El proyecto del vial de Jove debe "tener en cuenta lo hablado", advierte Moriyón

"A fecha de hoy, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna propuesta del Ministerio. Esa es la realidad". Así de tajante se mostraba ayer Carmen Moriyón, Alcaldesa de Gijón, sobre el vial de Jove. El Ministerio referido es el de Transportes y Movilidad Sostenible. La previsión es que en septiembre la cartera encabezada por Óscar Puente presentará un proyecto "teniendo en cuenta lo que siempre habíamos hablado y lo que quieren los vecinos", subrayó Moriyón durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. "En eso habíamos quedado", redundó.

El gobierno local convocará la mesa de trabajo específica del vial de Jove, vinculada al Consejo Social, en la primera quincena de septiembre. Una determinación que llegaba tras la petición por parte de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada, firmada por las dos federaciones y más colectivos afectados, de una reunión "urgente" de ese grupo de trabajo. A esa reivindicación aludió Carmen Moriyón. "Los vecinos me enviaron una carta ya que tienen cierta inquietud", confirmaba la regidora.

Agilizar la convocatoria de la mesa responde asimismo a que el Ayuntamiento lleva meses sin recibir noticias desde Madrid relativas al vial de Jove. Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, aseveró hace unos días que el encuentro servirá para "reafirmar nuestra posición como ciudad" y para "evidenciar nuestro rechazo a una solución que suponga una ronda exterior por Jove". Moriyón confirmaba este martes que las cosas siguen por el mismo cauce.

Martínez Salvador declaraba que el Consistorio no ha recibido "ningún proyecto, ni en avance ni en firme, por lo que esperaremos a tenerlo para valorarlo en detalle". También reivindicó el portavoz del gobierno local que la postura municipal, como refrendó la Alcaldesa, será "la de los vecinos.

La petición encabezada por la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada para convocar cuanto antes la mesa de trabajo para abordar el vial de Jove estuvo respaldada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV) y por la federación rural "Les Caseríes". También la integraron las asociaciones de vecinos de Jove, Veriña, Serín, El Muselín, Portuarios, Montiana y Poago. Todas estas entidades han mostrado de manera reiterada su desacuerdo respecto a que el Ministerio de Transportes decidiera seguir adelante con el diseño del nuevo acceso a El Musel a través de un bulevar urbano.

Sobre el tema del vial de Jove también se pronunció hace semanas el gobierno del Principado. Lo hizo su viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García. "No cualquier proyecto va a ser válido", advirtió García en referencia al proyecto que el Ministerio de Transportes encargó a Ineco para la construcción del vial. El viceconsejero declaró que, cuando se tenga el plan, será el momento de "valorarlo". Añadió que "hay una parte que va a ser soterrada y otra que no; pues tenemos que buscar esos consensos para ver si es una alternativa o no es una alternativa y volvemos al punto de partida". Jorge García manifestó que el del vial de Jove debe ser un proyecto que responda a las necesidades de la ciudad y de la zona oeste, considerando que El Musel necesita unos nuevos accesos "que permitan a la zona oeste, a La Calzada, acabar no solamente con la polución que puede tener el tráfico, sino con la brecha que divide la parte del Natahoyo y la parte de La Calzada", actualmente con la avenida del Príncipe de Asturias. Septiembre se antoja como un momento clave en un proyecto con más de tres décadas a sus espaldas.