"Viajé mucho, así que mí los turistas no me estorban; que vengan a Gijón y dejen la pasta"

Mariluz Rodríguez Vela, "Lulú de Cacharel" (Gijón, 1946), mantiene un desparpajo envidiable a sus 78 años. Histórica cigarrera de la Fábrica de Tabacos de Gijón, no se ha perdido ninguna Semana Grande.

–¿De dónde salió ese apodo?

–Porque dije: a los perros los llamen Lulú, así que yo seré Lulú, pero de Cacharel. A mí siempre me llamaron Lulú; a mi hermana, Lele; a un hermano mío, Tato. Era todo así.

–Pero nada que ver con el perfume, entonces.

–Ah, no. Yo uso jabón.

–Es de Gijón de toda la vida. ¿Cómo eran las fiestas antes?

–Eran diferentes y yo tenía menos años; podía salir y entrar de donde quisiese. Cimavilla no era lo que es hoy ni con mucho, reina mora. ¿Qué quieres que te diga? Yo entré en la fábrica (de tabacos) en el 64. Quedamos sin madre en el 63 y mi hermana ya había entrado en 1959. Cuando murió mi madre, vivíamos en Roces. A ver, es largo: yo nací en la calle Ave María, luego fuimos a Roces y luego vinimos a Gregorio García Jove cuando murió mi madre. Y ahí estuvimos viviendo un tiempo. Y luego mi hermana fue para La Calzada, y yo también, pero luego me volví al barrio, a Santa Cándida, y de ahí volví a la calle Ave María, donde nació mi hija. Ahora vivo en Los Campos y de ahí ya no me muevo ni con agua caliente. De Los Campos, al crematorio.

–¿Pero las fiestas cómo eran?

–Precioses. Adornábense les calles. Hoy es que son todo bares. Aunque parece que les fiestes se recuperaron ahora.

–¿Cómo le surgió la oportunidad de ser cigarrera?

–Porque mi hermana ya estaba allí de antes. Ella iba un día por la calle con mi madre y encontraron a un practicante, Luis Rollán, que conocía a mi madre. Y le dijo: oye, Maruja, ¿quiere entrar la neña? Y así fue. Y luego cuando murió mi madre quedamos seis hermanos y me metí a trabajar yo. Aunque yo quería ser peluquera, fía. Mira tú lo de los rulos en lo que acabó. Pero fui cigarrera y encantada de la vida.

–¿Le gustaba el trabajo?

–Bueno, es relativo. Había que levantarse a unes hores... Yo no tuve a nadie, eh: yo era la señora, la criada, la dama, la todo. Me tuvieron que quitar ganglios de tanto trabajar con el tabaco.

–¿Usted fumaba?

–Llegué a fumar hasta cuatro paquetes de Sombra. (Canturrea): "Sombras nada más entre tu vida y mi vida...".

–¿Y lo dejó?

–Dejelo, sí. Hace 24 años. Me dijo el médico: o dejes de fumar o hay que te operar. Porque tenía dos edemas. Un 16 de noviembre dije: no fumo un pitu más. Mira, salía de aquel bajo de azulejos (señala la fachada), que antes era Casa Albino, y fumé tres pitos. Y ni uno más.

–¿Cómo vive hoy la Semana Grande? ¿Va la feria taurina?

–Tengo ido mucho a los toros, pero, ahora, con estos años... Tengo problemas de rodilla. ¿A dónde voy? Pero los Fuegos voy a ir a verlos, y eso. Y la danza prima. Yo les fiestes de Gijón las viví en cantidad, porque de joven podía con todo. Pero ahora... Ahora que vengan los conciertos a verme a mí.

–¿Los Fuegos desde dónde los suele ver?

–Desde el Poniente. Y allí un año... Madre, fía, la que armamos.

–¿Por?

–Estaba con Enedina y con Josefina "la Alta". Llevamos bocadillos, pero luego teníamos vino y teníamos champán y... No te digo más. Al récord de la sidra a la playa también fui mucho.

–¿Qué recuerda de Rambal?

–Te voy a decir una grosería. Yo vivía al lado del lavadero y Rambal venía mucho, porque Rambal era muy limpio, y me decía: "¡Uy! ¡Pechazos de humo! ¿A dónde vas?". Y, por ejemplo, mira: aquí (señala un edificio) vivía una señora que era prestamista. Y le decía a Rambal: "Oye, ¿pa’ cuándo me das eso?". Y él decía: "Tú sabrás". Rambal vivía ahí (señala otro edificio) y resulta que un día la ve venir a ella, toda remangosa, y ella abrió la puerta sin picar. Se lo encontró a él en pelotas. Y le dijo: "Para la próxima, piques". Se olvidó de la deuda (ríe). Era muy buena persona, Rambal. Trabajó muchísimo y siempre atendió a la madre. Siempre veníamos al teatrito cuando actuaba él.

–Está muy guapa hoy. ¿Es porque estamos en fiestas?

– A ver: me arreglo cuando tengo que me arreglar. Pero no todos los días. Yo ahora, por la mañana, desayuno y cojo el carrito y voy a por el periódico. Y luego voy al Muro y me siento debajo de los tamarindos. Para eso no me arreglo. Pero si tengo que salir... Voy a ir a ver "Chicago" (al teatro Jovellanos) y ya pedí la vez en la peluquería. Voy mucho a conciertos y al teatro. Aunque este día estaba la plaza del Ayuntamiento a rebosar.

–¿Nota que hay más gente?

–Este verano se desbordó Gijón por completo. Pero, bueno, bien. Quejámonos de la hostelería, pero en cuanto llueva los turistas marchen. Y el trabajo ye una cosa que hay que respetar.

–Y usted hizo mucho turismo también.

–Yo después de quedar viuda conocí lo que no pensaba. Mira: lo primero que conocí fue Copenhague, Oslo, Estocolmo, toda esa zona. Fue el primer viaje que hice en avión. Pasé un miedo, hija... Y luego hice muchísimos viajes más. En Buenos Aires estuve 18 días. También estuve en París. Al Sella también iba todos los años. Nos juntábamos cuarenta y pico y nos llamábamos "las jovinas de Jovellanos". Y a Covadonga voy todos los años. A mi marido lo conocí en el Sella.

–Pero se casó tarde, ¿no? Técnicamente fue madre soltera.

–Porque él tuvo que esperar a poder divorciarse. Voy con la verdad por delante. Mi hija fue al San Vicente de Paúl y yo fui y le dije a la superiora que tengo una hija de soltera porque el padre no se puede volver a casar conmigo. Y punto. En la fábrica había muchos caciqueros y a las que teníamos hijos y no estábamos casadas no nos querían pagar como a las otras. Luego ya sí nos pagaron.

–¿Y Gijón es mejor en verano o cuando se termina?

–A mí los turistas no me estorben. Que vengan y dejen la pasta. A mí dame el verano.

