición que puede ser muy bonita para ellos o incluso una forma de vida.

–¿Qué es para usted el toreo?

–Es algo que cambió mi vida y solo vivo para ello. Sueño con ser figura del toreo. Es lo más bonito que me ha pasado y quiero que el toreo esté presente en mi vida para siempre.

–¿Cómo supera el miedo, si es que lo supera, cuando se pone delante del toro?

–Se pasa mucho miedo y hay momentos duros en la profesión. A veces son peores que el miedo, como esos momentos en los que no salen las cosas como quieres. Pero lo afrontas con la ilusión de que es lo que te gusta. Hay que asumirlo y superarlo para seguir adelante.

–Será su segundo paseíllo en la plaza de toros de El Bibio. ¿Tiene buen recuerdo?

–Todo el mundo me decía de Gijón que era una plaza bonita, con una afición buena y entendida. Cuando toreé me gustó aún más. Es una plaza con mucho sabor. Hay una afición entendida y a la vez muy torerista a la que le gusta el toreo bueno. Estoy deseando volver.

–Le esperan en Gijón novillos de tres ganaderías: La Quinta, Cuvillo y El Freixo. ¿Qué le transmite cada una?

–Son encastes diferentes, pero ganaderías de primera categoría. Puede estar muy entretenida la corrida.

–¿Cuál sería su cartel soñado para tomar la alternativa?

–A día de hoy sería imposible. Con el maestro Manolete y el maestro Curro Vázquez.

–¿Si le pido nombres de toreros que estén en activo sería ponerle en un compromiso?

–La verdad que sí (risas).

–¿Qué le gusta hacer cuando no piensa en el toro?

–La caza mayor. Me gusta mucho y me relaja mucho.

