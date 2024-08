La Feria de Muestras número 100, en 100 opiniones de visitantes: chollos, variedad y bocadillos de calamares, la fórmula del éxito

Cien años y sesenta y siete ediciones después, la Feria Internacional de Muestras de Muestras de Asturias ha vuelto a ser un éxito. Al menos para el público, tal y como constatan los cien encuestados por LA NUEVA ESPAÑA en el recinto ferial, que destacan que la fórmula de este nuevo triunfo es de sobra conocida por todos, "lo de siempre": "Variedad en los expositores", "grandes descuentos" y "clásicos como el bocadillo de calamares". Eso sí, también hay críticas, de las que organizadores y administración deberían tomar nota para hacer crecer más –si cabe– a un certamen que según las cifras que maneja la Cámara de Comercio supone el 0,5% del PIB del Principado. La falta de aparcamiento es, con mucha diferencia, la más repetida.

Otra de las conclusiones que se obtienen de la encuesta, aunque no hacía falta sondeos para constatarlo, es que la Feria de Muestras es uno de los clásicos del verano asturiano. La inmensa mayoría de asistentes preguntados no solo ya habían acudido en anteriores ediciones, sino que reconocen que visitan el recinto ferial Luis Adaro en agosto todos o casi todos los años. "Es un clásico", aseguran.

Entre los sectores que más llaman la atención de los visitantes está el de la automoción. Al público le sorprende la variedad de gamas y marcas que estos días muestran sus vehículos en el recinto. Y también es reseñable que son muchos los que creen que es el lugar y el momento idóneo para hacer una compra, "porque los concesionarios ofrecen mejores precios que el resto del año".

Precisamente con los coches está el principal problema a ojos del visitante. Tanto para el de Gijón como para el de fuera: la falta de aparcamiento, una problemática que no es nueva ni tampoco exclusiva de la zona –son recurrentes las quejas por este mismo motivo en la práctica totalidad de la ciudad durante todo el verano–, pero que sí se ve muy acentuada en todo el entorno del recinto. Ni los parkings de El Molinón, el Palacio de los Deportes o Hermanos Castro no dan abasto para los cientos de miles de asistentes que cada año se dejan caer por el certamen.

También hay otra circunstancia que se repite con frecuencia: la necesidad de habilitar más zonas de sombra y de descanso. Se trata de una petición que se reitera con más fuerza los días de calor, pero que tampoco parece descabellada, especialmente teniendo en cuenta que el incremento de las temperaturas durante la temporada estival no solo no parece que no vaya a cambiar, sino que todos los indicadores invitan a pensar que se incrementarán con los años.

Por lo demás, todo sigue igual. Y esto no es nada malo, sino todo lo contrario, porque son muchos los que no ponen ni un pero a la Feria de Muestras y también los que destacan que lo que más les gusta es la variedad y encontrarse cada año "con lo de siempre". Porque como la Coca Cola, la Feria tiene también su fórmula de éxito, aunque a diferencia de la que dicen que es la bebida más consumida del mundo, la de certamen no es secreta. La conoce todo el mundo: son los chollos, la gente saliendo cargada con bolsas de obsequios de los expositores, la demostraciones de productos en vivo o el bocadillo de calamares. Lleva décadas funcionando, nunca falla. Y por eso los visitantes, y este año una vez más, tampoco fallan.

