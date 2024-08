El Bibio espera por más usos

El bullicio que llenó la zona y los bares desde el día de Begoña hasta el pasado domingo contrastaba con la calma que se respiraba en los alrededores de la plaza de toros de El Bibio tras el final de las corridas. La satisfacción de los comerciantes y hosteleros es total, pero, como ocurre también en el ruedo, hay división de opiniones entre los vecinos. En lo que sí coinciden unos y otros es en querer una mayor actividad durante todo el año en la plaza de toros.

Trabajadores sacando ayer las neveras de la plaza de toros. / Luisma Murias

En la misma línea se mostró Arantxa Sánchez, dueña de la juguetería quiosco M.ª Carmen. «El domingo fue el mejor día; y el jueves, el día de la novillada (viernes) fue bien, pero se nota que fue una novillada», afirmó la comerciante. «El jueves y el domingo fueron los dos mejores días», aportaba, por su parte, Carmen Sánchez Muñiz del café Calua.

Carmen Sánchez Muñiz, en su negocio. / Luisma Murias

Una de las iniciativas que también aplauden los hosteleros es el corte que se realizó en la calle Pintor Marola, algo que ya se implantó el año pasado, y que permite colocar las terrazas y que no circulen los coches y que la gente se reúna en los exteriores sin problema ni riesgos. «Desde que cortan la calle mejor todavía porque nos dejan poner la terraza pegando a la cafetería y facilita más el trabajo», aseguró Ángel Alfageme dueño de la cafetería Asturcon. También ha notado el cambio Sánchez, «más ventas y mucho mejor desde que cortaron la calle, ya la podían tener todo el año cortado».

Arantxa Sánchez, a la puerta de su kiosco. / Luisma Murias

Esto contrasta con las opiniones de algunos vecinos acerca del corte en la calle. «La cantidad de coches que se llevó la policía, exagerado», comentó Ángeles Sánchez González, una vecina de la zona. Enrique Llaneza, vecino también, no entiende el corte de la vía, «una calle que tiene 40 aparcamientos, la corten entera para venir coches para las autoridades, no lo concibo», dijo Llaneza. «Fastidiar al vecindario que está pagando el impuesto de circulación y dejarlos cuatro días sin aparcar y encimar retirarles los coches», afeó.

Sin embargo, hay algo en lo que coinciden tanto hosteleros como vecinos, la necesidad de darle más uso a la plaza de toros durante todo el año y no solamente en el periodo de la feria taurina. «Cuatro días de toros están muy bien, pero el resto del año si no hacen nada en la plaza de toros, no vivimos con cuatro días», dijo Sánchez Muñiz. «Antes la plaza tenía una utilidad, pero ahora nada más que para esto», afirmó Llaneza. Opinión que también compartió Carmen Sánchez Muñiz: «hay que hacer más actividades para aprovechar la plaza de toros no se hacen conciertos u otro tipo de evento porque es una pena que se vaya descuidando. En la misma línea se pronunciaba ayer por la mañana Sánchez González, «teniendo esto aquí todo el año parado porque antes se hacían actividades, lo de la sidra, la cerveza ahora nada más cuatro días de los toros».

Desde el Ayuntamiento se trabaja precisamente en dotar de mayor contenido al coso de la carretera de Villaviciosa. Tras el fallido intento del proyecto Gijón Arena, se está pendiente de adjudicación para la celebración de más espectáculos. Por el momento, desde Divertia están «pendientes de corroborar que la propuesta que hemos recibido cumple los criterios de los pliegos», señaló Oliver Suárez, gerente de la empresa municipal,

Dar más difusión y promocionar la tauromaquia entre los jóvenes, petición de Vox

Dar más difusión a la feria de Begoña y promocionar la tauromaquia entre los más jóvenes. Esas son las peticiones de Sara Álvarez Rouco, portavoz municipal de Vox, para mejorar los festejos taurinos gijoneses. «La Alcaldesa, que capitaliza esta gestión con carácter personalista, algo difícil de entender, debería darse cuenta que a los aficionados jóvenes también les gustaría acudir y que para ello necesitan medidas que facilitan la asistencia», dice Álvarez Rouco, que cita entre estas medidas «ofrecer precios más asequibles».

