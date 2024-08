Luque pone El Bibio a sus pies en un inicio triunfal de la feria de Begoña

¡Ay Loli!, lo que te hubiera prestado ver hoy a Daniel Luque. Sí, ya sé que ibas a decir que parez muy seriu y que sonríe poco o nada cuando torea. Pero ye buen chaval y, además, como te gustaba a ti destacar, ye un buen mozu muy curiosu. Faltaba tu pañuelo ondeando al viento en el tendido alto del 1, pero cada rincón de tu casa, la que tanto te añora, se volvió blanco con la gente loca pidiendo las orejas. Fue una faena sin discusión, de figura del toreo, que revela el momento mágico que atraviesa el diestro de Gerena. Una lección de temple, desde el recibo a la verónica con el capote, hasta las tandas por ambos pitones con una muleta que brilla por madurez y conocimiento. Exprimió al buen toro de La Quinta que hizo sexto para salir en volandas con Diego Ventura, otro figurón del toreo a caballo en una tarde en la que la suerte no estuvo del lado de Alejandro Talavante.

Fue ese toro de la familia Martínez Conradi (mucho me alegro por los ganaderos tras el batacazo en Santander) el mejor presentado de un encierro desigual. "Almonteño", cárdeno oscuro y lucero, que había quedado como sobrero precisamente en el coso de Cuatro Caminos a finales de julio, metió la cara codicia y muy humillado en el saludo de capote. Un ramillete de verónicas, ganándole terreno hasta los medios que Daniel Luque remató con una media de cartel. En varas, el toro empujó con la cabeza por las nubes y tras su paso por el peto comenzó a apretar hacia los adentros. Se vio la chispa de su embestida cuando puso en apuros en el primer par de Juan Contreras, salvado gracias a un quite providencial de Luque a cuerpo limpio. También por el otro pitón, cuando a punto estuvo de hacer hilo a Jesús Arruga si el capote del sobresaliente Álvaro de la Calle no se lo quita de encima después del segundo par. Seguro Loli que los santos y vírgenes de la capilla que primorosamente montabas cada año también echaron una mano.

"Almonteño" tenía dentro la bravura. Luque lo vio, porque su clarividencia no conoce límites. Más aún cuando se trata de una de sus ganaderías de cabecera. Los muletazos por el derecho fueron ganando en intensidad. Medidos, con empaque y la mano baja. El torero en redondo que cala en los tendidos. Con la misma determinación y el olor a obra cumbre en el ambiente, Luque ofreció la izquierda y se fueron sucediendo los naturales de mano baja y desmayada. Muy largos. Soberbios. Tres tandas, tres, sin perder intensidad. No sobraba nada. Tampoco le faltaba. El público entregado, la faena medida. Llegaron las luquesinas para rematar la faena. De esas que se recuerdan, tanto en la plaza como en la temporada de Luque. Un espadazo fulminó al guapo de La Quinta, que honró la sangre Buendía y se fue al desolladero bajo una ovación reservada solo para los toros bravos. Las dos orejas no se hicieron esperar.

Buena entrada en los tendidos para festejar el día de Begoña

Luque, que pechó en primer lugar con un toro de La Quinta más terciado, sin fuelle y de mortecina embestida, salió en hombros en la primera de feria junto a Diego Ventura. Fue el primero de Los Espartales, el que abrió la feria de Begoña, un buen toro. Salió distraído, pero los dos rejones de castigo le hicieron venirse arriba. Con el ruedo sin regar, como pidió el torero (de ahí que luego saliese el camión de Emulsa), el toro se mostró colaborador durante toda la lidia, desde el toreo de costado a dos pistas, a lomos de "Fabuloso", con el clavó dos palos, como en la intensa actuación de "Bronce", uno de los caballos estrella. Su toreo en redondo, con la grupa, con este jaco de pelo bayo precedió al momento en el que Ventura retiró la cabezada de su montura. Primero dejó un rehilete arriba, y luego levantó al público de los tendidos con un par a dos manos. Su regreso al patio de caballos, caminando hacia atrás, fue ya el delirio en la plaza. Una doma impecable. Faltaba el remate con las banderillas cortas. Tres, todas ellas al violín. Ventura enterró el rejón de muerte y el toro de Los Espartales, ovacionado también en el arrastre, cayó sin puntilla. Dos orejas.