Alberto Mateos Pola de Siero, 38 años "Hace falta más espacio para estacionar" Lo más llamativo La variedad, que hay de todo. Algo que mejorar Más espacio para aparcar. ¿Qué busca en la Feria? Los descuentos en coches. ¿Cuánto viene? He repetido varias veces en los últimos años. Javier Martínez Pola de Siero, 40 años "Los vehículos tienen importantes descuentos" Lo más llamativo La buena atención. Algo que mejorar Falta sitio para estacionar. ¿Qué busca en la Feria? Vehículos. ¿Cuánto viene? En la última década he venido al menos una vez al año. Hajer Said Alicante, 22 años "Estaría bien tener más zonas de descanso" Lo más llamativo Artículos de cultura pop. Algo que mejorar Falta sitio para sentarse en los puestos hosteleros. ¿Qué busca en la Feria? Láminas de decoración. ¿Cuánto viene? Es mi primer año. José Ramón Castro La Espina (Salas), "Me encanta todo lo que hay en la Feria de Muestras" Lo más llamativo Diría que todo, porque me encanta todo lo que hay en la Feria. Algo que mejorar No sabría decir nada. ¿Qué busca en la Feria? Una moto para mi nieta. ¿Cuánto viene? Vengo muchos años. Desiré Pérez Gijón, 43 años "Siempre vengo al menos un día, nunca fallo" Lo más llamativo El juego de los patitos de Alimerka. Algo que mejorar Nada, está todo bien. ¿Qué busca en la Feria? Un coche. ¿Cuánto viene? No fallo, al menos un día. José Luis Varela Gijón, 63 años "Siempre hay alguna cosina que te sorprende" Lo más llamativo Aunque siempre es lo mismo, encuentras cosinas sorprendentes. Algo que mejorar El asfaltado. ¿Qué busca en la Feria? La comida. ¿Cuánto viene? Suelo venir varios días. Margarita Muñiz Gijón, 59 años "El bocadillo de calamares no puede faltar" Lo más llamativo Las planchas de sardinas. Algo que mejorar Hecho en falta algún expositor. ¿Qué busca en la Feria? El bocadillo de calamares. ¿Cuánto viene? A veces vengo un día, otros tres... pero nunca fallo. Juan José Cerezo León, 65 años "Llama la atención que está todo muy bien organizada" Lo más llamativo Los coches BMW. Algo que mejorar Más bancos para sentarse. ¿Qué busca en la Feria? Nada en concreto. ¿Cuánto viene? Es la primera vez que vengo y me está sorprendiendo gratamente. Ana Alonso Madrid, 57 años "En los coches se pueden encontrar buenos precios" Lo más llamativo La cantidad de espacio que hay. Algo que mejorar Más aparcamiento. ¿Qué busca en la Feria? Un coche. ¿Cuánto viene? Vengo todos los años, aunque solo un día. Dimas Cases Sobrescobio, 74 años "Se echan en falta más empresas industriales" Lo más llamativo Los coches y las exposiciones fotográficas. Algo que mejorar Más stands industriales. ¿Qué busca en la Feria? Bicicletas y coches ¿Cuánto viene? Todos los años. Laura Mosquera Gijón, 23 años "En la Feria de Muestras encuentras de todo" Lo más llamativo Los distintos puestos de comida. Algo que mejorar El aparcamiento. ¿Qué busca en la Feria? Lo mejor son los productos de artesanía. ¿Cuánto viene? Todos los años. Javier del Canto Barredos (Laviana), 21 años "La comida, lo mejor; pero la entrada está cara" Lo más llamativo Los puestos de patata asada. Algo que mejorar La entrada está muy cara. ¿Qué busca en la Feria? La comida para comprar. ¿Cuánto viene? El año pasado vine por primera vez y éste repito. Jorge Balvideres Gijón, 45 años "Siempre hay muchavariedad de vehículos" Lo más llamativo La variedad de coches. Algo que mejorar Que hagan más ofertas. ¿Qué busca en la Feria? Alguna oportunidad en vehículos. ¿Cuánto viene? Por lo menos un día al año todo los años. Noelia Rubio Gijón, 18 años "Es una manera muy entretenida de pasar el día" Lo más llamativo Es un buen plan para los días que no hace sol. Algo que mejorar Las colas en la entrada. ¿Qué busca en la Feria? Un bocadillo, es indispensable. ¿Cuánto viene? Siempre solemos venir dos días. Manuel Fernández Salas, 77 años "Solo falté a la Feria los años de la pandemia" Lo más llamativo Está todo bastante bien. Algo que mejorar Que pongan ventiladores para el calor. ¿Qué busca en la Feria? Las ofertas son lo mejor. ¿Cuánto viene? Todos los años vengo un día. Álex Vigil El Entrego, 23 años "Aumentaría la zona de aparcamiento" Lo más llamativo La variedad de puestos de comida. Algo que mejorar Falta aparcamiento y hay muchos atascos. ¿Qué busca en la Feria? Utensilios como la bayeta española. ¿Cuánto viene? Llevo viniendo los últimos tres años. Elena García Gijón, 43 años "Destaca la diversidad de artículos que encuentras" Lo más llamativo La diversidad de artículos. Algo que mejorar En algunos lugares, la atención al público. ¿Qué busca en la Feria? Un colchón con financiación. ¿Cuánto viene? Anualmente. Raquel Espina Gijón, 48 años "Tras años sin venir he retomado y ya nunca falto" Lo más llamativo La afluencia de público. Algo que mejorar El precio de la entrada. ¿Qué busca en la Feria? Tápers para la comida. ¿Cuánto viene? Estuve años sin venir, pero hemos retomado y ya no falto. Ana Desta Gijón, 60 años "Los utensilios de cocina son una maravilla" Lo más llamativo Todo, no se puede elegir. Algo que mejorar El precio de la entrada. ¿Qué busca en la Feria? Utensilios de cocina. ¿Cuánto viene? Todos los años. No faltamos nunca. Gerardo de la Fuente Salas, 80 años "Los coches tienen muy buenos descuentos" Lo más llamativo La oferta gastronómica. Algo que mejorar Para mí está todo bien. ¿Qué busca en la Feria? Un coche, que tienen buenos descuentos. ¿Cuánto viene? No todos los años, pero muchos Marcos Scaloni Gijón, 49 años "A la Feria hay que venir todos los años, nunca fallo" Lo más llamativo Los calamares. Algo que mejorar La limpieza. ¿Qué busca en la Feria? Sobre todo, los puestos de comida. ¿Cuánto viene? No fallo ni un año. Remedios Prada Gijón, 63 años "Los puestos de artesanía y las ofertas, lo mejor" Lo más llamativo Los puestos de artesanía. Algo que mejorar Más zonas de sombra o algún sistema para refrescarse. ¿Qué busca en la Feria? Ofertas. ¿Cuánto viene? Vengo todos los años. Jesús Castro Gijón, 27 años "Los aparcamientos siempre están llenos" Lo más llamativo Que hay de todo Algo que mejorar Los aparcamientos siempre están llenos. ¿Qué busca en la Feria? La comida ¿Cuánto viene? Todos los años Isabel de la Riera Gijón, 23 años "Vengo todos los años, hay mucha variedad" Lo más llamativo La variedad de productos. Algo que mejorar El estacionamiento. ¿Qué busca en la Feria? Una segadora. ¿Cuánto viene? Vengo todos los años, este ya llevo dos visitas. Yila Houida Gijón, 14 años "Hacen falta más sitios para sentarse y descansar" Lo más llamativo La oferta gastronómica. Algo que mejorar Hay pocos sitios para descansar. ¿Qué busca en la Feria? Piezas artísticas y de decoración. ¿Cuánto viene? Nunca falto. Casi todo los años una o dos veces. Sheila González Colloto (Oviedo), 38 años "Sorprende la variedad de cafés que se encuentran" Lo más llamativo Las variedades de café. Algo que mejorar Todo es estupendo. ¿Qué busca en la Feria? Los cuadros en tablillas. ¿Cuánto viene? Menos en la pandemia, no fallamos nunca. Víctor Cimorra Talavera (Toledo), 39 años "Llevo diez años viniendo; encuentras de todo" Lo más llamativo Encuentras de todo. Algo que mejorar Falta información sobre el estacionamiento. ¿Qué busca en la Feria? Arte. ¿Cuánto viene? Llevo diez años consecutivos. Óscar Cerezales Ponferrada (León), 42 años "Hay de todo, es algo que llama la atención" Lo más llamativo Hay de todo, es algo que llama la atención. Algo que mejorar No se me ocurre nada. ¿Qué busca en la Feria? Coche, hay muchos. ¿Cuánto viene? Es mi primer año. Ana Peinado Gijón, 55 años "La Feria de Muestras es toda una tradición" Lo más llamativo Que se haya convertido en una tradición. Algo que