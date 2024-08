La lluvia obliga a suspender la procesión en Contrueces: 'Sentimos decepción porque siempre es bonito salir'

Tras unas jornadas en las que el sol y las altas temperaturas habían sido protagonistas en Gijón, la lluvia volvió esta mañana para decepción de los feligreses del santuario de Nuestra Señora de Contrueces, que se vieron obligados a suspender la tradicional procesión con la que suelen celebrar su día grande. "Sentimos decepción porque fuera queda muy bonito siempre, pero esto es Asturias", reconoció Celia Fernández, una vecina de Granda que resaltó que "lo verdaderamente importante es honrar a la Virgen para que siga la tradición y que este templo siga abierto, que es una pena que sea tan desconocido y que no se publicite más". "Tiene un enorme valor histórico", aseveró.

Sin embargo, a pesar de no poder sacar a la réplica de la imagen de la Virgen de Contrueces, el santuario estuvo abarrotado de decenas de devotos que no quisieron perderse una cita "imprescindible". "Venir hasta aquí conlleva una emoción muy grande porque es una joya de Gijón y por el cariño especial a la Virgen. No importa la lluvia, esto se llena siempre porque la devoción está por encima", argumentó Juani Carrasco, acompañada por sus amigos Enrique Carballo, Pilar Casais y Fifi Fernández. "Es un punto de encuentro anual", agregó Casais.

En esa misma línea se pronunciaron Jennifer Carro y Gelo Martínez, que acudieron con sus hijos, Ruth y Héctor. "Es importante transmitirles este sentimiento", reivindicaron Carro y Martínez.

El encargado de oficiar la misa fue el padre claretiano Arturo Muiño, que a lo largo de la eucaristía resaltó que el santuario de Nuestra Señora de Contrueces es "un lugar visitado y querido por los gijoneses durante siglos". "Es la antigua patrona de nuestra villa marinera para muchos, ha llegado muchas veces en procesión hasta la ciudad y hoy un grupo reducido de fieles mantiene en pie la devoción a la Virgen", destacó el religioso, que hasta el término de la celebración conservó la esperanza de poder procesionar.

Fue la presidenta del grupo folclórico "El Xolgoriu", María José Arboleya, quien confirmó que los bailes tradicionales tenían que realizarse en el interior del templo debido a la intensidad de las precipitaciones. "Aquí parece que siempre nos toca un año de sol y otro de lluvia, pero siempre buscamos alternativas y lo acabamos celebrando con alegría", expresó Arboleya, al frente de una veintena de componentes que aportaron el sonido de la gaita, el tambor, las castañuelas y los respectivos bailes.

Por su parte, Ana María Rodríguez, otra de las gijonesas que en las semanas previas trabajaron para que el santuario luciera a la perfección, explicó que "no podemos salir tanto por la imagen como por las gaitas y los vestidos, que como se suele bailar en una zona de asfalto puede llegar a haber problemas". "Este es nuestro norte", lamentó. Ante esta situación, Muiño animó a hacer "del templo una fiesta religiosa" y se procedió a llevar a la réplica de la imagen de la Virgen de Contrueces hasta la puerta del santuario.

Junto a Muiño estuvieron los sacerdotes José María Valdivielso, Luis Manuel Suárez y José Vicente Álvarez, así como los misioneros claretianos Emilianus Riwu y Philip Anadu. "Llevamos viviendo un año aquí y es la primera vez que participamos. Nos ha parecido algo muy cultural y bonito y que es una experiencia inolvidable que nos ha servido para poder conocer la cultura de esta región", celebraron Riwu y Anadu, procedentes de Indonesia y Nigeria, respectivamente.

Unos minutos después de la actuación de "El Xolgoriu", que fue culminada con el siempre entrañable "Asturias, patria querida", la lluvia amainó y los vecinos salieron al exterior para llevar a cabo el sorteo del ramo y de otras cuatro cestas repletas de productos donados por más de treinta establecimientos. Marisa Díaz fue la afortunada que obtuvo el ramo. "Vengo todos los años, pero nunca me había tocado nada. Ha prestado venir incluso con la lluvia y ahora esto lo repartiré con toda la familia", aseguró Díaz.