Más trabajo ofreció el segundo de su lote, un animal también con el hierro de José Luis Iniesta que se mostró más parado. Ventura se lo brindó a Daniel Luque (en un largo parlamento) y volvió a dejar dos rejones de castigo. No prendió la mecha. Al toro le faltó acometividad, obligando a llegarle mucho para clavar. Se vieron las dificultades al enlazar varias pasadas en falso y un par de garapullos en el suelo. Rara avis en Ventura. Tomó la faena otro cariz con la salida de "Lío", que conectó con los tendidos. Con "Mezcal", para clavar tres rosas, precisó de la ayuda de uno de sus auxiliadores para sacar al toro, aquerenciado en chiqueros. El rejón de muerte frenó cualquier opción de triunfo.

Completaba el cartel Alejandro Talavante, que no encontró el camino del triunfo. Al primero de su lote lo saludó a la verónica con gusto. Tras un efímero paso por varas y una lidia atroz en los dos primeros tercios, Talavante inició flexionándose con el toro la faena de muleta. Con fijeza y humillación, el toro aguantó dos tandas nada más –bueno, y una lidia de Álvaro Montes– y echó el freno. Empezó a embestir andando y sin entrega.

Distinto fue el quinto, más recogido de cara que el resto de la corrida, de buenas hechuras y un estilo prometedor. Lo saludó Talavante también a la verónica, y alternó saltilleras y gaoneras en el vistoso quite tras otro espejismo de suerte de varas. A pesar del topetazo que se dio el de La Quinta contra el burladero, respondió luego en la muleta. Lo brindó al público Talavante, que inició labor a derechas. Repetía el toro, metía la cara humillado, pero la faena no terminaba de romper entre tandas a diestra y siniestra y vuelta a la diestra sin cadencia alguna. Hubo más de lo que se vio. Las manoletinas de remate parecieron hacer despertar a los tendidos en una faena que nunca llegó a despegar. Tras un pinchazo, Talavante se quedó en la cara, a merced del toro de La Quinta que le propinó una fea voltereta. Loli seguro que echó un capote. Se levantó dolorido, mermado de facultades. Unas palmas de aliento brotaron de los tendidos para tapar la retahíla de pinchazos, cada uno más bajo que el anterior. Un aviso, otro y, al filo del límite, un certero descabello.

El sabor de la tarde, que había arrancado emotiva con el minuto de silencio y triunfal con la lección de Ventura al abreplaza, cambió radicalmente con la faena al sexto de Daniel Luque. En una y otra faena, a caballo y a pie, hubo unanimidad. Aunque faltase un pañuelo en los tendidos. El de Loli, que ahora los pide desde el cielo porque seguro no le quita el ojo ni un segundo a una plaza que jamás la olvidará. Personas como ella, igual que el toreo bueno, son eternas.

Corrida de toros 1ª de Feria. Dos tercios de entrada en tarde de calor. Se lidiaron dos toros de Los Espartales para rejones (reglamentariamente despuntados) 1° y 4°. Y cuatro de La Quinta, correctos aunque desiguales de presentación. Destacaron primero, quinto y sexto, ovacionado en el arrastre. Diego Ventura: rejón trasero (dos orejas) y pinchazo y rejón (ovación con saludos). Alejandro Talavante (blanco y oro): pinchazo y estocada casi entera desprendida (silencio) y tres pinchazos -aviso- dos pinchazos, media suelta -aviso- y descabello (palmas). Daniel Luque (Burdeos y azabache): estocada caída y descabello (silencio) y estocada (dos orejas). Se guardó un minuto de silencio por Loli Menéndez, la última guardesa de El Bibio.