mejorar El precio de las entradas. ¿Qué busca en la Feria? Algún chollo. ¿Cuánto viene? Todos los años. Aitana Carnicero Gijón, 18 años "Aunque siempre es igual, es una visita obligatoria" Lo más llamativo Siempre es igual, pero venimos. Algo que mejorar La celeridad en la atención de algunos stands. ¿Qué busca en la Feria? Ofertas. ¿Cuánto viene? Todos los años. Lorena Barrería Mieres, 43 años "Se echan en falta zonas con sombra" Lo más llamativo El motor, sin duda. Algo que mejorar Más aparcamiento y zonas de sombra. ¿Qué busca en la Feria? La comida. ¿Cuánto viene? De manera esporádica. Bernardo Sopeña Madrid, 31 años "Es un buen sitio para buscar coche" Lo más llamativo Una tienda de camisetas de fútbol retro. Algo que mejorar Sitio para aparcar. ¿Qué busca en la Feria? Un coche KIA. ¿Cuánto viene? Es mi primer año. M.ª Jesús Fernández Cabañaquinta (Aller) "Sorprende la exposición de LA NUEVA ESPAÑA" Lo más llamativo La exposición «Personajes de Gijón» de LA NUEVA ESPAÑA. Algo que mejorar Zonas de descanso. ¿Qué busca en la Feria? Electrodomésticos. ¿Cuánto viene? Cada dos años o así. Verónica Trosancos Pravia, 39 años "Se pueden encontrar productos muy originales" Lo más llamativo La originalidad de algunos productos. Algo que mejorar Falta información para aparcar. ¿Qué busca en la Feria? Artesanía y bisutería. ¿Cuánto viene? No siempre, pero a menudo. Pilar Suárez Gijón, 63 años "Hay muchas sartenes, cuchillos, cortadores..." Lo más llamativo El bocadillo de calamares, que no puede fallar. Algo que mejorar Más tiendas de ropa. ¿Qué busca en la Feria? Sartenes, cuchillos, cortadores... ¿Cuánto viene? Vengo siempre. Inés Berjón Gijón, 22 años "Hay pocos baños y cuesta encontrarlos" Lo más llamativo Todo está separado pero, a la vez, muy cerca. Algo que mejorar Hay pocos baños. ¿Qué busca en la Feria? Cosméticos. ¿Cuánto viene? Ésta es mi séptima vez este año. Adrián Charro Gijón 19 años "Me gustaría más separación entre algunos stands" Lo más llamativo Todo lo relacionado con el motor. Algo que mejorar Más separación entre stands, algunos están demasiado juntos. ¿Qué busca en la Feria? Accesorios para la moto. ¿Cuánto viene? Llevo dos años viniendo. Alba Suárez Gijón, 21 años "Hay buenos precios, yo siempre compro maquillaje" Lo más llamativo La cantidad de puestos y los buenos precios. Algo que mejorar Más terrazas para tomar algo. ¿Qué busca en la Feria? Maquillaje. ¿Cuánto viene? Este año ya van dos veces. David Silva Mieres, 43 años "Hay productos de limpieza muy interesantes" Lo más llamativo La variedad de coches. Algo que mejorar Está todo muy bien. ¿Qué busca en la Feria? Productos de limpieza, como la bayeta española. ¿Cuánto viene? Todos los años, desde niño. Irma Mayor Gijón, 64 años "Al ser un recinto tan grande no hay agobios" Lo más llamativo Que al ser un recinto grande, no hay agobios. Algo que mejorar Más stands de muebles. ¿Qué busca en la Feria? Artículos de joyería. ¿Cuánto viene? Todos los años al menos una vez. Mario Ara Gijón, 19 años "Echo de menos algunas marcas de coches" Lo más llamativo Se puede encontrar de todo. Algo que mejorar Más marcas de coches. ¿Qué busca en la Feria? Ropa. ¿Cuánto viene? Siempre, desde que tengo recuerdos, todos los años y muchas veces. Sergio Rodríguez Gijón, 18 años "Faltan más mesas y sillas en la hostelería" Lo más llamativo Puedes comprar de todo. Algo que mejorar Más mesas y sillas en los establecimientos hosteleros. ¿Qué busca en la Feria? Relojes. ¿Cuánto viene? Todos los años. Adrián Castro Gijón, 25 años "Me voy a comprar un coche; hay buenas ofertas" Lo más llamativo Lo coches. Algo que mejorar Aparcar es una locura. ¿Qué busca en la Feria? Alguna oferta, especialmente para un vehículo; quiero comprar. ¿Cuánto viene? No hay un año que falte. Manuel Barrero Tineo, 77 años "Hay mucha