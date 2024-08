Un mano a mano sin espadas en la segunda tarde de la feria taurina de Gijón

Novillada 2ª de feria. Casi media plaza en tarde de calor. Se han lidiado novillos de distintas ganaderías. Dos de El Freixo (1° y 4°) dos de Núñez del Cuvillo (2° y 5°) y dos de La Quinta (3° y 6°). Correctos de presentación, cada uno en su tipo, aunque desiguales de cara. Ofrecieron buen juego, destacando 3°, 5° y 6°. Manuel Román (malva y plata): pinchazo, estocada y dos descabellos (silencio). Pinchazo, pinchazo hondo, media y dos descabellos (silencio). Tres pinchazos y dos descabellos (silencio tras aviso). Marco Pérez (celeste y oro): media estocada atravesada y tres descabellos (silencio). Estocada (oreja). Tres pinchazos y estocada tendida (silencio tras aviso).

La suerte fue esquiva en la segunda de abono. Una novillada con todos los ingredientes: tres ganaderías contrastadas para seleccionar en el campo seis escogidos novillos, todos con hechuras para embestir, y dos de los novilleros del momento: el cordobés Manuel Román y el salmantino Marco Pérez. Fue este último el único de los dos que logró cortar una oreja al segundo de su lote en una tarde en la que las espadas frenaron las opciones de triunfo. Los novillos, en líneas generales, ofrecieron buen juego. Al menos, para un resultado artístico y numérico distinto.

A Marco Pérez, camino aún de cumplir los 17 años, se le escapó la puerta grande en el sexto. Fue un buen novillo de La Quinta, el más serio y con mejor cara del encierro, al que recibió por delantales, ganándole terreno y sometiendo una embestida nada fácil. Ya de salida "Tabarrito" apuntó su buena condición. No acusó ni su paso por varas, donde derribó al caballo tras levantarlo por los pechos, ni las exigentes chicuelinas recetadas por Marco Pérez en el quite. El joven novillero citó en largo para aprovechar el brío y la casta de la embestida de su oponente. El utrero de la familia Martínez Conradi tuvo prontitud, humillaba y se arrancaba en largo. Flexionado arrancó la faena Marco Pérez, que sabe conectar rápido con los tendidos gracias a su desparpajo en el ruedo. No para un segundo. Con la zurda llegaron los mejores muletazos de la faena en un trasteo con interés que Marco Pérez remató en las cercanías a pesar de que el novillo parecía querer más sitio. La espada emborronó la faena. Ovación en el arrastre.

La misma cruz con los aceros la sufrió en el primero de su lote, el más pesado del encierro que lució la divisa de Núñez del Cuvillo. Saludo a la verónica y un quite por navarras fueron su carta de presentación ayer en El Bibio. Embestía el novillo con buen aire y prontitud, lo que aprovechó Marco Pérez –después de brindarlo a Juan José Fraile, ganadero del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, que lidia hoy en Gijón– para iniciar la faena de hinojos en el centro del ruedo. "Utrerito" se arrancó como una bala desde el burladero del tendido 4. El público comenzaba a conectar con una faena más jaleada desde el callejón que desde los tendidos. La entrega y disposición del joven salmantino sirvieron para hilvanar las tandas, que alcanzaron sus cotas más altas en dos series en redondo. Los circulares invertidos al noble novillo sirvieron para amarrar un triunfo que la tizona difuminó. Sí enterró el acero para cortar pelo en el cuarto, un colorado de El Freixo, la ganadería de Julián López "El Juli", que un año atrás hacía historia en El Bibio con su inolvidable encerrona en la temporada de su despedida. (Ojalá vuelva). La clase que le faltó al novillo en su embestida, más brusca y menos agradecida que el resto de la corrida, la demostró desde los primeros lances con el capote. Por dos veces desarmó a Marco Pérez. Con la muleta logró nuevamente tapar en cierta medida las carencias de su oponente en otro intenso y jaleado trasteo. Dudó mucho a la hora de perfilarse, se decantó por la suerte natural y metió la espada hasta los gavilanes. Una oreja.

Manuel Román, de 19 años, volvía a hacer el paseíllo en El Bibio tras su debut el pasado año. Igual que entonces, en la espada tuvo su cruz durante un mano a mano al que le faltó competencia y un mayor picante. Fue un pacto de no agresión entre ambos. Ni un pique en quites y eso que ambos novilleros se mostraron vistosos y variados con el capote. Quizás esa falta de chispa fue la que tuvo al público más frío de lo habitual durante una tarde que El Bibio llenó media plaza, es decir, alrededor de las 4.500 personas. Para que esos mil antitaurinos –presuntamente– de la víspera se den cuenta de las proporciones. O más claro aún. la cifra supone llenar el Teatro Jovellanos cuatro veces seguidas.

La de ayer no fue la tarde de Manuel Román. De la tierra de los Califas del toreo, el joven diestro se mostró elegante en su recibo a la verónica y en el quite por chicuelinas al que abrió el festejo. Un novillo de El Freixo justito de cara que llegó a la muleta con solo tres banderillas en el lomo. A su noble y humillada embestida le faltó transmisión. El escaso recorrido de su oponente llevó a Manuel Román a una labor más encimista rematada con desplantes. Primero lanzó la ayuda y luego la muleta para finiquitar una labor que se quedó en tablas.

El tercero del festejo, de La Quinta, escurrido y cornigacho, escondía una clase superlativa. El quite por medios faroles y caleserinas se llevó la primera ovación de la faena. Brindó al público y rápidamente le ofreció la diestra para arrancarse con trincherazos muy toreros. Al natural llegaron los mejores pasajes de la faena. Y de la tarde. Se adivina en Manuel Román un concepto puro y clásico que ayer no terminó de brotar. Y eso que el cárdeno "Velonero" siguió embistiendo con la misma clase, repetición y nobleza durante varias tandas por ambos pitones. Al perfilarse, con el triunfo en la mano, se adivinaba ya el pinchazo. Y llegó. Hubo varios. También encadenó descabellos. De nuevo, silencio del público.

Las cosas no se encarrilaron tampoco en el quinto, otra pintura de capa colorada de Núñez del Cuvillo que escondía por el lado izquierdo un tesoro. Manuel Román no terminó de abrir el cofre. Ligó buenos naturales, pero en lugar de exprimirlo por ese lado todo se difuminó alternando las series por uno y otro pitón. Sí, de entrar la espada le hubiera cortado la oreja. Pero, de nuevo, sus deseos pincharon hueso. Apurado por el aviso, y sin clavar la espada en lo alto, el novillero cordobés se fue a por el descabello para evitar la tragedia. Acabó atronando a un novillo ovacionado en el arrastre.

Los dos novilleros se fueron ayer por el patio de cuadrillas entre los cariñosos aplausos del público. Otra foto hubiese sido posible si las espadas hubiesen entrado. Son dos jóvenes con ilusión, a los que les quedan muchas tardes por delante. Mucho por lo que apostar y mucho aún que demostrar, claro. Dos chavales a los que les une la capacidad de sacrificio, la disciplina, la constancia y el esfuerzo para alcanzar su sueño de ser figuras del toreo. Y, por supuesto, el respeto a sus maestros, hilo conductor de la historia de la tauromaquia. Unos valores que contrastan con las jaurías que vienen. ¿Y lo que hay que prohibir es el toreo? Menuda tropa.

