Así se bailó la Danza Prima y se sintió el Restallón en Gijón: como manda la tradición

Gijón despidió ayer su Semana Grande por todo lo alto. Y lo hizo con la tradicional danza prima y el posterior Restallón; una celebración que aunque cada año puede parecer igual, siempre es diferente, pero en la que hay algo que nunca cambia: congrega a miles de gijoneses y visitantes en el Muro. "Es una fiesta que no se puede perder", coincidían los asistentes en una soleada mañana y calurosa mañana de Begoña.

Había ganas de bailar la danza prima. Cuando todavía faltaba un rato para las dos de la tarde, el público comenzó a llenar y a llenar el entorno del Muro y la arena de San Lorenzo. Ni el sofocante sol pudo parar a los miles de gijoneses decididos a despedir sus fiestas por todo lo alto. "Siempre que puedo, vengo. Es una tradición, y estando en Gijón hay que venir a los fuegos y, al día siguiente, a la danza prima y al restallón", afirmaba el gijonés Rubén Pérez, mientras por los altavoces de la playa se ofrecían instrucciones sobre los pasos a seguir en la danza, "que representa un elemento de la identidad cultural asturiana".

La gente comenzó a ensayar en pequeños grupos para prepararse, y poco a poco se fueron cogiendo del dedo meñique, como se había indicado en la locución hasta ir formando varias hileras. En la zona del Muro se organizaron con mayor rapidez y desde el principio formaron tres filas. En la arena, con la marea alta y el agua cerca del Muro, costó algo más y solo se formó una fila. "Llevamos unos siete años viniendo, desde que nació nuestro hijo casi siempre bajamos", relataba la gijonesa Henar Berro, acompañada de su pareja, Juan Domínguez, y su hijo Mateo. "A mi me gusta mucho porque se junta Gijón en la playa, y es una manera de seguir la tradición y es un día emotivo", añadió Berros, de un día "que se siente en el alma", tal y como aseguró su marido.

A las dos de la tarde en punto comenzó a sonar la música por los altavoces y durante unos minutos los gijoneses se unieron y disfrutaron de la danza, que se hace en memoria de las personas que se fueron de Gijón, de ahí que se baile mirando al mar. Tras la danza prima sonó el himno de Asturias, cantado por los presentes con mucho sentimiento, mientras grupos de amigos y familias bailaban en círculos y se abrazaban, y el "Gijón del alma" coronó el acto entre gritos de "Puxa Asturies".

"Me sorprendió mucho cuando vi a la gente levantarse y comenzar a bailar", afirmó la madrileña Julia García, que no dudó en unirse a la danza prima. La también madrileña Purificación García disfrutó de la celebración. "Yo veraneo en Asturias y me enteré que había esto, me pareció curioso y decidimos venir", relató la visitante, profesora de baile: "Hemos disfrutado mucho la experiencia, es algo único".

También estaba por la zona Jesús Fernández con su familia, todos procedentes de Murcia. "Ayer (por el miércoles) ya vimos los fuegos y nos sorprendió; y hoy habíamos decidido pasar el día en la playa y paseando cuando escuchamos por los altavoces que se iba a bailar. Al principio no sabíamos lo que iba a pasar, pero una vez comenzó la música vimos a todos unidos. Ha sido muy emocionante ver a tanta gente junta bailar y cantar", expresó.

Eso sí, y aunque la jornada estuviese marcada por el sol y los cielos despejados, se podía decir aquello de que no siempre llueve a gusto de todos. Fue el caso de Pepa Montes. "No nos gustó el sonido", se quejó la gijonesa, que acudió al Muro acompañada de sus amigas, que compartían la misma visión. Eso sí, la anécdota no logró empañar la celebración: "Aun así, hemos disfrutado como cada año, juntas".

Cuando pasaban nueve minutos de las dos y algunos todavía se encontraban bailando, comenzó a tronar el Restallón, lanzado por Pirotecnia Zaragozana desde el cerro de Santa Catalina. Fueron cuatro minutos de estruendo para seguidos de una atronadora ovación. "Antes retumbaba más", comentó José Luis Montero, que tras muchos años acudiendo se quedaba con la sensación de que "antes era más fuerte" y se "sentía más". Sin embargo, Andrea Suárez, a su lado, afirmaba que lo había disfrutado mucho. "No imagino un fin de fiestas sin venir a la playa y escuchar el Restalló", afirmó, acompañada de su familia. "Ahora nos vamos a comer juntos, como también marca la tradición".

Además de festivo, el de ayer era también un día emotivo para muchos de los asistentes. Era el caso de Laura Muñiz, que tras muchos años tuvo que vivir la fiesta lejos de su hermana. "Siempre veíamos juntas los fuegos, salíamos y a la mañana siguiente no faltábamos para bailar", explicó, sin perder la esperanza de que el año que viene cambien las tornas: "Seguro que podrá venir y lo disfrutaremos juntas".

Y mientras unos disfrutaban la tradición, otros la vivían por primera vez. Aunque ni fuesen conscientes de ello, como la pequeña Isabel Gómez, de un año, que acudió acompañada por sus padres, Víctor y Carolina Menéndez. "Es un día muy emotivo y poder disfrutarlo con la pequeña todavía más", destacó ella, para culminar un día de sol, familia, amistad y tradición con el que despedir la Semana Grande por todo lo alto.

