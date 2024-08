Homenaje a Constantino Suárez por los 125 años de su nacimiento: "Nos ha dejado un legado único"

"Logró una victoria completa, ya que lo que más le hubiera satisfecho es que sus fotografías dejaran un legado y fueran reconocidas". El doctor en Historia y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Héctor Blanco, cerró así su intervención en el acto de homenaje al fotógrafo Constantino Suárez, que tuvo lugar ayer en el parque que lleva su nombre desde el año 2011 en el barrio de El Coto. "Fue un pionero luchador y un gijonés singular, peculiar e irremplazable", resaltó Blanco sobre la figura de Suárez en una cita organizada por el Ateneo Obrero para conmemorar el 125.º aniversario del nacimiento del fotógrafo durante el Día Mundial de la Fotografía, que se conmemora el 19 de agosto. "Es un grandísimo fotógrafo que fue intencionadamente olvidado en el franquismo y que afortunadamente en los últimos años estamos intentando recuperarlo entre todos", expresó el presidente del Ateneo Obrero, Luis Pascual.

Por su parte, el representante de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Asturias, Juan Carlos Tuero, puso el foco en que "es una persona muy importante para nuestro colectivo". "Fue represaliado e incluso no les pareció poco que estuviera en la cárcel de El Coto hasta 1957, sino que además se le privó el derecho al trabajo quitándole el carnet que se necesitaba como fotógrafo", lamentó Tuero.

A pesar de estos impedimentos por parte del régimen de Franco, Constantino Suárez (1899-1983) continuó haciendo fotografías. En la actualidad, más de 9.000 de sus 10.000 imágenes se encuentran en la Fototeca del Museo del Muséu del Pueblu d’Asturies. "Es un patrimonio público fundamental para conocer nuestra historia colectiva. Nos ilustra, aclara e ilumina aspectos de la vida cotidiana de hace 90, 80, y 70 años a los que las fuentes escritas no llegan o no tienen nada qué ver con lo que es poder visualizarlo", desarrolló Blanco, que hizo hincapié en que "pese a que falleció hace más de 40 años, sabemos que sigue vigente en la actualidad porque no hay mes en el que no se publiquen sus fotografías en un ámbito u otro".

Fue Blanco el encargado de realizar un repaso en torno a la trayectoria vital y profesional de Suárez, "un fotógrafo en el sentido completo de la palabra" que comenzó a hacer fotografías en 1924. "Fue pionero en la fotografía vinculada a la prensa antes de la Guerra Civil y también destacó por custodiar su propio archivo fotográfico, que hoy es público casi en su totalidad al haber sido adquirido por el Ayuntamiento de Gijón en 1992", subrayó, antes de agregar que "esas dos dobleces hacen de él un referente profesional sensacional". "En este recorrido por toda su carrera, en el que hay muchas luces y sombras, tenemos como sociedad un legado único en Asturias y en Gijón, a través del cual podemos saber, conocer, documentar y detallar lo ocurrido", culminó.

Pascual centró su discurso en que Constantino Suárez "fue una persona comprometida socialmente". "Desgraciadamente, es una faceta que le costó sangre, sudor y lágrimas", recordó el presidente del Ateneo Obrero, que celebró que "poco a poco y con cada grano de arena se va incrementando su valor". "Desgraciadamente, se empezó a reconocer su figura y patrimonio fotográfico después de que falleció", añadió.

Tuero, por su parte, incidió en la influencia de la digitalización de los archivos fotográficos, lo que permite que actualmente las fotografías de Suárez cuenten con una versión digital y puedan ser difundidas constantemente. "Es muy importante saber que están de acceso libre tanto en esta ciudad como para el resto de Asturias", sostuvo el representante de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Asturias.

Asimismo, habló sobre el éxito que obtuvo la exposición sobre la obra de Constantino Suárez que tuvo como comisarios en 2011 a él y al fotógrafo de LA NUEVA ESPAÑA, Marcos León. "Cuando fuimos conscientes de que en este espacio iba a estar su nombre, nos faltó tiempo para plantarnos en el Ayuntamiento y pedir que se instalara este monolito y hacer una exposición que mostrara lo que hizo Suárez durante su vida laboral", relató Tuero, que aplaudió que "hubo un respeto absoluto por la muestra" de Suárez, que junto a Sebastião Salgado son los dos únicos socios de honor de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Asturias.

El acto de homenaje, que contó con la presencia de un nutrido grupo de fotoperiodistas y vecinos, fue culminado con la ofrenda floral a la placa de Constantino Suárez y con un minuto de silencio. Blanco, Tuero y Pascual agradecieron su presencia. "Es una cuestión prestosa el hecho de que estos reconocimientos vengan desde el ámbito civil. Es significativo que mucha de la reivindicación de su figura provenga de esta manera y es algo a resaltar y de lo que alegrarse", comentó Blanco, que insistió en que "entendimos que era necesario reivindicar y seguir dando a conocer su figura desde todos los ámbitos y hacer hincapié en ello". "Constantino Suárez es una persona que finalmente fue profeta en su tierra", zanjó.