variedad de maquinaria" Lo más llamativo La variedad de maquinaria. Algo que mejorar No falta nada. ¿Qué busca en la Feria? Sofás y almohadas. ¿Cuánto viene? Vengo siempre, ya venía con mis padres. Nuria Rodríguez Ponferrada (León), 45 años "Sorprende ver tantas caravanas y coches" Lo más llamativo Que hay desde coches hasta sofás; es muy diverso. Algo que mejorar Falta aparcamiento. ¿Qué busca en la Feria? Coches o caravanas. ¿Cuánto viene? Es mi primer año. Deva García Gijón, 18 años "Hay muchas actividades en los pabellones" Lo más llamativo La variedad de actividades y el tamaño de los pabellones. Algo que mejorar Está todo bien. ¿Qué busca en la Feria? Productos de cosmética. ¿Cuánto viene? Casi todos los años. Brian Navarro Oviedo, 22 años "Hay expositores de muchas marcas de coches" Lo más llamativo La variedad en coches Algo que mejorar Nada. ¿Qué busca en la Feria? Cosas del hogar. ¿Cuánto viene? Siempre que puedo, es el quinto año que vengo. Mario Suárez Gijón 18 años "Se ofrecen muchas cosas de manera gratuita" Lo más llamativo Las cosas gratis que se ofrecen. Algo que mejorar Me gusta todo lo que hay. ¿Qué busca en la Feria? El bocadillo de calamares. ¿Cuánto viene? Siempre vengo dos o tres veces al año. Diego López Gijón, 18 años "En un solo paseo encuentras de todo" Lo más llamativo Todo lo que te encuentras en un paseo. Algo que mejorar Más tiendas de deportes. ¿Qué busca en la Feria? Camisetas, anillos, collares... ¿Cuánto viene? Todos los años. José David Velasco Gijón, 47 años "Es curioso lo grandes que son los pabellones" Lo más llamativo El tamaño de los pabellones. Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? Coche, están bien de precio. ¿Cuánto viene? Siempre, creo que no he faltado ningún año. Natalia Montañés Gijón, 19 años "Impacta el tamaño de los pabellones" Lo más llamativo El tamaño de los pabellones. Algo que mejorar Está todo bien. ¿Qué busca en la Feria? Los productos cosméticos. ¿Cuánto viene? Todos los años, me queda cerca y aprovecho. Naya Fernández Gijón, 20 años "Hay una programación muy amplia y variada" Lo más llamativo Hay muchas actividades programadas y son muy variadas. Algo que mejorar Algún sistema para evitar colas. ¿Qué busca en la Feria? La comida. ¿Cuánto viene? Todos los años. Aitana Jolar Gijón, 20 años "Los dulces son lo mejor: gofres, helados, tartas..." Lo más llamativo La ropa y bisutería. Algo que mejorar A veces hay esperas muy largas. ¿Qué busca en la Feria? Los dulces: gofres, helados, tartas... ¿Cuánto viene? Siempre, desde que soy pequeña. Abel Prado Gijón, 21 años "Me gustaría que hubiese más talleres tecnológicos" Lo más llamativo Todo lo relacionado con la tecnología y la electricidad. Algo que mejorar Más talleres sobre tecnología. ¿Qué busca en la Feria? Coches y motos. ¿Cuánto viene? Siempre. Malena Melón Gijón, 20 años "Me llama la atención la cantidad de juegos que hay" Lo más llamativo La cantidad de juegos. Algo que mejorar Me gusta todo. ¿Qué busca en la Feria? Artículos de maquillaje. ¿Cuánto viene? Todos los años desde que soy pequeña. Susana Argüelles Gijón, 17 años "Hay mucha variedad gastronómica" Lo más llamativo La variedad gastronómica. Algo que mejorar Más puestos de ropa. ¿Qué busca en la Feria? Maquillaje, es muy barato. ¿Cuánto viene? Como soy de Gijón vengo todos los años. Óscar Rodríguez Navia, 39 años "Vengo a buscar un coche que esté a buen precio" Lo más llamativo Los expositores del sector motor. Algo que mejorar Todo me parece bien. ¿Qué busca en la Feria? Vengo buscando un coche que esté a buen precio. ¿Cuánto viene? Llevaba años sin venir. Gabriel Granda Gijón, 29 años "Se encuentran muchos descuentos y chollos" Lo más llamativo La cantidad de coches. Algo que mejorar Me gusta como está. ¿Qué busca en la Feria? Hay muchos descuentos y chollos en relación a