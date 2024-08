Paraíso terrenal

Lo que para los norteamericanos es el día de Acción de Gracias, lo es para nosotros, habitantes de una villa periférica en este continente-museo (Europa), el Día de Begoña: fiesta mayor del año, fecha de visita ineludible, anhelados reencuentros familiares, nostalgia de tantos seres queridos desaparecidos, recuerdo de la niñez evaporada entre las olas, canto de agradecimiento a Dios por habernos regalado esta preciosa cuna.

Del origen ancestral de Gijón, como del de Asturias, sabemos más bien poco. El nacimiento de este promontorio, que en momentos fue isla que se volvía en bajamar península (como el Saint-Malo del gran Chateaubriand), está envuelto por densas brumas históricas que no se desvanecen. De ese lejano origen lo desconocemos casi todo, incluso el primer nombre: para unos Noega, para otros Gigia, para algunos más osados gyom (nombre supuestamente celta compuesto de gy/agua + om/rodeada), para otros más imaginativos Egui-gon, lugar estrecho y recogido, alto y bueno. Muchas de esas hipótesis se basan más en romanticismos patrióticos, fabulaciones, leyendas o incluso desatinos hiperbólicos que en hechos contrastados. En todo caso, cabe pensar que somos el asentamiento más antiguo de la Asturias trasmontana, campamento/urbe primera de los astures marítimos. En definitiva, hijos de Roma. Tampoco se sabe muy bien por qué el Gijón moderno consagra su fiesta mayor a una Virgen conjeturalmente vasca, Begoña, cuando lo lógico sería que la gran celebración fuese San Pedro, patrón de la ciudad, o incluso San Lorenzo, de quien toma nombre la playa. Pero eso supondría esperar lógica de una ciudad ilógica, muy dada a las sorpresas y con fuerte inclinación a las extravagancias.

La realidad es que Begoña ha sido, desde hace muchos decenios, la gran festividad local: día de pollo y tarta/charlota, misa solemne, procesiones, gaiteros, ropa nueva, banda de música, confetis, carrozas, verbenas, teatro, voladores, días de toros y toreros. Día grande en el que Gijón moja en su té/café la magdalena de Proust en busca del tiempo perdido. Quien quiera hacerse una idea más gráfica de cómo transcurrían aquellas rumbosas celebraciones tiene a su disposición las conmovedoras memorias de Evaristo Valle, "Recuerdos de la vida del pintor", de quien podríamos decir, si no fuera una herejía, que escribía casi mejor que pintaba. Sus descripciones de personas son portentosas e inigualablemente "pictóricas": palabras convertidas milagrosamente en colores. En esos "Recuerdos" Valle describe la fiesta mayor de Carrió, a la que acude, con siete/ocho años, acompañando a sus familiares a la casa de Doña Manuela, amiga de su abuela. Al hipersensible espíritu de aquel niño destinado a inventar el verde de Asturias le impactan los atronadores petardos, la solemne misa cantada, la procesión, el aroma penetrante del incienso. Pero nada le impacta tanto como la presencia del gran Clarín, quien pasaba el verano en la casa solariega de los Alas en la cercana Guimarán, y a quien Dña. Manuela invitaba todos los años. Comensal que no era del agrado del párroco de Carrió y de los seis curas de las parroquias vecinas, también convidados habituales, por la sencilla razón de que el escritor les asaeteaba con pullas sobre sus sermones y latinajos. Como este sarcasmo: "En latín les dejo a Uds. para septiembre". Esas comidas con sus largas sobremesas derivaban en encendidas discusiones teológicas, algo así como los altos estudios eclesiásticos de Ferlosio. Un año antes, Clarín había dicho: "Entre Uds. me creo en el Paraíso terrenal". Comentario que los eclesiásticos tomaron a mal, porque "terrenal" sugiere los vicios y maldades del mundo, no las perfecciones y virtudes del cielo. Ante el atónito niño el debate deriva hacia una cuestión peliaguda: si el Paraíso terrenal fue llamado así antes o después del pecado original. En un momento de la furiosa discusión, Clarín se sube a su silla desplegando todo su saber y conocimientos, y, en esa vehemencia, se le escapa un puño de la camisa que va a parar al otro lado de la mesa, lo que aprovechan los curas, heridos en su orgullo, para comentar mordazmente: "Vaya, D. Leopoldo, o sea que Ud. los gasta postizos". Al final, cayendo ya la noche, el debate se serena y Clarín lo cierra diciendo, "bueno, lo dejaremos para el año que viene". Luego, con gran cortesía, se despide de todos, pide su jamelgo, de nombre Júpiter, con el que recorría el hermoso valle de Carreño, y desaparece. Evidentemente, en nuestras celebraciones de Begoña no podemos esperar tanto. Como mucho, cotilleos sobre "Supervivientes" o curiosidades sobre atletas sexuales de cargante actualidad. Así es nuestro tiempo.

Sin meternos ahora en las incomparables profundidades de Pascal sobre diversión y vacío, ya Marquard explicó, en su filosofía de la fiesta, que el ser humano es por esencia festivo. Toda fiesta es una "moratoria de lo diario": huida de las esclavitudes y rutinas cotidianas, válvula de escape de nuestras excentricidades, descanso y liberación. Hasta Yahveh, cuenta el Génesis, descansó después de la creación, satisfecho con lo creado. Como sabe cualquiera y recordaron R. Caillois y otros, la idea de fiesta está inseparablemente unida a lo sagrado, no sólo por origen histórico, sino por expresar una aspiración/sueño perpetuo de los humanos: su deseo/necesidad de protección. Que está en el nacimiento de toda agrupación humana, sea horda, tribu o sociedad avanzada. Puesto que el hombre no es autárquico, su desamparo y fragilidad le obligan a asociarse. De ahí a encomendarse a algo sobrenatural, hay sólo un paso. Ese escalón es Begoña: manifestación del deseo/sueño de miles de gijoneses que esperan que esa Virgen local proteja a su amada ciudad y a sus ciudadanos de todos los males posibles. Pero Begoña es también un pequeño éxtasis espiritual: fiesta en la que los gijoneses, en medio de fuegos, cielo, mar y tierra, contemplan, tan absortos como sus antepasados ancestrales, la belleza de su estuario/bahía, gota de gracia caída del cielo para mayor gloria de este arenal. Contemplación casi mística en la que los gijoneses, arrejuntados por la fiesta, se creen/sienten, como Clarín, en el Paraíso terrenal. Y parte también de un Paraíso superior, Asturias.

