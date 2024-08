El puente, otro filón turístico para Gijón: "Es importante que la gente venga y consuma"

"Pese a haber acabado la Semana Grande, Gijón sigue estando lleno". Lo dicen los hosteleros, los comerciantes, los vecinos y hasta los turistas. Y lo puede corroborar cualquiera que salga a la calle. El fin de las fiestas no impide que la ciudad esté de bote en bote, algo que unos y otros achacan al buen tiempo, al puente festivo de la Asunción y al buen tiempo. Todo suma.

La plaza Mayor era ayer uno de los centros neurálgicos de la actividad gijonesa, gracias, en parte, al movimiento que genera el Mercado artesano y ecológico, del que también se benefician los locales próximos. La tienda de comestibles La Gijonesa es uno de ellos. "Nunca habíamos visto tanto turismos como estos dos últimos años", afirma desde el otro lado del mostrador Laura Yenes, quien también corrobora que no se ha notado el fin de fiestas. "Sigue habiendo mucha gente. Y esperamos que siga habiendo turismo lo que queda de verano y que sigan comprando", abunda la comerciante, que percibe que la mayoría de visitantes que entran en su tienda son españoles, "sobre todo andaluces".

A pocos metros de allí, en la plaza del Marqués, donde decenas de turistas se fotografían a diario con la estatua de Pelayo, todas las terrazas están llenas hasta la bandera. "Siempre se nota que hay fiestas, pero este año, pese a haber acabado, seguimos a tope", explica Daniela Casal, camarera de Casa Fernando, quien también tiene la sensación de que la mayoría de visitantes que se sientan en sus mesas son españoles. "Madrileños, vascos y andaluces la mayoría", explica, mientras también afirma que este verano tiene la percepción de que ha aumentado también el número de turistas extranjeros. "Tenemos que hablar inglés y francés continuamente para salir del paso", relata.

Por la izquierda, Paula del Villar, Laura Pérez, Carolina Martín, Maravillas García y Mónica Muñoz. / Rocío Canas

Las temperaturas y la gastronomía son dos de los principales atractivos de la ciudad, según los visitantes. "Hemos elegido el norte por escapar del calor del sur. Gijón es una ciudad que se encuentra en el centro de Asturias, lo que luego nos facilitaba visitar otras zonas", razona la leonesa Miriam Albarrán, mientras se toma una foto con su grupo de amigo en las "Letronas".

"Estaba cerca de Madrid, con costa, ya lo conocíamos y nos apetecía norte. En el sur hace mas calor y aquí es mucho mejor para viajar con perros", relata Carolina Martín, junto a sus amigas y su cachorro de golden retriever. "Llegamos hace dos días y nos quedamos en Salinas (Castrillón). Hoy (por ayer) hemos venido a pasar el día a Gijón", explica la también madrileña Mónica Muñoz, con los planes claros: "Disfrutaremos de Gijón y alrededores y playa, chiringuito y estar con el perrito donde podamos".

Un plan parecido lleva la vallisoletana Yolanda Gómez, "de puente" en Gijón. "Hemos ido a la playa, por el centro, el jueves fuimos a la Laboral y al mirador de la Providencia. Estamos aprovechando los días para hacer varias cosas", relata la visitante, que reconoce haber elegido Gijón para la escapada por la climatología y los precios. "En el norte buscas temperaturas y buen precio", sostiene.

Público en el Mercado ecológico. / Rocío Canas

El Muro y San Lorenzo, otro hervidero. "Todo lo que hemos conocido nos encanta, sobre todo pasear por Gijón y la zona de la playa", afirman las colombianas Luzneli Restrepo, y Wilma Ramírez, en la ciudad para visitar a unos familiares, con los que incluso pudieron disfrutar de la Semana Grande. "Fue muy hermoso y agradable", coinciden.

Aunque el turismo es celebrado por muchos vecinos y sectores económicos, hay a quien no le gusta. Es el caso de la ovetense Sonia Orviz. "Hay demasiado turismo y de baja calidad. Vienen a pisos turísticos y no respetan nada. Ya está demasiado masificado", critica Sonia Orviz, quien también se queja de la falta de aparcamientos. "Se nota que este año hay muchísima más gente y se nota, no solo en el centro, también en los barrios", apunta Orviz, que achaca el auge turístico gijonés –y también el asturiano– "al boom tras el covid".

Yolanda Gómez y Sonia Orviz. / Rocío Canas

Pese al fin de la Semana Grande, en Gijón aún queda un amplio calendario de actividades por consumir. Las 16 casetas de "Paseo Gastro", seguirán abiertas en Begoña hasta mañana, domingo. Hoy estarán abiertas de 12.30 a 1.30. Mañana, día de la clausura, hasta las 23.59 horas.

También continúa la actividad en El Bibio, con la feria taurina de Begoña. Hoy habrá corrida con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega. Mañana saldrán al ruedo Enrique Ponce, Roca Rey y Ginés Martín. Los festejos comenzarán a las 18.30.

El relevo de "Paseo Gastro" lo cogerá el Oktoberfest, que abrirá sus puertas en el parque de los Hermanos Castro el jueves hasta el próximo 1 de septiembre. Desde ayer también se puede disfrutar de las Noches Mágicas en el Jardín Botánico, hasta el 25 de agosto, por citar algunos de los muchos planes de los que se podrá disfrutar en Gijón, que no para ni tras la Semana Grande.

