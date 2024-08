"Ver las reacciones de la gente es lo que me mueve a seguir creando documentales"

El guionista y director de cine José Fernández Riveiro (Gijón, 1982), uno de los habituales del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y de Corto Gijón, se estrena este año en la Muestra de Cine Documental Musical, el certamen que arranca su tercera edición mañana en la antigua Escuela de Comercio. El turno de Fernández, que es el único asturiano en la programación de esta cita, será el jueves, a las 18.00 horas, con la proyección de "Entre bambalinas".

–¿Sobre qué trata este documental?

–Es prácticamente un largometraje porque dura una hora y es un documental que en principio iba a hablar solamente sobre el proceso de creación de una obra de teatro vista desde dentro, de todo lo que hay a la hora de los ensayos, de la producción, de la escenografía y los ensayos de luces, que es lo que la gente no suele ver. Van a la función y no se imaginan todo lo que hay detrás. En este caso era sobre la producción de Carmela Romero y Carlos Mesa de "¡Ay, Carmela!", de José Sanchis Sinisterra.

–¿Por qué decidió recrearse en el trabajo que conlleva el proceso creativo de "¡Ay, Carmela!"?

–Esto me lo propuso Carmela Romero a finales de 2019 y cuando empezamos a preparar el documental nos pilló la pandemia y cambió radicalmente. Sigue aportando el punto de vista de la creación de una obra de teatro, pero con todos los problemas y las restricciones que había por culpa del covid. Ya no solamente el confinamiento, sino que cuando se abría no podía estar todo el equipo junto, tenían que ponerse las mascarillas, no sabían si la obra podría estrenarse en octubre en el Palacio Valdés de Avilés porque estábamos a punto de otro estado de alarma... Fue un documental que, a lo tonto, de una cosa que iba a ser mostrar solamente el punto de vista de cómo se prepara una obra de teatro, al final cuenta lo que supuso la creación y el impacto del covid a la forma de asistir a los espectáculos teatrales. Fue un documental que parecía que estaba vivo, se hicieron varias versiones. Ahora parece que tenemos muy lejos a la pandemia ya, pero en el documental es uno de los elementos más destacados.

–¿Está satisfecho con la acogida que ha obtenido hasta ahora por parte del público?

–Sí. Es un documental que a pesar de tener los problemas causados por la pandemia, al final se vio beneficiado por poder mostrarlos en la misma pieza sin que pierda valor. Otros a lo mejor están más enfocados a una cosa muy concreta y este tiene ese tema histórico que hace que tenga más valor. Lo que más les llama la atención es volver a ver las calles vacías, que teníamos que ensayar con mascarillas y que fue una época muy complicada en la que ni siquiera sabíamos si íbamos a poder ensayar el día siguiente.

–¿De qué manera afronta su estreno en la Muestra de Cine Documental Musical de Gijón?

–Con muchas ganas. Llevo nueve ediciones consecutivas en el FICX, que debe ser récord, y estar siempre en algún festival, sobre todo en Gijón, es donde más ilusión me hace estar. Me parece un sitio idóneo para mostrar el documental porque también se ha hecho mucho hincapié en la creación de la música de la obra de teatro para acompañar lo que van hablando los personajes. Es muy ilusionante porque poder estar presente para ver las reacciones de la gente, que es lo que me mueve para seguir haciendo más documentales.

–¿Cómo ve el presente y el futuro del cine a nivel regional y nacional?

–Veo que hay mucha gente haciendo cosas. En ese sentido, está muy bien porque hay un montón de personas jóvenes que están empezando a hacer muchas cosas. Por otra parte, en lo negativo, veo lo de siempre, que es que no hay una industria audiovisual asturiana que pueda respaldar todo lo que se pueda hacer y es lo que nos falta por intentar pulir para que podamos dar un salto de calidad e igualarnos a otras regiones, como Galicia, en cuanto a proyección audiovisual.

–¿Cree que la recuperación de la Filmoteca de Asturias sería positivo para ello?

–Sí, sería muy interesante tanto a nivel de los creadores como para los usuarios. Es una necesidad imperiosa que esté aquí porque aunque es cierto que estamos en una época que tenemos acceso a todo tipo de películas de mil maneras distintas, la Filmoteca sería un paso muy importante para nosotros.

–¿Es partidario de que Gijón sea la sede?

–Sí, porque al final es donde más eventos culturales relacionados con el cine tenemos en Asturias. Cada vez hay más. No solamente a nivel de cortos, sino también un montón de cosas interesantes a lo largo de todo el año, como la Feria del Libro, Feten o "Peor... ¡Imposible!". Todo el cogollo cultural importante de la región lo tenemos en Gijón. Con estos ingredientes, tenemos la capacidad de crear una red de distribución y de acceso. Y, sobre todo, contamos con un público que está muy interesado en acceder a este tipo de propuestas, así que es una ciudad perfecta para ser la sede.

