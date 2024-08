Gijón estalla con sus Fuegos: crónica de una de las noches más mágicas del año

Pese a la fecha, lo de Gijón y la Noche de los Fuegos no es solo un amor de verano. Y en la madrugada de este jueves volvió a quedar patente, como cada 14 de agosto. La Semana Grande se elevó hasta los cielos para disfrutar de un espectáculo de luz, color y mucho estruendo. El público respondió como de costumbre, llenando el Muro de San Lorenzo, Poniente o el entorno del puerto deportivo, algunos de los lugares predilectos para no perder detalle de los 22 minutos de show, impulsado por Pirotecnia Zaragozana por segundo año consecutivo. Para esta edición, la carga explosiva se incrementó, un crecimiento agradecido por los miles de gijoneses y turistas que se echaron a las calles en una velada agradable de temperatura y en la que el viento también colaboró para favorecer la visibilidad del recital. "Fue una pasada", decían los asistentes.

Los 1.200 kilos de material pirotécnico, lanzados desde el cerro de Santa Catalina, pronto se transformaron en potentes y brillantes secuencias cuyo objetivo era claro, "llamar la atención" del público, como señalaba Luis Brunchú, diseñador artístico de la empresa aragonesa. El trajín era permanente bastantes minutos antes de medianoche, la hora "H". El plan, agenciarse un buen sitio desde el que dejarse llevar por los Fuegos. Los grupos de amigos y familias se metieron rápidamente en la dinámica, con la mirada fija hacia las alturas para contemplar un show elaborado de manera "exclusiva" para Gijón. Fue una forma de entrar en calor, nunca mejor dicho, antes de la llegada del grueso de la exhibición, con más de una treintena de tonalidades de colores y más de 40 efectos. Las clásicas palmeras hicieron su aparición, así como una amplia gama de figuras como sonrisas, tréboles, corazones, mariposas o crepitantes. Con los calibres variando desde los 8 hasta los 150 milímetros, las escenas cautivaron a los asistentes, de pequeños a mayores. Las cámaras de muchos móviles se encendían para inmortalizar en vídeo el momento. Exprimiendo el potencial del Cerro como área de "despegue", Pirotecnia Zaragozana se propuso ofrecer un espectáculo visible desde prácticamente cada rincón de la ciudad.

Las más de 1.200 órdenes de disparo, con las consiguientes más de 11.200 explosiones, se sucedían en aras de lograr un ritmo vertiginoso, otro de los propósitos de la firma al acortar en un par de minutos la duración. A la gente, eso sí, se le pasó volando. Como volando iban los anillos, espirales y mosaicos que dotaban al cielo del inconfundible colorido de la Semana Grande. Como remarcó Luis Brunchú, lo trascendental era "concentrar la potencia" del espectáculo, que seguía su curso a base de ruido y con una amplia amalgama cromática tiñendo el firmamento gijonés.

La Noche de los Fuegos de Gijón: las impresionantes imágenes del espectáculo pirotécnico / Juan Plaza

Las terrazas también fueron otro emplazamiento estrella para ver los Fuegos, una cita sin parangón en el calendario estival local cuyo poder de convocatoria no deja lugar a dudas. La intención de Pirotecnia Zaragozana, como refrendó Brunchú, pasaba por "entretener" a lo largo de todo el show, que no hubiera pasajes de respiro en los que decayeran las ganas del público. No parecía que eso ocurriera.

La "apoteosis" se apoderó del cielo por más de dos minutos. Los 220 kilos de material estallaron en una secuencia "in crescendo" con una mezcla de efectos de sonido y colores que hacía sospechar que el show daba sus últimos estertores. Pero todos sabían que faltaba el broche de oro, el culmen que rematara la fiesta. Una traca final en la que Pirotecnia Zaragozana puso "toda la carne en el asador", con más de un millar de truenos de distintos calibres. Más de crío se tapaba los oídos ante tal estallido, que ejercía prácticamente de invitación al Restallón de hoy. Con una blanca humareda se despidió un espectáculo frenético, sin margen para la pausa, con fachadas de color a cientos de metros de altura. Una de las bondades del Cerro como espacio de tiro.

"¿Qué hora es?", le preguntaba un espectador a su amigo en la plaza Mayor, donde retumbaba con contundencia cada sonido. "¡Ya queda poco!", le replicaba a escasos minutos del inicio del show. Hubo quien se aposentó en bordillos y hasta quien se trajo una silla de casa para estar como rey. Entre los grupitos incluso había debates para escoger el lugar idóneo para ver los Fuegos. Por el Náutico optó el matrimonio formado por Mari Paz García y Juan José Acebal, vecinos del Llano. "Los Fuegos no nos lo perdemos nunca", señaló García, que lo tiene claro. "Es lo más importante de la Semana Grande. Venimos cada año", subrayó García, mientras la multitud saludaba a lo lejos al helicóptero de la Policía Nacional, que sobrevolaba San Lorenzo entre vítores. En la plaza del Marqués, el fotógrafo Alberto Álvarez preparaba su cámara para captar cada instante. Para él, los Fuegos son "una tradición". Su mujer, Patricia Sendarrubias, asentía. "Es como el colofón de la Semana Grande", decía la madrileña, aún sin el "chip" de que la festividad se prolongará unas jornadas más.

Los aplausos brotaban en los escasos huecos vacíos que dejó el espectáculo, cuya traca final impresionó y fue el cierre perfecto para una noche muy especial en la ciudad. "Ha sido muy guapa y rotunda", indicó Covadonga Juan, que presenció los Fuegos con su tía Elisa Juan, a la que la traca le pareció "fenomenal". También el show en su conjunto. "Ha sido muy bonito, cada vez hay cosas distintas", afirmó Elisa Juan. Su sobrina ni se acuerda del último año que se perdió unos Fuegos. "Recuerdo venir toda la vida", proclamó.

"Me ha gustado mucho, sobre todo las figuras", confesaba el pequeño Gonzalo Santos, de 8 años. "Han sido una pasada, me han sorprendido", apuntaba su madre, Mónica Lamadrid. Lo corroboraba su pareja, Lucía Álvarez, que resaltó lo "espectacular" de la propuesta de Pirotecnia Zaragozana. "Queríamos que la gente quedara satisfecho, con ganas de que volvamos", incidió Luis Brunchú.

Fueron unos Fuegos "blindados", con un dispositivo de seguridad que involucró a alrededor de 60 efectivos de Policía Local para vigilar las vías de acceso y evacuación y que el show se desarrollara con total normalidad. Un operativo en el que también participó el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Emergencias, Protección Civil, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Cruz Roja, Sasemar, la Capitanía Marítima y Salvamento, con la misión de supervisar que no se saltaran las restricciones a la navegación. En esta Semana Grande, la más larga de siempre, hay todavía tiempo para degustar unos Fuegos que, en Gijón, nada tienen de "artificiales".

