La ampliación de Cabueñes, en la recta final en el segundo aniversario de las obras

En lo que es ya la recta final de la obra, la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes cumple mañana, 19 de agosto, dos años de unas obras que, aunque con una demora ya anunciada de al menos cuatro meses –lo que marca el fin de los trabajos, como pronto, en mayo–, permiten hacerse ya una idea de cómo será el futuro complejo sanitario, que sobre plano casi duplicará sus metros cuadrados. La zona de ampliación luce con su estructura básica ya lista y todas las plantas en altura –que serán seis, más dos soterradas– parecen estar rematadas. En los últimos meses, junto al complejo principal de la ampliación, se pueden ver ya también avances en el nuevo edificio de instalaciones –en el futuro Cabueñes tendrá este recurso y una galería soterrada para mejorar su apartado técnico y de mantenimiento, pero serán espacios no asistenciales, sin pacientes–, que luce con su estructura básica avanzada, pero sin culminar.

El retraso en los primeros meses de la obra se debió a cuestiones imprevistas como la localización de un aljibe sin documentar previamente y la necesidad de trasladar un árbol centenario, si bien la Consejería de Salud anunció en su momento que estudiaría imponer penalidades a la UTE adjudicataria de la obra por este retraso. A fecha de hoy, no obstante, esta posible multa no se ha hecho pública y, de hecho, la autorización para demorar cuatro meses el fin de obra tampoco se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, como suele ser habitual. Se descarta ya, en cualquier caso, que la ampliación vaya a terminar el próximo enero, que era la previsión inicial, y el horizonte se marca ahora más hacia la primavera. Quedarían, en principio, nueve meses de obra por delante, y ese margen, amplio, hace que los sanitarios del hospital no se muestren por ahora preocupados por el avance de unas obras que, a simple vista y a su juicio, están activas y a «pleno rendimiento». Pablo García, viceconsejero de Salud, sí aclaró hace unas semanas que los trabajos iban bien y que se centrarían ahora en las obras relacionadas con las instalaciones, unas tareas que venían ya recogidas en el cronograma de trabajos que se incluyó en el proyecto básico y fijaban su inicio hacia el ecuador de la obra.

Las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. | Fernando Rodríguez

La obra está en manos de la UTE formada por FCC y Los Álamos y está valorada en 79 millones de euros. La tarea principal es levantar junto al actual complejo un gran edificio de ocho plantas, dos de ellas soterradas. Ocupará 8.200 metros cuadrados en planta y tendrá 51.232 metros cuadrados de superficie construida. Se «integrará» en el actual hospital por lo que es hoy su área de Urgencias. La nueva planta baja acogerá este servicio, que ganará espacio, y se liberarán dos plantas como área de instalaciones técnicas. Después, la tercera planta albergará 19 quirófanos y varios puestos de reanimación y la sexta planta tendrá la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con 22 camas en total. Este nuevo edificio acogerá también las áreas de farmacia, esterilización, diálisis y el hospital de día oncohematológico, entre otros.

El otro gran cambio para el nuevo hospital, más allá de lo asistencial, tendrá que ver con su operatividad y conexión con el resto de la ciudad. Por un lado, el futuro nuevo aparcamiento subterráneo –en el proyecto básico se calculaba la creación de mil plazas en cuatro niveles– eliminará en gran medida el tráfico rodado en el entorno del hospital, que se limitará a habilitar puntos de «stop and go» –paradas breves– para dejar y recoger a pacientes. Los técnicos señalaban la intención de que este aparcamiento fuese «mucho más que un lugar de almacenamiento» de coches y le asignaban dos funciones: la de fomentar el «transporte ecológico» –porque los vehículos eléctricos y sostenibles tendrán espacios «prioritarios– y la de actuar como un «segundo gran vestíbulo de acceso» a Cabueñes que se conectará, además, con la futura parada del metrotrén. Para esto último, como es evidente, aún falta. Sin coches en superficie, en cualquier caso, el hospital se reconfigurará con una gran zona verde en su entorno y la previsión de una reorganización del tráfico que permita circunvalar toda la zona.

Más allá de al menos nueve meses más de obra, según las últimas previsiones, en Cabueñes falta todavía por aclarar la distribución definitiva de espacios. Los servicios fundamentales, como ya se ha citado, sí están ubicados, pero en los últimos meses parece haberse puesto sobre la mesa la posibilidad de que el complejo incorpore una planta propia para el servicio de Psiquiatría, lo que cumpliría una reivindicación endémica del personal, pero que dejaría pendiente de resolver cómo se gestionaría la planta ahora existente en el Hospital de Jove. La ampliación, además, se enmarca en una reestructuración más amplia, con la previsión de crear un centro de día de salud mental infanto-juvenil en el centro de especialidades «Avelino González» de Pumarín, situado junto al centro de Perchera. Para ello, este complejo tendrá que «desalojar» parte de los servicios que presta actualmente hasta el nuevo hospital. La ampliación también proyecta un nuevo espacio para la Facultad de Enfermería y reservó en su proyecto básico varios espacios estancos para ajustarse a las necesidades que plantee el personal. En paralelo, por último, ya se ha terminado el recrecido del edificio central del hospital, un espacio que ubicará el futuro nuevo quirófano híbrido y un hogar definitivo para el DaVinci, el robot quirúrgico.

