El plan del colector de Peñafrancia, desbloqueado: las obras comienzan el lunes

El proyecto de reforma del colector del Peñafrancia se reactiva y las obras comenzarán este mismo lunes. Así lo han anunciado esta mañana el presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, y la consejera Nieves Roqueñí, que presentaron formalmente un plan de obras "redefinido" y que, además de corregir los defectos técnicos que obligaron a paralizar el proyecto el año pasado (unas deficiencias que adelantó LA NUEVA ESPAÑA), permite en costes totales un ahorro estimado de cerca de un millón de euros. La reforma, con once meses de plazo, evitará las conocidas filtraciones de este colector al Piles por su mal estado.

Señaló Vidal Gago, gerente de la EMA, que al proyecto original se le ha "dado la vuelta" para apostar por un "cambio de concepto" respecto al planteamiento original de la obra. Explicó que los trabajos, ahora, no implicará excavaciones de zanja y que, sumado a la eliminación de varias arquetas, la obra implicará una "menor afección al tráfico" de la prevista inicialmente, limitándose ahora a estructuras "puntuales" como serán el Palacio de los Deportes y tramos de carril en Pérez Pimentel y la avenida del Jardín Botánico. Destacó también que con el nuevo planteamiento se generan menos residuos y que no habrá que tocar el muro del río Piles. En vez de zanjas, la obra supondrá reparar el colector ya existente mediante un sistema de manga continua, un método que ya se ha empleado en otras obras de la EMA con buenos resultados.

Los primeros trabajos de este lunes supondrán cierres parciales al tráfico peatonal y ciclista en la senda del Peñafrancia en su entorno más próximo a Las Mestas, pero a juicio de Gago las molestias serán "mínimas". Quedarán después, por delante, once meses de obras. Y destacó que el proyecto original, que se dividía en dos fases y que estimaba un presupuesto total de unos tres millones, se aglutina ahora en un plan que se valora en algo menos, en 2,5, con un ahorro concreto de 607.087 euros. La paralización del contrato ya en su primera fase por detectarse deficiencias no previstas cuando la obra ya estaba adjudicada a Dragados (y cuyos técnicos hallaron servicios afectados que no se habían incluido en el proyecto, lo que obligaría a incrementar los costes por encima de lo que permite la ley y, por tanto, a modificar el propio proyecto), sin embargo, hace que desde la EMA cuantifiquen el "ahorro" presupuestario más bien cerca del millón de euros, ya que corregir los defectos del proyecto inicial habría encarecido notablemente el presupuesto de la primera fase. "Es un proyecto importante para Gijón y para Asturias", se felicitó Roqueñí. "Eran unas obras muy esperadas", completó Martínez Salvador.