Esto es lo que se sabe del nuevo incendio en Cogersa: más de 500 toneladas de residuos calcinados y una gran columna de humo

Una gran columna de humo sorprendió ayer a los vecinos de la parroquia gijonesa de Serín. ¿La causa? Un nuevo incendio en las instalaciones del Consorcio para la gestión de residuos sólidos de Asturias (Cogersa). Este nuevo fuego, que afectó a una zona en la que se acumulan residuos sobre todo de madera, se desató sobre las nueve de la noche del lunes e hizo necesario la intervención de los bomberos de Gijón y de los de Asturias. Las llamas se dieron por controladas a las tres horas, es decir, sobre las doce de la noche. Sin embargo, a medio de día de hoy aún quedaban algunos focos activos, pero totalmente controlados. El fuego estaba lo que se dice en términos técnicos acotado. Se calcula que las llamas han calcinado unas 500 toneladas de madera y otros 70 de materiales de rechazo. Es decir, aquellos materiales, tales como persianas y otros elementos que llegan junto a la madera a este punto de las instalaciones de Cogersa. El incendio se produce apenas unos meses después del que afectó a La Plantona. Las causas se investigan.

Sin embargo, ya se pueden descartar que se hayan producido daños personales. No hay ni víctimas, ni heridos. Los daños materiales se han centrado únicamente en los residuos que estaban esperando por su calificación para su posterior reciclado. Es decir, no ha habido edificios afectados como sucedió en el fuego de La Plantona, donde quedó inutilizada por tiempo indefinido una de las instalaciones más importantes para el reciclaje en todo el Principado. Y, unas instalaciones, por cierto, que apenas habían sido inauguradas al comienzo de este año. En el fuego de ayer, las llamas se originaron en lo que en Cogersa se conoce como la zona de recepción de residuos voluminosos. Aún se desconoce la causa del incendio, pero se investiga.

¿Se tiene alguna pista? Lo cierto es que sí. Por el momento en el que se desató el fuego prácticamente se puede descartar que haya sido intencionado. "En el momento en el que comenzaron las llamas no había personal trabajando ni tampoco maquinaria", expresó esta mañana Roberto García Díaz, jefe de tratamiento de residuos de Cogersa. García Díaz apunta a que la causa del fuego podría haber sido la existencia de algún objeto extraño, como puede ser por ejemplo una batería de móvil que hubiera llegado a esta zona de Cogersa cuando no tenía que haberlo hecho. Es decir, porque hubiera sido arrojada por alguien donde no tocaba. "Son residuos que no deben de estar ahí, pero llegan y generan estos problemas porque se calientan y explotan".

Las llamas a esta hora estaban completamente controladas. El fuego había quedado acotado y aunque sigue habiendo materiales en combustión. Los bomberos barajan empezar ya apagarlos para poder liberar efectivos que pudieran ser necesarios en otra operación en vez de esperar por dejar que el combustible se agote, que es la estrategia que han seguido hasta ahora. El fuego, por otro lado, afectó solo a una montaña de residuos con una superficie de unos 3.000 metros cuadrados y 6 metros de altura.