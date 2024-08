"Tengo 75 años y aunque ya dejé el frontón sigo yendo al gimnasio y espero seguir unos años más"

A Enrique Rodríguez Fernández (Gijón, 1949) todo el mundo en el Grupo Covadonga lo conoce como "Quique, el Roxu". Lleva de socio en el club desde antes de contar con 16 años. Es decir, que próximamente hará seis décadas siendo fiel a la entidad deportiva con más socios de la ciudad. Aficionado al frontón, a los deportes de raqueta y a todo tipo de actividad física, sigue manteniéndose activo aún en estos días que cuenta con 75 años. Y espera, cuenta, seguir con esa rutina unos pocos de años más.

–Lo primero, enhorabuena. ¿Cómo se enteró de que iba a recibir este premio?

–Por el presidente, Joaquín Miranda. Me llamó por teléfono. Me comentó que, entre todos los nombres que se habían presentado, habían optado por dármelo a mí. Me preguntó que si estaba contento.

–¿Y lo estaba?

–Hombre, pues claro. Es un premio que se cada año, pero es una suerte que entre todos los que somos me lo den a mi.

–Es una gran emoción.

–Claro, claro. Es algo muy importante para los socios. A los que les ha tocado ya y a todos los que le va a tocar.

–¿La familia qué le ha dicho?

–Tengo mujer e hija que son socias del club. Fue casi mi mujer la que se enteró primero de todo.

–¿Y eso?

–Porque el presidente llamó a casa y yo no estaba. Tenía el teléfono en silencio y no pudo hablar con él. Entonces, ella me llamó a mí para que llamara al presidente del Grupo. Cogí el teléfono de Alberto Ancizu, el del frontón, y ya hablé con él.

–El frontón ha sido buena parte de su vida.

–Sí, jugué como seis años o siete. Luego, jugué con amigos. Además de al frontón, jugué con un equipo particular nuestro de socios del Grupo en la playa, lo que era el torneo playero. Eso era un torneo de balón.

–El deporte es una parte importante de su vida.

–Mucho tiene que significar, sí. Desde que corría por la calle, hasta que me hice socio del Grupo y hasta la fecha nunca paré de hacer algo.

–¿Qué significa el Grupo para usted?

–Es como mi segunda casa. Voy casi todos los días, por no decir todos los días. Siempre digo que este club es una sociedad viva.

–¿A qué se refiere?

–A que hay presencia, la gente trabaja allí, unos hacemos unas cosas y otros hacemos otras... pero es una sociedad con vida, una gran sociedad. Y en la ciudad tiene una gran presencia. Y luego, tenemos cinco Copas Stadium que algo será. El alcance es importante, porque la otra sociedad que tiene más copas es el Barcelona.

–¿La familia qué le ha dicho?

–Pues aún no hemos hablado desde que me lo dijo el presidente, pero seguro que estarán muy contentas.

–¿Al frontón le sigue dando?

–No, no, lo tuvo que dejar hace unos años. Pero sigo haciendo cosas. Corro por ahí un poco, hago gimnasia de pesas y eso para mantener la condición física dentro de lo que uno puede. Hago mucha elíptica también. Dentro de la edad, aguanto el tirón. Tengo 75 años y espero aguantar unos años más.

