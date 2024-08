De Málaga el viernes a Gijón para torear hoy en El Bibio. Vuelta a Almería y, de nuevo para arriba, Bilbao. "Las ferias son cuando son y no se pueden cambiar", bromea el maestro Enrique Ponce (Chiva, Valencia, 1970) mientras cruza España de sur a norte. Desde el coche atiende a LA NUEVA ESPAÑA antes de la que será su última tarde en el coso gijonés. Al final de temporada se cortará la coleta tras 34 años de alternativa. Un caso único en el toreo.

–Ha vuelto al ajetreo de la temporada taurina. De una plaza a otra.

–Estoy muy contento. No tenía pensado hacer nada, pero al final la demanda que he sentido por los aficionados, que me decían que no me podía ir así, ha motivado que hiciera una despedida en plazas especiales. Ha sido muy difícil hacer la selección, porque en todos estos años han sido muchas las plazas en las que me he sentido muy a gusto toreando y en las que he recibido el cariño de la afición. Había que seleccionar unas cuantas.

–Y entre ellas Gijón.

–Voy con muchísima ilusión. La temporada va mucho mejor de lo que me esperaba, porque, hombre, son cuatro años sin torear y sin ponerme el traje de luces y eso es mucho tiempo. Tenía esas dudas, de cómo me iba a encontrar, pero está resultando. De hecho, en estas primeras corridas he cuajado uno de los toros más importantes de mi vida. Eso es muy significativo.

–La mejor faena está por hacer.

–Sí. Eso forma parte de motivación de cada día, de la ambición y de la superación propia. Probablemente, en el momento en que tú no sientas que la mejor faena está por llegar es que no va muy bien la cosa. Cada vez que me pongo el traje de luces siento que puedo torear el toro de mi vida.

–¿Por qué Gijón?

–Es una plaza muy señorial. He tenido grandes triunfos, sobre todo en los últimos años. Siempre me encontraba a gusto. Habré tenido más o menos suerte, pero la afición ha tenido un cariño especial conmigo. También porque en Asturias es importante crear afición y defender El Bibio, después de lo que pasaron cuando cerraron la plaza. Sentía que tenía que estar con vosotros y dar la cara una última tarde en Gijón.

–¿Cómo vio la prohibición?

–Te pueden gustar más o menos los toros, pero por un cargo político no te puedes cargar algo que es una tradición, con una historia que forma parte de nuestra cultura les guste o no les guste. Por eso Gijón tiene todo mi apoyo. Es uno de los motivos por los que hay que ir a Gijón, no solo los toreros, también los aficionados. Todo el que pueda. No hay mejor manera de callar esas injusticias. Es una pena que políticamente se utilice el toreo. Una lástima. No solo que se politice, sino que lo utilicen como arma arrojadiza. Es importante para Gijón, porque supone un incremento económico y forma parte de la historia de la ciudad.

–¿Dentro del toreo hay quien también hace daño?

–Hombre, puedes hacer daño mermando la afición, si las cosas no se hacen bien o el espectáculo no es como tiene que ser. Los de dentro podemos hacernos daño a nosotros mismos siempre que no respetemos a la afición que va a los toros.

–¿Cómo ha sido la vuelta a los ruedos, compartiendo cartel con toda la nueva generación de toreros?

–Es tiempo de renovación. Vivimos un momento de toreros emergentes, chavales que están posicionándose en puestos para ser figuras. Hay que dar cabida a esos toreros que están ya siendo realidades. Sus triunfos les están empezando a avalar. Es un momento de la fiesta de relevo generacional como dice. Y eso que las figuras veteranas siguen en muy buen momento, pero es bonito ver toreros nuevos. Hay que darles paso y que se les vaya conociendo.

–Para garantizar el futuro.

–Hoy en día las figuras duran más que antiguamente. Antes cuando estabas diez años era ya muchísimo. Rara vez algún torero llegaba a los veinte o veinticinco años de alternativa. Ahora, y no me cuento yo, que yo ya estoy de despedida, que estoy haciendo un "hola y adiós" (risas), los toreros que están llevan más de veintitantos años de alternativa. Como El Juli, que se despidió el año pasado. Siempre ha ocurrido, como cuando empecé yo, que había figuras y era una motivación para los jóvenes torear con ellas, un sueño. Es ley de vida y es bueno para la fiesta esa combinación de los toreros hechos, con un sabor especial, con el poso que da el tiempo, con la juventud de los nuevos. De hecho, yo este año en casi todos los carteles han entrado toreros jóvenes conmigo.

–Habrá quien piense que duran más los toreros porque el toro es menos fiero...

–Todo lo contrario. Cada vez el toro está más preparado, arrea mucho, está muy enrazado, muy bravo, muy saneado. Es un toro que pide y exige muchísimo, pero hoy en día los toreros se cuidan, estamos físicamente muy bien. Yo me he encontrado en estas corridas de despedida varios toros de esos que no te quieres encontrar (risas). De hecho, llevo ahora una rachita de toros complicados que a ver si cambia en Gijón (risas). El torero de hoy tiene que estar muy preparado física y mentalmente porque el toro de hoy exige más que nunca. Sin duda ninguna. Vamos, ninguna duda.

–En su vuelta no ha rehuido ningún compromiso. Ahí le quedan por delante Bilbao, Zaragoza, Madrid y la despedida en su Valencia.

–Y ayer (por anteayer) en Málaga. En esta temporada había también que dar la cara en plazas de primera categoría como las que ha nombrado que han significado mucho para mí. Estoy preparado para eso. Es verdad que es un trago, que yo estaba muy tranquilo en casa (risas), pero estoy contento de haberlo hecho porque la gente me está tratando fenomenal. Aunque bueno, luego delante del toro también me exigen (risas). Todo eso tiene una carga emotiva grande. Es duro llegar a estas plazas y ver el toro que sale y la exigencia y la responsabilidad que uno tiene. Hay que estar preparado y mentalizado. Esta temporada todas las plazas son un reto en cuanto a poder dejar lo mejor de mí en la última tarde que me van a ver.

–¿Cómo consigue uno abstraerse del ruido mediático que le rodea?

–Es algo que desgraciadamente nos toca vivir. Bueno (suspira), no puedo hacer nada. Lo que hago es intentar estar apartado de toda esa prensa, de paparazzis por detrás todo el día. Trato de hacerlo, pero tengo que seguir mi vida. No entro al trapo, no vendo ninguna exclusiva y no estoy metido en ese mundo, pero siempre tienes que soportar comentarios que son la mayoría falsos. No te queda otra que aguantar. No es cómodo, al revés, es bastante molesto y no saben a veces el daño que pueden hacer. O si lo hacen les da igual. Pero bueno, que hay que abstraerse de eso y pensar en lo que tiene por delante. En mi caso centrarme en mi despedida y en mejorar día a día, porque ahora me siento especial por eso que le decía del poso de la veteranía.

–Hay que quedarse con el cariño del público en su despedida, aunque algún festival caerá después porque el gusanillo no se les va a los toreros.

–(Risas) He toreado muchos festivales, y también he organizado varios por causas benéficas, pero ahora no, ahora toca estar tranquilo. Salvo que sea algo muy especial no pienso en torear por torear. Tiene que ser algo muy especial.

–"La misión" le espera.

(Risas) Gracias a Gijón por su cariño, por su entrega de siempre. Gracias al señorío de su afición.

