Oscar González, "Oscarín", hostelero gijonés: "Los pisos turísticos en Cimavilla es algo terrible, hundieron el barrio del todo"

Detrás de la barra de Casa Oscarín –el negocio de Oscar González (1960, Campo de Caso) en la calle Eusebio Miranda de Cimavilla– se ha sabido ganar el cariño de cientos de clientes fieles y ha logrado desarrollar una gran técnica para expulsar a los pelmazos. De carácter entrañable, es memoria viva de del barrio Alto y garante de su esencia. Ahora está pensando en jubilarse, pero reconoce que todavía no lo tiene claro.

–¿Cómo sobrevive un hostelero ala Semana grande?

–Pues casi sin comer (risas). Te levantas, desayunas apuradamente y como no te organices bien para comer antes de las doce del mediodía, pues olvídate, porque ya empieces con les comides y cuando te quies dar cuenta ya son las seis de la tarde y empalmas con lo que viene detrás. Porque la gente marcha, los chavales van a descansar un poco y el que me quedo en el local soy yo.

–¿Son muchas horas de trabajo detrás de la barra?

–Ye muy sacrificao. La hostelería es bastante ingrata. A mí me gustaba más cuando empecé, porque era más joven (risas). Tenía un chiringuito que habría de siete a siete y siempre pasábamos la noche muy a gusto. Luego ya cuando cambié para esto (dice señalando su local en Cimavilla) fue otra cosa, porque con comidas y cosas así ya ye más serio.

–Habrá visto de todo detrás de la barra.

–Pues sí majo. Fíjate que creo que si hubiese estudiado un poco más seguro que hubiera sido un buen psicólogo (risas). Aquí ves coses rarísimes, pero también coses muy buenas. Una de las que más echo de menos es la época de cuando llegué a Cimavilla, que me encontré a una generación muy avanzada, a gente muy autóctona y auténtica. Ahora ya no hay casi ninguno. Están muriendo todos. Quedan cuatro y es una pena.

–¿Cómo era Cimavilla?

–Recuerdo mucho la tertulia que teníamos por la mañana, que era muy auténtica, con los paisaninos pescadores jubilados, Pío el del Sporting… Se creaba ahí un ambiente muy de Cimavilla. Todos eren playos. Molaba mucho y se echa de menos.

–¿Se está perdiendo en esa seña de identidad en Cimavilla?

–Totalmente. Ya no es lo que fue. Yo porque todavía conozco alguna gente mayor, pero queda muy poca ya. Lo que viene es mucha juventud, que no digo nada, pero eso de los pisos turísticos es terrible y derrotaron totalmente el barrio. Lo hundieron. Eso fue la gota que colmó el vaso. Es un exceso. Ahora para coger un pisu en Cimavilla vuélveste llocu. Pero no solo en Cimavilla, en toda la ciudad. Están haciendo pisos en todo Gijón. Es una burrada.

–¿Los de Cimavilla bañense en la rampla o rampa de San Lorenzo?

–En la rampa.

–¿Cuántas patatas pelan en el chigre en Semana grande?

–Un sacu y mediu tranquilamente. Ahí teníamos a La Larola pelando les patates en la cocina muchos años. Ahora está en una residencia. Cuando se muera toda esa gente, el barrio pierde identidad. Se va apagando todo.

–¿Cómo lleva el trabajar de hostelero y en Alvargonzález a la vez?

–Un poco duro. Empecé cuando la pandemia, esa mentira que nos metieron por el cuerpo. El casu ye que nos jodieron y el bar no podía mantenerlo. Servía por la ventana, pero pa cuatro pinchos que vendía… y me surgió eso. Home, ahora aguántolo por amor propio, pero ye jodido. Tenía pensado jubilame ahora a los 65 pero lo veo crudo. Ahora te exigen el oro y el moro.

–¿Va a seguir?

–De momento sí. A ver qué puedo hacer. Igual sigo un poco más con el bar.

–¿Los Fuegos?

–Siemre la puerta del bar. No me complico.

–Es usted muy de Semana Negra.

–Soy semanero sí. Desde el principio. La primera fue en El Musel. Acuérdome que tocaben los de "Golpes Bajos" creo recordar y había tanta caravana pa llegar que le dije a un amigu que tenía una barquina, oye Mariachi, tienes que llevame hasta El Musel que hay una caravana de la Virgen. Y allí me llevó desde Poniente en la lanchuca (risas). Estuve muchos años, luego cuando marchó del Molinón marché yo también. Fue muy bonita la historia, me acuerdo mucho de las reuniones en el Don Manuel.

–¿Qué le parece el proyecto de hotel de 5 estrellas?

–¿No se está masificando ya todo el turismo? Para eso tenía una visión muy auténtica Daniel Gutiérrez Granda como concejal de Festejos. Cuando empezamos haciendo festivales, cuando vinieron los Rolling... Toda la música que vino a Gijón fue cuando estuvo él. San Sebastián de aquella era reflejo para Gijón. Mira el poderío de San Sebastián

–¿Un chigreru puede hablar de política?

–No me callo. Igual no debería, pero suelto frases gordes a veces (risas).

–¿Por ejemplo?

–Viva Franco o cágome en San Pedro (risas). No soy franquista ojo, ye pa que suene fuerte la frase. Gústame provocar. Es que en el bar me transformo. Si me ves por la calle o estoy de vacaciones soy más tranquilu. En el bar me explayo. Corto a María santísima. Igual a veces soy déspota (risas).

–Y aun así la gente le quiere.

–No sé (risas). Yo no lo entiendo muy bien. Si un día estoy un poco así en el bar, pausado, ya viene alguien a decime que si estoy malu. Joder, si os insulto porque os insulto y si no os insulto porque no os insulto. Nunca aciertes (risas).

–¿Tabacalera?

–Tien mucho espacio para hacer coses. Me encanta que le den vida, pero a ver qué hacen. Aquí lo que haz falta ye que empiece a venir gente culta, no rompehuevos ni vicio.

–La Monrrolla decía que echaba de menos la época de las putas en Cimavilla.

–Ay sí la monrrollina, todavía estuve con ell esta semana. Viví todo aquello. Había varios pisos y burdeles. Yo lo que echo de menos la calle Vicaría con el Flamaneco, el Farol, La Cabaña, El Indio, La Giralda… Salíes por la noche y prestábate. Era ambiente bueno, nadie estaba solo. Ahora en Vicaría solo ves pulgosos y destroyers. Na, añoro mucho aquella Cimavilla que conocí. Y a todos los que se nos fueron.

