La amarga queja de una chef gijonesa por una 'reserva fantasma': 'Tener que aguantar amenazas...'

"Es una extorsión". Así denuncia a través de sus redes sociales la chef gijonesa Lara Rodríguez, al frente del restaurante Abarike, la situación que le ha tocado vivir esta semana en su establecimiento a cuenta de unas "reservas fantasmas" registradas en pleno día de Begoña.

El relato de la cocinera, colgado en su cuenta de TikTok, es el siguiente: "El miércoles por la noche tuvimos una reserva para cuatro comensales. Nos llamaron indicándonos que habían metido su reserva y que se la habíamos cancelado. Revisamos y su reserva estaba corercta, aunque había una cancelación a su nombre porque no había metido los datos de la tarjeta", comienza relatando la chef de un sistema de garantía bancaria que, afirma, utilizan "en temporada alta". "Esa mesa vino sin problema", avanza.

El problema, tal y como relata en la publicación, llegó al día siguiente, 15 de agosto, día de Begoña. "Teníamos una reserva de una mesa de cinco hecha desde El Tenedor con garantía bancaria. Estábamos en el servicio y esa mesa que no venía", cuenta desde el establecimiento, que como ella misma explica "es muy pequeñito, tiene cinco meses y seis puestos en la barra". "Como no vino, lo llamamos para preguntarle a ver por qué no venía, y nos responde que 'ya habían venido a cenar el día anterior'. Dijimos 'qué raro, vamos a mirar qué ha pasado'. Y el problema era que señor había hecho cuatro reservas diferentes para dos días diferentes, además incluso había dos emails diferentes aunque el número de teléfono era siempre el mismo y en unas había puesto el nombre y apellidos y en otras no. Aparte, se habían hecho con distintos emails y distintas plataformas", prosigue.

Dada la circusntancia, Rodríguez notificó que la mesa no se había presentado, "porque si no El Tenedor nos cobra por comensales". ¿Qué pasó entonces? Que la plataforma , "le hizo un cargo automáticamente de 50 euros" al comensal. "Al día siguiente recibimos un email avisando de que se había hecho ese cargo y le contestamos y le explicamos por qué había sido, pero le dijimos 'no se preocupe, que lo reclamamos a El Tenedor... Ya nos dejó en la mierda, y al final 50 euros no van a ningún lado. Le contestamos eso y nos manda un email llamándonos de todo, diciendo que va a escribir a la guía Michelin, a Repsol, a medios... en plan extorsión, porque 'la comida había sido fantástica pero que no le parecía la forma de actuar' y que lo va a poner en manos de sus abogados, que no es por el dinero, que por eso nos había dejado una buena propina...", relata la cocinera, que agrega con retranca: "De 5 euros creo que era, que si quiere se la devolvemos para sus abogados".

Prosigue: "Pero es que vamos a ver... Nos cuentan lo que pasa, le comentamos que lo vamos a reclamar a El Tenedor, cosa que no debiéramos hacer porque nos ha dejado una mesa sin vender en festivo, y aun así que nos va a poner a parir...". "No sé cómo lo veis, pero esto son cosas que nos pasan en el restaurante en el día a día, pero lo que tenemos que aguantar, encima de perder una mesa de un festivo, encima, que nos envíen emails con amenazas y cosas de estas por un error suyo, que encima de buena fe en el primer email le hemos ofrecido reclamar para que no le hagan el cargo. Creo que pasa de castaño oscuro.", concluye.

La publicación en TikTok de Rodríguexz cuenta miles de reproducciones y numerosos comentarios de apoyo.