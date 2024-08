El Bibio se consolida como referente taurino

El éxito de público en los cuatro festejos de la feria de Begoña es el mejor reflejo de la salud de la que goza la tauromaquia en Gijón. Cinco fueron las puertas grandes (Daniel Luque, Diego Ventura, José María Manzanares, Enrique Ponce y Ginés Marín) y trece las orejas cortadas. Hubiesen sido muchas más de no ser por las espadas y todo ello gracias a la cantidad de toros buenos lidiados en esta feria. Una feria en diez detalles como balance.

Daniel Luque, la rotundidad de un torero en su mejor momento. El torero de Gerena puso El Bibio a sus pies después de cuajar a un bravo toro de La Quinta, tanto en las poderosas tandas por el pitón derecho como en los desmayados naturales por el pitón izquierdo. Dejó constancia de su capacidad lidiadora y de su gusto con las telas. Una lección de mando que le sitúan como uno de los mejores toreros del escalafón actual. Supo dominar a su oponente, llevarlo siempre ligado a la muleta y echando la pierna para adelante, cargando la suerte. Gijón pudo disfrutar de un torero maduro que está en su mejor momento.

Enrique Ponce, magisterio de una figura de época en su despedida. "Gracias Ponce" se podía leer en el ruedo. Un dibujo obra de Noël Herrero, el mismo autor del cartel de la feria de Begoña. Fue una tarde especial, la despedida del maestro de Chiva (Valencia) que al final de temporada se retirará de los ruedos. Se llevó el lote, sí, pero derrochó entrega y torería como si de un novillero se tratase. Tanto en el primero de su lote, al que pinchó, como en el cuarto, al que le cortó las dos orejas, dejó muestras de que se trata de un torero de época al que avalan 34 años de alternativa. Su última vuelta al ruedo, clamorosa, y sus gestos llevándose arena del ruedo en su puño hasta el corazón resultaron de lo más emotivos.

Morante, una obra para el recuerdo sin rematar con la espada. Gijón le esperaba y le arropó. Dejó un saludo a la verónica a su primero, en una faena importante que de no ser por la espada le hubiera llevado al triunfo, pero formó un lío de revolución en el cuarto. Fue un toro manso con el que supo aprovechar las querencias. Se lo pasó muy cerca, con mucho valor, para dibujar sobre el ruedo lances de toreo puro, con cadencia y profundidad. Una obra sublime, para no olvidar, que emborronó luego con la espada. La ovación desde el tercio fue clamorosa. No quiso dar la vuelta al ruedo.

Manzanares, perfecta comunión con el mejor toro de la feria. El torero de Alicante se encontró con el toro "Berlinés", de la ganadería de La Ventana del Puerto. Un gran toro y la mejor versión de Manzanares. Una comunión perfecta para dibujar una faena maciza cimentada en el pitón derecho rematada con una efectiva estocada. En el segundo de su lote dejó también detalles, pero no estuvo acertado en la suerte suprema.

Diego Ventura, la máxima figura del rejoneo regala otra gran tarde en El Bibio. Una gran cuadra de caballos y una perfecta doma de sus monturas. El rejoneador Diego Ventura volvió a deleitar al público gijonés con otra tarde sensacional. Cortó dos orejas a su primero, en el que los pares de banderillas a dos manos a lomos de "Bronce" provocaron el delirio de los tendidos. El toreo a dos pistas con "Fabuloso", la colocación de los rehiletes con "Lío" y las rosas con "Mezcal", levantaron al público del asiento.

Ginés Marín, puerta grande a su tesón con un lote desagradecido. Paseó una oreja de cada uno de sus toros el día 18. No fue sencillo. Ginés Marín sorteó el peor lote de una variada y bonita corrida de Núñez del Cuvillo. Tuvo el diestro que tirar de técnica y valor para poner la emoción que le faltaba a sus dos desclasados oponentes. Su efectivad en el uso de la espada le sirvieron para abrir la Puerta Grande y acompañar a Ponce en su salida a hombros.

Gran abanico de toros con opciones. Las ganaderías anunciadas cumplieron con las expectativas. El día de Begoña, además de un buen toro de Los Espartales (el primero de Ventura) se lidiaron dos toros bravos de La Quinta, quinto y sexto. Al día siguiente, los novillos de La Quinta y otro de Cuvillo ofrecieron opciones a los novilleros Manuel Román y Marco Pérez. Sirvió la del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto. Tres toros, en especial ese quinto de nombre "Berlinés" que se ha llevado los premios de las peñas. La corrida de Cuvillo, la mejor presentada, guapa, variada de capas y de inmejorables hechuras, dejó tres toros de alta nota. El primero, el segundo y el cuarto de la tarde permitieron a Ponce y a Roca Rey desarrollar su tauromaquia.

Más público en los tendidos de El Bibio. La sombra estuvo casi llena todos los días y, en general, se aumentó el número de espectadores con respecto al año pasado. La tarde con menor afluencia, la novillada del día 16, congregó a alrededor de 4.5000 personas. El domingo fue la tarde de mayor tirón, con más de tres cuartos del aforo cubierto.

Los detalles de Juan Ortega. Con menor fortuna en el sorteo de los toros del Puerto y La Ventana, el torero sevillano dejó muestras sobre el ruedo de su artístico concepto. El temple en cada muletazo, los doblones para cerrar la faena al tercero de la tarde y los ayudados para el inicio de labor en el sexto quedan en la retina de los aficionados.

Loli Menéndez, siempre en el recuerdo. La histórica guardesa de El Bibio estuvo más presente que nunca en la primera feria de Begoña sin disfrutar de su sonrisa y energía. El minuto de silencio el primer día, el azulejo de homenaje descubierto en el patio de cuadrillas, y la misa de Begoña dedicada a ella sirvieron para no olvidarla. Loli Menéndez será siempre recordada en la plaza que fue su casa.

