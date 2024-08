"Hemos pasado de que en Nochevieja no sonaran las campanadas a llenar Poniente"

Oliver Suárez Rubio es concejal no adscrito y presidente de Divertia, empresa municipal que además de gestionar el teatro Jovellanos y el Festival de Cine, también se encarga de la organización de los festejos. Reconoce llevar días "durmiendo menos de lo habitual" por el trabajo propio de estas fechas, pero se muestra "muy satisfecho" por cómo está marchando el verano en Gijón.

–¿Qué balance hace de la Semana Grande?

–La analizo desde la satisfacción de que creo que todos los ‘feedback’ que recibimos por parte de los gijoneses y visitantes son tremendamente positivos. Y a la vista está que todos los eventos y actividades han tenido un éxito rotundo a nivel de participación: los conciertos de la Plaza Mayor, los de Poniente, el Botánico, "Paseo Gastro"... Creo que ha sido un éxito rotundo y que hemos sabido llegar a todo el mundo, que era el objetivo que nos marcábamos. He repetido mil veces la misma frase: "De todo y para todos". Considero que hemos cumplido el objetivo.

–Una de las grandes novedades de la Semana Grande es que iba a ser la más grande, al menos en días, de la historia. ¿Qué tal ha ido la experiencia?

–Hemos tenido trece días y eso requiere un esfuerzo a nivel de recursos humanos importante. Creo que ha sido una Semana Grande tractora a nivel económico para la hostelería, la hotelería y el comercio en general de la ciudad; por lo que creo que es un resultado positivo.

–¿Mantendrá esta duración el año que viene?

–Esperamos poder mantenerlo, sí.

–La otra gran novedad de la programación fue "Paseo Gastro", una propuesta que también resultó un tanto controvertida con partidos de la oposición y algunos colectivos en contra de la instalación de las casetas en Begoña.

–Hay cierta tendencia en ver un halo de fracaso en todo lo proponemos desde Divertia, tanto la figura del gerente, Fernando (Losada), al que aprovecho para felicitar por su trabajo, como yo, y estamos demostrando que no es así, y que las iniciativas son buenas. Los resultados están ahí. Puedo confirmar que todos los hosteleros que han participado, que han arriesgado y que han contribuido a que se desarrolle "Paseo Gastro" están contentos. Y considero también que a nivel de público y aceptación, también. A la vista está que no hay un día que no esté lleno.

–La Alcaldesa ya dejó caer que el año que viene pueden salirle "hermanos" a "Paseo Gastro en otros barrios.

–Sí. Lo primero que queremos hacer es sentarnos con los participantes para hacer un análisis minucioso de cómo se ha desarrollado esta edición y de cosas que se pueden mejorar o cambiar. Y también intentaremos buscar nuevas ubicaciones. Confío en que se asiente en la ciudad como una propuesta más dentro de la programación del verano.

–¿Esas ubicaciones serán el Arbeyal y Poniente?

–Pueden ser esas y pueden ser también otras distintas. Antes hay que valorar muchos factores, como que puedan ser lugares con tráfico de gente, que permitan gestionar la logística... Son un montón de factores.

–Precisamente algunos hosteleros consultados por LA NUEVA ESPAÑA decían que tenían claro que el lugar para "Paseo Gastro" es Begoña.

–Y les entiendo, porque es el centro de todo y no hay un punto por el que pase más gente en la ciudad; pero bueno, hay otros lugares de la ciudad que podría ser interesantes y que, como digo, estudiaremos. Por eso ahora no podemos adelantar si será en uno u otro.

–¿Qué balance hace de la Noche de los Fuegos?

–Pedimos un esfuerzo extra a la empresa organizadora, Pirotecnia Zaragozana, y creo que se ha visto reflejado en la intensidad y en el color de los efectos de los fuegos artificiales. Y creo que, también, a la vista está, ha sido un éxito. Tanto que hasta la oposición ha hablado bien, que yo creo que es la primera vez que hablan bien de algo que se hace desde Divertia desde que yo soy presidente.

–Sí se quejó algún partido de la oposición, en concreto Izquierda Unida, de que la ciudad se había colapsado, de que los buses no funcionaron correctamente o de que hubo muchos problemas para aparcar.

–Desde que tengo uso de razón Gijón siempre se colapsa en la Noche de los Fuegos, porque la afluencia de gente que hay, con gijoneses, gente de otros puntos de Asturias y visitantes de fuera, hace que por mucho que quieras tenerlo organizado y por muchos aparcamientos que quieras poner, acabará colapsado. De todos modos, estoy seguro de que mi compañero Pelayo Barcia, concejal de Movilidad, está trabajando para que la vida y la convivencia tanto de automóviles como de peatones sea lo mejor posible y que el transporte público pueda aportar ese gran grano de arena que tiene que aportar en estas en estos casos.

