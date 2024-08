La mitología conquista el Jardín Botánico en la primera "Noche Mágica"

El Jardín Botánico abría ayer sus puertas con uno de los espectáculos más especiales del verano, una cita repleta de mitología, las Noches Mágicas. Muchas familias querían disfrutar de la magia, desplegada por cada rincón del Botánico. "Es muy bonito ver los jardines caracterizados, con estas luces parecen verdaderos bosques", confesaba Rebeca Martín, una de las asistentes. La compañía "Factoría Norte" se encargaba de brindar una experiencia única, para todos los públicos y ya convertido en un clásico del calendario estival de la ciudad. El Trasgu, la Xana, el Busgosu o la Güestia no fallaban a la cita. A los que se sumaron nuevos personajes como la Curuxa, Repollín, la Paparra Sonia, el Xilegu o Torbellín y Torbellina, que hicieron las delicias de un público encandilado por la magia.

"Es divertido para conocer el Botánico de una manera diferente", subrayaba Enrique Morón mientras esperaba con su mujer a que comenzase el trayecto. Un paseo que tuvo una duración de casi hora y media para recorrer todos los pasadizos y parques del Jardín Botánico. En cada uno se podía ver la actuación de los antiguos seres que interpretaban una escena teatral para deleite de pequeños y mayores. "Algunas historias y personajes son diferentes respecto al año pasado. Es una actividad muy especial para los niños", afirmaba José Carlos Menéndez, que acudió con sus hijos. Fue una noche tomada por la naturaleza, el misterio y la magia, con gente de todas las edades. "Nos encanta porque aquí se lo puede pasar bien todo el mundo", decía María Medina, observando a la xana, uno de los personajes más queridos.

Otro de los personajes, durante la cita mitológica. / David Cabo

Los seres mitológicos aparecían en el momento menos esperado y contaban historias sobre costumbres asturianas y tradiciones. "Escucharlas de esta forma es más divertido para todos, y sobre todo para los niños, que aprenden de una manera distinta e interesante", declaraba Teresa Lázaro, otra de los que no se quisieron perder la primera "Noche Mágica".. Uno de los personajes resumía la fórmula del espectáculo. "Sabes cuándo desaparecen, pero no sabes por dónde van a aparecer", adelantaba, antes de advertir a los asistentes que estuviesen atentos a todos los lugares. De eso se trataba. "En cualquier momento puede aparecer alguien", proclamaba. Hubo una constante interacción entre los seres mitológicos y los visitantes, que viajaron a una época más antigua. Para que la experiencia fuese aún más completa, la música y los colores tuvieron un gran protagonismo. "La iluminación y el sonido es increíble. Se nota que esto está muy trabajado y que son verdaderos artistas", afirmaba Juanjo Herrero. La velada dejó estampas de lo más variadas, desde seres mitológicos paseando en barca por el agua hasta bailes alrededor del fuego. También hubo juegos, saltos y combates, pasajes de las que los presentes no apartaban la mirada. "Nos está encantando, ya habíamos venido en otros años y siempre repetimos porque es una tradición todos los veranos", reconocía Joaquín Robles. A escasos metros, Sonsoles Rivera lo pasaba en grande. "Es la primera vez que vengo y no sabía muy bien cómo iba a ser pero nos está gustando mucho. Es una iniciativa muy divertida", resaltaba Rivera.

La mitología conquista el Botánico en la primera «Noche Mágica» / David Cabo

Los juegos de luces, el acompañamiento musical y las representaciones artísticas del elenco de seres mitológicos formaron el cóctel perfecto para que el Botánico se fusionara con la magia en una agradable noche de verano. Las Noches Mágicas continuarán en el Jardín Botánico hasta el 25 de agosto, en dos pases diarios a las 22.00 y a las 23.30 horas. Una de las grandes novedades de esta edición radica en los nuevos itinerarios habilitados para que los visitantes descubran nuevos espacios del Botánico, invadido estos días por la mitología.

Suscríbete para seguir leyendo