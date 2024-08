Balance de la Noche de los Fuegos: "un éxito" para los grupos municipales; sorpresa y aplausos entre turistas y gijoneses

"Un éxito". Aunque con algún que otro matiz, así califican los grupos municipales la Noche de los Fuegos de Gijón. Los 1.200 kilos de material pirotécnico disparados por Pirotecnia Zaragozana han dejado satisfechos a los ediles de todo el arco plenario, aunque en la oposición hay algún pero y propuestas para mejorar, especialmente en materia de movilidad.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, se deshace en elogios al espectáculo de la madrugada del jueves. "Gijón ha disfrutado de unos fuegos a la altura de lo que la ciudad merece y que han sido el mejor broche posible a una Semana Grande histórica y brillante. Una Semana Grande para todos los públicos y todos los gustos", destaca la regidora, que alaba el trabajo de Pirotecnia Zaragozana. "Lo tuvo todo: figuras impresionantes, un ritmo dinámico y una duración perfecta para disfrutar. La Noche de los Fuegos, una cita especial en el calendario de todos los gijoneses y gijonesas, volvió a ser una noche grande. Es para sentirse muy orgullosos como ciudad. Cada vez es más evidente que decir verano es una manera de decir Gijón", concluye Moriyón.

Un análisis muy parecido se hace desde el Partido Popular, la otra pata del gobierno local. "La noche de fuegos en Gijón fue impresionante y dejó a todos los presentes maravillados, sobre todo con lo espectacular de la traca final", resalta la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo y Turismo, Ángela Pumariega. "El buen tiempo animó a una afluencia de público con miles de personas congregándose en playa, paseos y mar para disfrutar de una velada mágica. La emoción y el entusiasmo en el ambiente hicieron de esta noche un evento inolvidable, demostrando una vez más el gran poder de convocatoria y la pasión de los gijoneses y los visitantes por sus tradiciones. Sin duda, fue una noche para recordar", destaca.

La Noche de los Fuegos de Gijón: las impresionantes imágenes del espectáculo pirotécnico / Juan Plaza

También hace una valoración positiva el principal partido en la oposición, el PSOE. "La noche de los fuegos es, sin duda, una seña de identidad de Gijón, que se ha ido fraguando a lo largo de los años", subraya el portavoz socialista, Luis Manuel Flórez, "Floro". " Más allá del espectáculo propiamente dicho, que siempre resulta atractivo, hay que destacar la capacidad que tenemos de acoger en una noche a miles de personas; y es ahí, en la gestión del turismo, donde debemos hacer especial incidencia en los próximos años", advierte el socialista.

Para la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, los fuegos son "uno de los principales activos de la Semana Grande". "Más allá de los inconvenientes habituales en una fiesta de este calibre, el resumen es que vivimos otra vez un ambiente a la altura de las grandes ocasiones, con una expectación sobresaliente y gran éxito de afluencia", aplaude la edil, que también "culpa" al tiempo de este éxito.. "Afortunadamente ayudó la meteorología, de modo que el espectáculo pirotécnico, espléndido como siempre, pudo brillar como merece. Otra gran noche de fiesta de luces, colorido y música para gijoneses y visitantes, tal y como cabía esperar", celebra.

Más crítico se muestra el portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana. "La noche de los fuegos siempre es especial en el verano de Xixón. El espectáculo tuvo ritmo y colorido. Quizá la traca final no tuvo la intensidad o la duración que suele tener", apunta sobre el show pirotécnico el edil, que también critica los problemas de movilidad padecidos en la madrugada del jueves en la ciudad.

"El protagonismo de la noche no se lo llevaron los fuegos, sino el caos que hubo en la ciudad. Los autobuses de Emtusa empezaron ya a media tarde a dejar a gente tirada en las paradas; y el servicio Xixón Bici colapsó, con bicis fuera de los anclajes en el centro y estaciones sin una sola bici en los barrios", enumera Suárez Llana, que prosigue: "Por no hablar de los coches a los que se permitió aparcar en zonas verdes como el Solarón. Las imágenes que vimos ayer son un despropósito que responde a la falta de planificación de la concejalía de Tráfico y a la ausencia de control de la Policía Local. Ni el transporte público ni la gestión del tráfico estuvieron a la altura de una noche como la de los fuegos", zanja.

