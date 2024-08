La Campa Torres, un sinfín de "sorpresas"

Un amplio equipo formado por trece alumnos del grado de Historia de la Universidad de Oviedo, dos profesores, miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, técnicos municipales y varios voluntarios arrancaron ayer las excavaciones que por segundo verano consecutivo se realizan en el entorno de La Llanada, en la Campa Torres, con motivo de la segunda fase del "Proyecto Campa". Esta campaña de inspección, que se extenderá hasta el 30 de agosto, tiene como finalidad encontrar respuesta a los interrogantes que quedaron sin resolver en las anteriores fases de trabajo en el yacimiento romano. "La idea es documentar y clarificar todas las épocas de ocupación que tuvo el castro", indicó el arqueólogo Orlando Morán, mientras que Rubén Montes, de la Fundación Municipal de Cultura, agregó que "queremos abrir el área para visualizar lo que hay en la zona de forma más expresiva". "El objetivo anterior era meter el drenaje y por eso hubo que excavar solo franjas pequeñas", comentó Montes, quien sostuvo que "aquí siempre salen sorpresas".

Por la izquierda, Aldara Herrero, Fernando Rodríguez, Rafael González, Francisco Javier García, Blanca Díez de la Lastra, Daniel Álvarez y María García, antes de excavar. | Juan Plaza

Después de que el año pasado se completara la instalación de un nuevo sistema de drenaje que permitió solventar el grave problema de las constantes inundaciones que se producían en la Campa, ayer ya se comenzó a eliminar la cubierta vegetal y la grava superficial en un espacio "muy cercano a una zona de interés". Previamente, de cara a estas labores, se llevó a cabo un análisis con magnetómetro y georradar. "La tecnología nos permite determinar con precisión dónde aparecerán los hallazgos. Esto, frente a procedimientos tradicionales, ofrece un montón de posibilidades y lo que buscamos es relacionar lo que ya había con lo nuevo que podamos encontrar", apuntó el profesor titular de Ingeniería Geomática de la Universidad de Oviedo, José Antonio Suárez.

Alicia Hernández, Almudena Orejas y Tania Díaz, ayer, en el laboratorio de la Campa Torres. | Juan Plaza

El encargado de explicarle a los estudiantes la manera en la que debían actuar fue Fernando Rodríguez del Cueto, profesor de Prehistoria en la Universidad de Oviedo. "Hacemos hincapié en cómo se recaba toda la información de cada una de las capas con las que luego construimos el discurso de la zona en la que están excavando", indicó Rodríguez, que se muestra expectante por "ver qué nos depara este terreno en cuanto a las fechas para ver si tenemos estructuras, suelos y materiales romanos e incluso de fases prerromanas". "La zona y los materiales se integrarán en el discurso general del yacimiento o en la visita, y los que se puedan conservar se exhibirán", puntualizó. Rodríguez no duda a la hora de afirmar que "será una campaña corta, pero satisfactoria". "Excavar sobre una zona donde ya se hizo la prueba geofísica es la manera de contrastar el método. Hay indicios de que puede haber algo y ya están empezando a aparecer los muros que indicaban estos análisis", relató. El exdiputado en la Junta General del Principado y exconsejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, acudió como voluntario y puso en valor que "haya tanta gente joven a la que le interesa la arqueología". "Aquí se aúna la tecnología, las humanidades y el placer de sacar una parte de la historia que puede ayudar a reconstruirla", subrayó. Tres de las universitarias presentes fueron Yaiza González, Darío Rodríguez y Alicia Suárez, que repiten experiencia en la Campa Torres. "Estuvimos el año pasado. Todo nos parecía muy nuevo y lo mínimo que encontrábamos ya nos parecía lo más", reconocieron, recordando las monedas o los cuencos de "terra sigillata" que localizaron. "Es una experiencia que nos da la oportunidad de aprender el oficio de verdad", añadieron.

También hay espacio para algunos estudiantes que por primera vez toman parte de una campaña de excavaciones. Una de ellas es María García, una gijonesa de 19 años que en septiembre comienza su segundo curso en la Universidad de Oviedo. "Mis compañeras me dijeron que la carrera no era solo algo de estudiar, sino que también hay que disfrutar y aprovechar de que nos dan estas posibilidades", argumentó García, que manifestó que "tengo nervios por ver qué podemos sacar, sobre todo desde que he escuchado lo que sacaron otros años". "Por ahora me está gustando bastante porque, aparte de interesarme la arqueología, qué mejor que aprender algo más de la ciudad de la que soy", culminó.

Todos ellos pasarán por el laboratorio de la Campa durante las próximas jornadas. Allí ya estuvieron ayer, entre otras, Blanca Amorín o Tania Díaz, que contaron con la ayuda de las investigadoras del CSIC Almudena Orejas y Alicia Hernández. Ellas se centran en el asesoramiento científico sobre los materiales hallados en el yacimiento. "Tiene mucha variedad porque cuenta con una cronología muy larga. Lo más abundante es lo cerámico, pero también aparecen piezas constructivas, restos de actividad metalúrgica y restos orgánicos de huesos fragmentados", desarrolló Orejas.

