Comienza la segunda fase del intercambio de libros de texto, que durará hasta septiembre

"Conocí el programa a través de internet, y también por compañeras de la clase de mi hijo, y me parece una iniciativa estupenda". Begoña Fernández Fernández devolvió ayer por la mañana los libros que ha estado usando su hijo el pasado curso escolar para recoger los nuevos que utilizará el próximo. No ha querido esperar y acudió el mismo día que se iniciaba la segunda fase del programa de intercambio de libros de texto de Gijón. La veterana iniciativa, impulsada por organizada el Conseyu de Mocedá de Xixón, la Asociación de estudiantes progresistas, en colaboración de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gijón, cuenta con libros desde 3.º de Primaria hasta 2.º de Bachillerato. Los voluntarios "están muy contentas" pese a que acaban de comenzar, ya que "todas las familias que hasta ahora han venido, se han llevado libros", desvela Aymara Ordieres Sabio. Sin embargo, "aún esperamos a que las familias sigan trayendo libros porque es algo muy importante para los niños", aseguró la organizadora. Además, Ordieres quiso recalcar que "todavía hay mucho tiempo por delante porque estaremos hasta septiembre, por lo que no deben preocuparse y todos pueden seguir trayendo y llevando libros".

"Este año han venido muchas familias que lo conocieron a través de los institutos de sus hijos, igual en la AMPA se quedaban sin libros y les hablaban de esta iniciativa". Sostienen los promotores de la iniciativa que debido a que "la vuelta al cole año tras año se vuelve más cara", el programa de intercambio de libros "permite que cientos de estudiantes tengan acceso a los libros de texto de una forma más económica y sostenible, gracias a la solidaridad y al apoyo mutuo entre las familias".