La edil de Podemos, Olaya Suárez, también hace una valoración positiva. "Fueron unos fuegos bonitos, con mucho contenido. Hubieran sido redondos con un poco de brisa que disipara el humo para que se viera todo desde cualquier punto de la ciudad, pero eso no se puede controlar. Fue una buena Noche de los Fuegos de Xixón", aplaude.

El éxito en la Noche de los Fuegos también la constata la hostelería local. "Fue una jornada muy buena, como toda la Semana Grande, algo superior a la del año pasado", destaca el presidente de Otea en Gijón, Ángel Lorenzo.

"No se hicieron largos y el tiempo fue perfecto", aplauden los visitantes

Unos Fuegos a la altura. Gijoneses y turistas dan su visto bueno a un espectáculo pirotécnico que era, ayer, el gran tema de conversación general en cualquier paseo y terraza de la ciudad y que, en general, dejaron una buena sensación entre los asistentes, que aplauden un pase que "no se hizo largo" y que, gracias al buen tiempo, se pudo ver sin mayor problema en casi cualquier rincón de la ciudad con vistas al mar. "Nos gustaron muchísimo, este año se han pasado eran muy bonitos los colores y figuras", aseguró María Contreras, que ayer paseaba con su amiga Abril Arboleya. Esta última señaló: "Los vimos en la escalera 13 todas las amigas juntas, se me pasaron muy rápido".

En general, el balance parece ser positivo. "Los vemos todos los años, creo que estuvieron bien: no fueron muy largos ni se hicieron pesados y el tiempo fue el perfecto para disfrutar de ellos genial", señaló, por su parte, Isabel Alarcón. La noche de los Fuegos, para los gijoneses, es también una tradición ineludible del verano. "Nos encantan los Fuegos; es la mejor noche del verano y una de las más importantes para nosotros. Fui a verlos con mi familia al puerto deportivo y luego fuimos a tomar algo. Nos lo pasamos muy bien", confesó ayer el joven David Flores. Otro ejemplo de espectadora de Fuegos con experiencia es Francisca García, que ayer se encontraba por el Muro. "Llevo viéndolos muchos años y, la verdad, que nunca defraudan. No hay verano en Gijón sin noche de Fuegos", defendió.

El juego pirotécnico ha logrado llamar también la atención de los turistas que se encuentran estos días en la ciudad y que se mostraron sorprendidos, sobre todo, por la duración del pase. "Fueron una locura. Estoy con mi pareja de vacaciones aquí, somos de Venezuela, y era la primera vez que los veíamos. Nos gustaron mucho. Duraron muchísimo", señaló Angy Cantiño mientras salía de la playa con su pareja, Ricardo Rojos. Él completó: "Me gustaron mucho; era un no parar: acababa de sonar uno y empezaba el siguiente. Fue muy divertido". "Legamos hace unos días de Sevilla, no sabíamos que eran ayer, así que tuvimos mucha suerte de poder verlos. Estuvieron genial", señaló, por su parte, la andaluza Teresa Marrero, también de visita en la ciudad.

Para muchos la noche de los Fuegos suele ser siempre exitosa, también, por el ambiente en la ciudad. No todos se fijan en el diseño del juego pirotécnico en sí. "Todos los veranos son iguales, pero aun así me gustan mucho. No dejan de sorprender y presta ver como todo el mundo sale a la calle para verlo y el ambiente que hay luego", aseguró David Flores, que ayer pasaba el rato con su amigo Javier Granda. "Nosotros los vimos en Poniente y se veían genial. Aunque había mucha gente, no era agobiante, así que disfrutamos mucho viéndolos", contaron.