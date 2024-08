"En todos mis años fuera llevé el nombre del Grupo con mucho orgullo; el premio es el broche de oro"

Carlos Ruesga Pasarín (Gijón, 1985) es uno de los balonmanistas asturianos más laureados. Aún en activo, juega de central en el Unión Financiera de Oviedo, ha sido campeón del mundo con la selección española y, entre varios títulos, se ha alzado con ligas en tres países diferentes (Hungría, España y Portugal). Recibe el premio a la "Trayectoria Deportiva» por parte del Grupo. Su club.

–¿Muy ilusionado?

–Sí, sí. Me llamó hoy –por ayer– el presidente, Joaquín Miranda. Para mí, recibir una noticia así es una inmensa alegría. Me hace mucha ilusión porque para mí el Grupo significa muchísimo. Es muy importante. Un reconocimiento así es para estar feliz.

–Su carrera se ha desarrollado fuera de Asturias, pero sus inicios están en Gijón.

–Empecé en el Codema, pero soy socio del Grupo de toda la vida y pasé a jugar allí en cadetes. En juveniles estuve con Chechu Villaldea, que ahora encabeza la sección en el club y que de aquella era el entrenador. Fue él el que me dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del Grupo. De aquella estábamos en División de Honor Plata y estuvimos varios años tratando de ascender a la Liga Asobal. Allí di mis primeros pasos en el balonmano profesional y después estuve muchos años fuera hasta ahora que he vuelto tras casi 20 años.

–Eso lo hará todo más especial.

–Sí, claro. Han sido muchos años fuera y en ese tiempo siempre he llevado el nombre del Grupo por toda España y por todo el mundo con mucho orgullo. Este es un poco el cierre a mi trayectoria como jugador aunque todavía siga en activo. Es el broche de oro perfecto, porque todas las personas que me conocen, mi familia, mis amigos, este es uno de los premios que más ilusión me hace recibir.

–¿Qué recuerda de sus inicios?

–Era juvenil, tenía 16 años cuando debuté con el primer equipo. Chechu Villaldea sigue en la sección de balonmano y fue para mí una persona muy importante en mi trayectoria deportiva. Fue también mi entrenador en la selección española junior y en el Portland, que fue mi primer club fuera de Asturias. Es un referente como jugador y como entrenador. Esos años para mí fueron fundamentales para crecer como jugador y poder hacer la trayectoria fuera que hice. Sin el Grupo estoy seguro de que no podría haber llegado a donde lo he hecho. El Grupo es un club que te da unas condiciones que no hay en ningún lado en España. Fue imprescindible.

–Habla de "broche de oro» a su carrera. ¿Cómo valora todo lo conseguido?

–Con orgullo y con la conciencia tranquila de haber dado todo para poder llegar hasta ahí. El tiempo pasa muy rápido y a veces no te das cuenta y no te paras a valorar todo lo que vas consiguiendo. En mi caso, ya he vuelto a casa y valoro todo con satisfacción. Por eso este premio es tan especial, porque puedes recibirlos estando fuera pero sentirte valorado y querido en la que es tu casa... creo que no hay mejor reconocimiento que eso. A la memoria vienen muchos recuerdos. No entiendo mi vida sin el Grupo... mi padre, mi madre y mi hermano han jugado allí. Estoy agradecido a todos los que me crucé en el camino. En el Grupo pasé los años más importantes para la formación de un chaval como persona y jugador.

