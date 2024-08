'Paseo Gastro es un éxito para repetir', coinciden los hosteleros de esta edición

"Un éxito. El año que viene, si se puede, repetimos". No hay dudas entre los hosteleros. "Paseo Gastro" ha sido un éxito que confían repetir el año que viene. Salvo hecatombe, el certamen gastronómico volverá el año que viene, como aseguraron ayer el concejal de Deportes, Jesús Martínez Salvador, y el presidente de Divertia y concejal no adscrito, Oliver Suárez, que una vez más volvieron a poner sobre la mesa que su idea de llevar el año que viene la propuesta a otros puntos de la ciudad. Ambos quisieron, además, agradecer "la apuesta" hecha por los dieciséis participantes en esta primera edición haciéndoles entrega de un diploma. "Nos gustaría compensarles también de alguna manera de cara al año que viene, pero todavía no sabemos concretar cómo", apuntaron los ediles.

El acto de entrega de los diplomas fue desenfadado. Tuvo lugar bajo el quiosco de música, que resguardó a los presentes del orbayu matutino, mientras los participantes iban siendo llamadas uno a uno para recibir sus distinciones sobre el escenario entre risas, bromas y aplausos. "Habéis apostado por este certamen y os lo queríamos agradecer", les reconoció Martínez Salvador, que también les adelantó su intención de reunirse con ellos para "analizarlo todo bien" y "que podáis decirnos las cosas que veis mejorables, para corregirlas de cara a la segunda edición", adelantó el edil.

También Suárez alabó la apuesta de los hosteleros por "Paseo Gastro". "Apostáis vuestro capital y no cabe más que agradecéroslo", afirmó el presidente de Divertia, que hizo extensibles los agradecimientos a Gustatio, empresa organizadora, y se atrevió incluso a dar una cifra de asistentes. "Han pasado más de 50.000 personas por aquí" resaltó de un dato que, aclaró después, es "orientativo".

"Ha sido muy buena experiencia. Ha funcionado y hemos tenido muchísima gente. Hasta el día de Begoña estuvimos hasta arriba. Estos últimos días la cosa ha ido cayendo, pero estamos muy contentos", explica Lionel Suárez, del bar Bella Vida, ubicado en la calle Capua, quien más allá de la caja hecha estos días, apunta a que esta iniciativa también les ha servido para dar a conocer el establecimiento. "Fue en lo que pensamos desde un primer momento. Además yo llevaba tiempo diciendo que hacía falta poner algo así, en la línea de lo que se estila en las fiestas de Bilbao, San Sebastián o Vitoria", afirma Suárez, con las expectativas "cubiertas con creces" y con la intención de repetir "si se puede". "No sé si tendremos algún tipo de preferencia de cara a futuras ediciones, pero si cuentan con nosotros aquí estaremos", concluye.

También califica de "muy buena" la experiencia Miguel Sánchez Manzano, del Gloria. "Estamos muy contentos. La gente vino en masa los primeros días y creo que ha gustado", afirma el hostelero, también convencido de que "si se puede, el año que viene volveremos". "Eso sí, habrá que hacer ajustes, tanto por parte de la organización como la nuestra", apunta el hostelero, que cambiaría la gestión de las copas de cristal, de la que ahora se hace cargo cada establecimiento: "Que por ejemplo vendan las copas en un puesto aparte y que luego nosotros las rellenemos, como se hacen en otros certámenes o en el Festival de la Sidra, sin ir más lejos".

Vicky Arancibia, al frente de la barra del Eban’s estos días. "Hubo muchísima gente, especialmente los primeros días. No esperábamos tanto público", afirma camarera, también con la firme convicción de repetir en la próxima edición, y que también apunta que, de cara a nuevas entregas de "Paseo Gastro", podría ser conveniente "buscar otras fechas". "Así no coincidiría con otras actividades programadas", sostiene.

Ahora, tal y como afirmaron los ediles, se abre un periodo de análisis y reflexión para pensar en cómo será el "Paseo Gastro" del año que viene. Una vez resuelto que con total seguridad habrá segunda edición, queda por concretar si se buscarán nuevas ubicaciones, algo que también es bastante probable, tal y como ya aseguró la alcaldesa, Carmen Moriyón, o el propio Suárez en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA. "Tenemos que analizar a partir de ahora con los hosteleros", afirmó Martínez Salvador.

Más allá del diploma de reconocimiento entregado ayer, desde el Ayuntamiento se quiere "premiar" de alguna manera a los participantes en esta primera edición. "A estos dieciséis valientes hay que tenerlos muy en cuenta: uno, por la experiencia, porque son los que nos van a aportar datos de cómo ha salido realmente el evento, y porque ellos hicieron lo difícil, sumarse ahora es muy fácil", apostilló Suárez. Si bien, en este sentido, tanto Martínez Salvador como él reconocieron que aún desconocen la fórmula. "Es pronto para eso", recalcaron.