los precios de fuera. ¿Cuánto viene? Si puedo, vengo todos los años. Lara Sánchez Gijón, 25 años "No hay verano si no vienes a la Feria" Lo más llamativo Que puedes ver todo lo que hay dando un paseo. Algo que mejorar Nada. ¿Qué busca en la Feria? Artículos de cocina. ¿Cuánto viene? No hay verano sin Feria. Saúl Checa Oviedo, 18 años "La marroquinería es una buena oportunidad" Lo más llamativo Los coches y las motos. Algo que mejorar Me gusta todo como está. ¿Qué busca en la Feria? Los artículos de cuero: carteras, cinturones... ¿Cuánto viene? Todos los años Bianca Gorka Gijón, 17 años "En algunos momentos hay muchas colas" Lo más llamativo Todas las cosas que hay de maquillaje y bolsos. Algo que mejorar Que haya menos colas. ¿Qué busca en la Feria? Comida y cosméticos. ¿Cuánto viene? Siempre, desde pequeña. José Carlos Sirgo Candás, 56 años "Hay mucha variedad y muchos coches" Lo más llamativo Los coches. Algo que mejorar Nada, hay mucha variedad. ¿Qué busca en la Feria? Ver coches y furgonetas. ¿Cuánto viene? Vengo todos los años, pero éste solo un día. Lola Zapico Villaviciosa, 18 años "Me gusta el picoteo que dan en algunos stands" Lo más llamativo Vengo por el picoteo que dan. Algo que mejorar Los precios de la comida, están muy altos. ¿Qué busca en la Feria? Artículo de decoración. ¿Cuánto viene? Suelo venir todos los años. Elisabeth Bedoya Gijón, 17 años "Los precios de la comida han subido" Lo más llamativo Los artículos de artesanía. Algo que mejorar Los precios de la comida han subido. ¿Qué busca en la Feria? Comida y algo de joyería. ¿Cuánto viene? Todos los años. Alcira Fernández Cabañaquinta (Aller) "En la Feria de Muestras se encuentran gangas" Lo más llamativo Se encuentran gangas. Algo que mejorar Nada. ¿Qué busca en la Feria? Cacharrería. ¿Cuánto viene? Llevaba dos años sin venir, pero la he frecuentado bastante. Omar Rujas Moreda, 21 años "Las navajas son lo mejor; faltan zonas de sombra" Lo más llamativo Los coches. Algo que mejorar Más zonas de sombra. ¿Qué busca en la Feria? Las navajas, son lo mejor. ¿Cuánto viene? Suelo venir a la Feria todos los años. David Sánchez Prado Lugones (Siero), 20 años "Hacen falta más zonas de descanso" Lo más llamativo La comida y los coches. Algo que mejorar Más zonas de descanso. ¿Qué busca en la Feria? Coche. ¿Cuánto viene? Vengo todos los años, pero éste aún no me había estrenado. Luis Llunga Oviedo, 21 años "Vengo buscando alguna ‘frikada’" Lo más llamativo Los chorizos que hacen a la entrada. Algo que mejorar Más sombras. ¿Qué busca en la Feria? Alguna «frikada». ¿Cuánto viene? Siempre que puedo. Claudia Mateos Gijón, 16 años "Llama la atención las cosas que regalan" Lo más llamativo Las cosas gratis que regalan en algunos stands. Algo que mejorar Más bancos y zonas de sombra. ¿Qué busca en la Feria? La comida. ¿Cuánto viene? Es la primera vez que vengo. Irene Castaño Gijón, 16 años "Hacen falta más bancos para sentarse" Lo más llamativo Hay muchas cosas baratas. Algo que mejorar Más bancos para sentarse. ¿Qué busca en la Feria? La comida. ¿Cuánto viene? Vine dos años y repito, porque me gusta. Josefa González Pravia, 79 años "Hay de todo, pero faltan zonas de sombra" Lo más llamativo Hay de todo. Algo que mejorar Más zonas de sombra. ¿Qué busca en la Feria? Algo de menaje del hogar. ¿Cuánto viene? Llevaba tres años sin venir, pero he sido una habitual. Elvira Bayón Espinedo (Lena) "Los coches son lo que más me llama la atención" Lo más llamativo Los coches, es lo que más llama la atención. Algo que mejorar Nada. ¿Qué busca en la Feria? Todo es bueno. ¿Cuánto viene? A menudo, pero no siempre. Elena García Pola de Lena, 60 años "Busco comprar sartenes de las buenas" Lo más llamativo La variedad de coches. Algo que mejorar Nada, hay de todo. ¿Qué busca en la Feria? Sartenes buenas. ¿Cuánto viene? Falto