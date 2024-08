Más de un millar de antitaurinos claman por la 'abolición' de las corridas en Gijón: 'Cada vez menos gente las quieren'

La contraparte de la Feria Taurina de Begoña se vivió a pie de calle, donde más de un millar de personas se manifestaron contra la cita y, por extensión, la tauromaquia. La comitiva partió desde la plazuela de San Miguel para culminar el recorrido en el parque de Cocheras, a unos metros de El Bibio. Un férreo control policial veló para que las protestas se desarrollasen con normalidad, si bien hubo conatos de tensión que no pasaron a mayores. Una mujer trató de sobrepasar la valla situada por seguridad y tuvo que ser identificada por los agentes en una jornada en la que se escucharon múltiples consignas. Una de ellas lo resumía todo: "Tauromaquia, abolición".

La manifestación, impulsada por "Asturies Antitaurina" y apoyada por más de 70 colectivos, tenía una misión, visibilizar la "repulsa" de la ciudad hacia un acto que «no tiene cabida en el siglo XXI", afirmó Fernanda Blanco, portavoz de la entidad organizadora. "Cada vez hay menos asturianos y gijoneses que quieren los toros", sostuvo Blanco, que señaló que la concentración reflejaba que "tenemos voz" para reivindicar la supresión de un "espectáculo cruento".

"Asturias es antitaurina", "Vergüenza", "Herido está de muerte el pueblo que con sangre se divierte", "Si la tauromaquia es arte, el canibalismo es gastronomía", "Taurino, cómprate un libro", "Toros sí, toreros no" o "Esta plaza la vamos a cerrar" fueron algunos de los lemas entonados por la multitud durante el trayecto hacia El Bibio, afeado por algún intercambio de insultos y gestos con los paseantes. El momento más tenso incumbió al escritor Inaciu Galán, participante en la marcha. "Me han tirado huevos a la cabeza desde una ventana y me han hecho daño. Presentaré denuncia", explicó. Fue precisamente Galán el que leyó el manifiesto ya en el parque de Cocheras, escenario donde los decibelios aumentaron y el ambiente, dentro de unos márgenes de normalidad, se caldeó. Sobre todo, por la proximidad con los asistentes al coso. Las provocaciones entre ambos bandos salpicaban la jornada. Los manifestantes llamaban "paletos" a los taurinos, recibiendo por respuesta algunos gestos. Un joven imitaba una maniobra del toreo mientras otros "pedían" más ruido y tiraban besos irónicos. El cordón policial impidió que hubiera acercamientos que pudieran conducir a una escalada de tensión.

"Gijón y Asturias dicen ‘no’ a la tortura animal", proclamó Inaciu Galán, que hizo énfasis en que los toros "sí que sufren". "Basta ya de argumentos de cuñado", reprochó Galán, para el que "no todas las tradiciones son tolerables por el hecho de serlo". Gritos de "¡Moriyón, dimisión!" también se escucharon en el parque de Cocheras, donde el calor apretaba. Sin embargo, la lucha contra la feria taurina pesaba más.

Noelia Ordieres, concejala de Izquierda Unida, abogó por una "reflexión" en lo que concierne a la asistencia de menores a los festejos taurinos. "Ojalá más pronto que tarde se acabe que estos acudan a las plazas. Es una medida necesaria porque están sometidos a un nivel de violencia que no deberíamos tolerar", subrayó Ordieres, que puso en tela de juicio que exista un "arraigo" taurino en la ciudad. "No es real", indicó la edil de IU, que afirmó que "el maltrato animal no puede ni considerarse bien de interés cultural ni subvencionarse con dinero público". El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Javier Suárez Llana, y el diputado de Sumar Asturies, Rafa Cofiño, también estuvieron en la marcha hacia El Bibio.

Olaya Suárez, edil de Podemos, remarcó que la primera manifestación antitaurina en Gijón fue en 1913. "Llevamos más de un siglo saliendo a la calle para parar esta abominación donde se matan animales a sangre fría", aseveró Suárez, que instó a realizar una consulta ciudadana sobre la feria taurina y a "dejar de sacar a licitación el contrato de la plaza para las corridas". "El gobierno de Foro, PP y el concejal tránsfuga están muy contentos con que haya corridas de toros en Gijón aunque nos avergüence a la mayoría de ciudadanos", denunció Suárez.

En la manifestación estaban Gloria Pérez y Marita Alonso, madre e hija, que acudieron con los perros "Rass" y "Lucille". "Venimos todos los años, somos amantes de los animales", declaraba Pérez. Para Alonso, la celebración de corridas de toros no es propio "de un país del primer mundo", en el que "pagamos por ver cómo sufre y muere un animal", aseguró, crítica.

En el acto se recogían firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados en pos de retirar a la tauromaquia el reconocimiento de Bien Interés Cultural. "Nos piden 500.000", apuntó Fernanda Blanco, que también cargó contra Carmen Moriyón. "Que una persona que se dedica a la medicina, que sabe lo que es el sufrimiento y el dolor de un ser vivo, siga apoyando esto nos resulta asombroso", sentenció Blanco en una tarde en la que los detractores de la tauromaquia alzaron la voz en Gijón.