–Gijón está hasta la bandera. Hay hosteleros y hoteleros que afirmaban que conciertos como los de "The Scorpions" o "Estopa" atrajeron turistas.

–Es que igual está mal que yo lo diga, pero a nivel de conciertos, creo que lo de este año ha sido de lo mejor vivido en los últimos años en Gijón, y creo que hemos conseguido presumir de haber conseguido hacer una programación entre lo público y lo privado, como ha sido el "Gijón Life", que ha atraído a mucha gente y ha llenado: están "The Scorpions", Melendi y "Estopa", sí; pero en Poniente hubo conciertos como el de Juan Magán, que atrajo a 45.000 personas, Rodrigo Cuevas, Rozalén, Álvaro de Luna... y los de la plaza Mayor también han sido un éxito absoluto. La clave creo que ha sido programar para todo el mundo y que en Gijón se pueden realizar todo tipo de actividades y no hay una sola manera de programar, excluyente y con ciertos gustos dejando otros a un lado.

–Suena a recado por la polémica que tuvo hace un año, en la que se le acusó de vetar a artistas asturianos.

–A la vista está que nunca ha habido tanta programación en asturiano y de artistas asturianos como este año. Por mucho que a algunos se les llene la boca de hablar de su asturianía y de su defensa del asturiano, vuelvo a insistir en que nunca ha habido tanta programación de aristas asturianos. Al final las cosas se demuestran con hechos y no con palabras. Hay que destacar que hemos pasado de una Nochevieja en la que no sonaron las campanadas a meter en Poniente, por primera vez en la historia, a 45.000 personas. Mis compañeros en la oposición que sigan poniendo palos, que es de lo único que se han preocupado en este año, y nosotros seguiremos dedicándonos a trabajar por la ciudad de Gijón.

–Tras el éxito de "The Scorpions", hay intención de "fichar" a alguna otra banda grande para el próximo verano?

–Estamos trabajando con vistas al año que viene, pero eso es complicado, porque el nivel de exigencia de estos artistas internacionales a nivel de caché hace que debas tener mucho cuidado con el presupuesto, porque si algo sale mal puede descuadrarte las cuentas. Pero bueno, confío en que mi compañera María Mitre (edil de Hacienda) nos haga un guiño con los presupuestos y el año que viene podamos contar con una partida que nos permita atraer grandes conciertos.

–También han vuelto los conciertos al Botánico.

–Ha habido una aceptación muy buena por parte de todo el mundo y el año que viene volveremos a programar allí.

–Uno de los objetivos que se marcaban, y que viene siendo una demanda vecinal, era llevar también la actividad a los barrios. ¿Lo han conseguido?

–Es cierto que al final, como pasa en todas las ciudades, se concentra todo un poco más en el centro, pero también hemos desarrollado actividades los barrios con programas como el de "Arte en la calle" y organizado conciertos en diversas ubicaciones intentando que ese ambiente festivo de la Semana Grande se traslade a los barrios.

–¿Qué es lo que más ha disfrutado de la programación?

–Soy muy ochentero, y disfruté mucho con el concierto de "Modestia aparte", "Seguridad social" y "La guardia", recordando mis tiempos en el Oasis. También me gustó el concierto de Álvaro de Luna y los de "Estopa" y Melendi. Me sorprendió Juan Magán, porque no sabía que conocía tantas canciones suyas (ríe).

–Acabada la Semana Grande, aún quedan actividades en la programación veraniega, entre ellas la feria taurina de Begoña.

–Creo que está habiendo buenas entradas y que el cartel es potente. Esto demuestra que en Gijón hay afición, que se quiere tener feria taurina y vamos a seguir trabajando para que sea una referencia dentro de la programación del verano y de la Semana Grande.

–Hablando de El Bibio, ¿cómo está el proyecto de Gijón Arena?

–Pendientes de corroborar que la propuesta que hemos recibido cumple los criterios de los pliegos. El concepto seguirá siendo el mismo: dotar de actividad a la plaza de todos en fechas en las que no hay feria taurina. Además, nos permitirá contar con un espacio atechado y con un aforo de 2.000 o 2.500 personas del que ahora mismo carecemos y que, como nos explican promotores de la ciudad, sería muy interesante para determinados eventos.

–Aplaudía el trabajado de su gerente en Divertia. ¿Está siendo muy problemático que el consejo le dejara sin poderes, "sin firma"?

–A la vista está: ¿ha dejado de hacerse algo? No, con la cual a nivel de operativa está saliendo todo perfecto y, como decía, el trabajo de Fernando es incansable, al igual que el de todo el equipo de Divertia.

Suscríbete para seguir leyendo