algunos años, pero de vez en cuando vengo. Manolo Barrero Tineo, 61 años "Siempre hay gente, da igual el día o la hora" Lo más llamativo Que siempre hay gente, da igual el día o la hora a la que vengas. Algo que mejorar Más empresas de construcción. ¿Qué busca en la Feria? Productos del hogar. ¿Cuánto viene? Vengo todos los años. Julieta Zapico Villaviciosa, 17 años "Encuentras productos que no hay en las tiendas" Lo más llamativo Encuentras productos que no encontrarías en las tiendas». Algo que mejorar El precio de la comida. ¿Qué busca en la Feria? Joyería y bisutería. ¿Cuánto viene? Todos los años. Andrea Amo Oviedo, 21 años "Hay cosas diferentes a las de las tiendas comunes" Lo más llamativo Los stands tienen cosas diferentes que no ves en tiendas comunes. Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? Productos de limpieza, entre otros. ¿Cuánto viene? Al menos un día todos los años. Cristina Álvarez Mieres, 62 años "Vengo todos los años a pasarlo pipa con la familia" Lo más llamativo Pasarlo pipa con la familia. Algo que mejorar Quizás la organización; estamos un poco perdidos. ¿Qué busca en la Feria? Ver coches. ¿Cuánto viene? Una vez casi todos los años. Carlos Fernández Oviedo, 22 años "Demuestra que el tejido empresarial es aún fuerte" Lo más llamativo Ver que el tejido empresarial en Asturias es aún profundo. Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? Servicios: seguros, bancos... ¿Cuánto viene? Es mi primera vez Pablo Rodríguez Oviedo, 23 años "Hacía años que no venía; hay mucha actividad" Lo más llamativo Toda la actividad que hay. Algo que mejorar No veo nada a mejorar. ¿Qué busca en la Feria? Servicios. ¿Cuánto viene? Vine una vez hace años, pero no suelo venir demasiado. Marcos González Piedras Blancas, 18 años "Puedes encontrar una gran cantidad de vehículos" Lo más llamativo La cantidad de vehículos que te puedes encontrar. Algo que mejorar La seguridad en la entrada. ¿Qué busca en la Feria? Vehículos. ¿Cuánto viene? Una vez y todos los años. Ignacio González Oviedo, 26 años "Mejoraría el aparcamiento porque viene mucha gente" Lo más llamativo Viene mucha gente. Algo que mejorar El aparcamiento. ¿Qué busca en la Feria? El sector del motor, maquinaria agrícola y productos locales. ¿Cuánto viene? No solía venir mucho. María Antonia Díaz Gijón, 60 años "Me gusta el ambiente, aunque no suelo comprar" Lo más llamativo Un poquitín todo; el ambiente. Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? No compro nada, la verdad. ¿Cuánto viene? He fallado algún año, pero suelo venir un par de veces. Víctor Vázquez Langreo, 47 años "Lo mejor son los coches; la limpieza ha mejorado" Lo más llamativo Los coches, indiscutiblemente. Algo que mejorar El precio de las entradas, aunque este año está muy bien la limpieza. ¿Qué busca en la Feria? Un coche. ¿Cuánto viene? Una vez y casi todos los años. Manuel Fernández Oviedo, 22 años "Vengo casi todos los años para buscar ofertas" Lo más llamativo Ver la capacidad económica de Asturias y encontrar ofertas. Algo que mejorar El mapa para localizar las cosas. ¿Qué busca en la Feria? Algo con descuento. ¿Cuánto viene? Un día y casi todos los años. Lucía Alves Gijón, 25 años "Voy todos los años a la Feria a donar sangre" Lo más llamativo Vengo a donar sangre; los puestos de comida están muy ricos. Algo que mejorar Unos toldos que hagan sombra. ¿Qué busca en la Feria? Coches y motos de oferta. ¿Cuánto viene? Una sola vez, pero todos los años. José Ángel Cueto Gijón, 60 años "No suelo comprar, pero vengo casi todos los años" Lo más llamativo Que hay de todo. Algo que mejorar El precio de las entradas. ¿Qué busca en la Feria? No suelo comprar en la Feria. ¿Cuánto viene? Salvo que esté de vacaciones, vengo un par de veces todos los años. Beatriz Baragaño Langreo, 47 años "Vengo casi todos los años salvo si estoy de vacaciones" Lo más llamativo Los coches. Algo que mejorar La entrada es un poco cara. ¿Qué busca en la Feria? La piedra de limpiar. ¿Cuánto viene? En general una vez, aunque algún año hemos fallado por vacaciones. Pelayo Martín Oviedo, 23 años "Hay buen ambiente; no fallo ningún año a la Feria" Lo más llamativo La cantidad de stands y gente que hay, y el ambiente. Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? Me gusta ver los coches. ¿Cuánto viene? No he faltado ningún año. Saúl Blanco Gijón, 24 años "Lo más llamativo es la comida, pero todo es genial" Lo más llamativo La comida. Algo que mejorar Todo está genial. ¿Qué busca en la Feria? Lo que te alcance les perres. ¿Cuánto viene? Una sola vez, pero no he fallado ningún año. Pedro Cubino Gijón, 23 años "No fallo ningún año, pero podrían poner taquillas" Lo más llamativo Los coches y las motos. Algo que mejorar Poner taquillas. ¿Qué busca en la Feria? Algo del sector del motor. ¿Cuánto viene? Un par de veces, y no he fallado ningún año. Alicia Infante Gijón, 23 años "El stand de EDP es lo más llamativo, voy siempre" Lo más llamativo El stand de EDP. Algo que mejorar Espacios de sombra. ¿Qué busca en la Feria? Coches y grandes rebajas. ¿Cuánto viene? De media, dos días, y suelo venir todos los años. María Isabel Llánez Oviedo, 48 años "No veo nada que mejorar; vengo todos los años" Lo más llamativo La cercanía con el Museo del Pueblo de Asturias. Algo que mejorar Está todo bien. ¿Qué busca en la Feria? Hemos comprado un rallador. ¿Cuánto viene? Solo un día y todos los años. Alba Arias Gijón, 16 años "Este año vine dos veces; no me lo suelo perder" Lo más llamativo Los stands. Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? De todo, aunque quizás ropa. ¿Cuánto viene? Este año vine dos veces y no he faltado ningún año. Flora Gálvez Avilés, 70 años "Lo mejor son las cocinas y las sillas de Galicia" Lo más llamativo Las cocinas y las sillas que vienen de Galicia. Algo que mejorar La accesibilidad. ¿Qué busca en la Feria? El mejor producto son los coches. ¿Cuánto viene? Un día, casi todos los años. Aitana Bouzas Gijón, 16 años "Busco pendientes y maquillaje; siempre vengo" Lo más llamativo Los puestos. Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? Pendientes, collares y maquillaje. ¿Cuánto viene? Este año vine dos veces; no he faltado ningún año. Conchita Olmo Gijón, 70 años "Este año ya vine cuatro veces; no falté nunca" Lo más llamativo Los puestos de comida. Algo que mejorar También los puestos de comida. ¿Qué busca en la Feria? Quizás los muebles. ¿Cuánto viene? Este año vine ya cuatro veces; no falté a ninguna edición. Ana Gálvez Gijón, 64 años "Lo más llamativo es la sección de los muebles" Lo más llamativo Para mí, todo. Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? Lo más llamativo son los muebles. ¿Cuánto viene? Vengo solo un día y algún año no pude acudir. M.ª del Mar Vázquez Gijón, 69 años "Hay muebles que merecen mucho la pena" Lo más llamativo Los coches, los muebles... Algo que mejorar Todo está bien. ¿Qué busca en la Feria? Los sofás merecen mucho la pena. ¿Cuánto viene? Solo este año es la cuarta o quinta vez que vengo. Eiden Picatoste Gijón, 22 años "Lo mejor de la Feria son sus puestos de artesanía" Lo más llamativo Los puestos de artesanía. Algo que mejorar Poder salir del recinto y volver sin tener que pagar otra entrada. ¿Qué busca en la Feria? Productos artesanos. ¿Cuánto viene? Normalmente, una vez al año. Sara Casado Gijón, 17 años "Los puestos tienen mucha variedad y hay chollos" Lo más llamativo Los puestos; hay mucha variedad. Algo que mejorar Quizás los precios, un poco. ¿Qué busca en la Feria? Los chollos de los coches. ¿Cuánto viene? Este año vine cuatro veces, pero suelo venir dos todos los años.

Suscríbete para seguir leyendo