Visita a San Lorenzo de medusas "buenas"

El miedo a las carabelas portuguesas hace que muchos bañistas vean ahora con desconfianza a cualquier tipo de medusa, así que las que aparecieron ayer en el entorno de San Lorenzo, aunque inocuas, captaron la atención de muchos bañistas. Estos ejemplares, que nadaban ayer en un grupo reducido, pertenecían a la especie "Aequorea forskalea" y son reconocibles por su forma redondeada y filamentosa. Además de los que pudieron contemplar a los animales que flotaban más cerca de la superficie, un avezado nadador de San Lorenzo, Goyo Llanes, pudo grabarlas de cerca y comprobar, de primera mano, su carácter inofensivo con los humanos. "No tienen nada que ver con las carabelas y es importante que la gente lo sepa y las diferencie. Siempre hubo medusas en Gijón", señala el nadador.

Bañistas en el pedrero de San Pedro viendo salpas.

Llanes vio a este grupo de medusas ayer por la mañana en el entorno de la escalera 2 y el tramo más pegado a la zona del pedrero. "Sabía que estaban por allí y fue con la cámara para ver si las encontraba y para que la gente viese que no pasa nada", cuenta. Estaban a unos dos o tres metros de profundidad y ninguna le picó. "Me tocaron muchas, pero no noté ni un pinchazo", afirma. Una de los animales, de hecho, y lejos de atacar a nadie, acabó devorado por un banco de peces, para sorpresa de Llanes, que logró grabar también el momento. Las medusas y salpas llevan tiempo visitando San Lorenzo. "Las carabelas son otro tema, porque esas sí te pueden montar un lío monumental, pero en general no pasa nada. La gente ahora parece que solo ve carabelas y tampoco hay tantas. Si una medusa te pica, lo importante es no rascarse", completa el nadador. Otros bañistas pudieron ver también ayer algunas salpas –son pequeñas y transparentes–, ya más pegadas a la superficie y en el entorno del pedrero del San Pedro. Salvamento, además, avistó una carabela en la zona oeste de Poniente, lo que motivó la bandera amarilla y la de medusas para advertir a bañistas.