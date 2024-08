"El número actual de festejos en la feria es el adecuado"

La feria de Begoña dio un paso más para afianzarse de nuevo como uno de los principales referentes taurinos de El Bibio. Cinco puertas grandes, treces orejas cortadas y un buen puñado de toros buenos es el balance de un ciclo que, además, ganó en espectadores con respecto al año pasado. El empresario del coso, Carlos Zúñiga (Valladolid, 1977), responsable de Circuitos Taurinos, se muestra satisfecho.

–¿Le ha gustado la feria?

–En conjunto estoy muy contento. Evidentemente todo es mejorable, tanto el número de trofeos como el de puertas grandes, pero el nivel al que han estado las ganaderías y los toreros es para estar muy contento. Ha habido muchos toros con posibilidades y faenas épicas como muestran las puertas grandes y alguna más que se ha perdido por las espadas. El conjunto artístico, y así me lo han transmitido los aficionados para darme la enhorabuena, es para estar muy contento.

–Embistieron muchos toros.

–Sí, y es difícil mantener ese nivel. Quiero dar la enhorabuena a los ganaderos, que ha intentado traer a Gijón lo más selecto de su ganadería en cuanto a notas, familias y reatas de su camada. Sí que es cierto que soy muy exigente y nos tenemos que mentalizarnos, no solamente yo, sino todos, de que la feria ha ido creciendo y hay que ir subiendo un poquito de nivel del trapío. Ahora mismo estamos en una nota de ocho, pero hay que intentar buscar el diez para lograr el equilibrio perfecto y que la gente más exigente también esté contenta.

–¿El ejemplo debe ser la presentación de la corrida de Cuvillo?

–Sí. Este año he tenido la suerte de poderle comprar a Núñez del Cuvillo hasta diez corridas de toros para mis plazas y he puesto especial énfasis en la de Gijón, que para mí es muy especial. Se ha reflejado en seis toros con unas hechuras prototípicas de Cuvillo que han dado un gran juego acorde a ese cartel. Salvo el lote de Ginés Marín que ha fallado un poquito más, el resto han sido muy buenos y las peritas en dulce se las llevó Ponce.

–Hubo polémica con la presentación del quinto toro del Puerto de San Lorenzo el sábado. Las críticas del público al final obligaron a devolverlo.

–Fue una apuesta general de la empresa, toreros y ganaderos. Creíamos que ese toro podía haber dado un gran juego por su genética . Así se lo manifesté al presidente, que he de reconocer que ya en el primer reconocimiento me puso alguna pega al respecto. Pero luego, explicando un poco la situación, accedió a la petición de todos. Me da pena que quizás no se entiendan determinadas cosas, pero también hay que respetar la reacción del público.

–¿Qué le han parecido las cinco puertas grandes?

–La faena de Daniel Luque al sexto de La Quinta fue extraordinaria. Puso de manifiesto su momento, y tuvimos la suerte de ver a un Luque en plenitud con un encaste que solo él sabe manejar. Me alegro muchísimo de su triunfo en Gijón. He tenido la suerte de verle faenas épicas en los tres años que le apoderé y faltaba esa guinda en mi plaza de Gijón y me alegro muchísimo. Hubo una faena magistral de Diego Ventura, la tarde redonda de Enrique Ponce; dos faenas de Manzanares y Roca Rey a grandísimo nivel y un Ginés Marín con ambición ante el lote menos propicio de Cuvillo y una espada que manejó con contundencia.

–La obra de Morante se quedó sin premio por la espada.

–¡Qué pena! Fue una tarde para enmarcar. No sé si será la mejor tarde de Morante que recuerdo en El Bibio, pero sí una de las más importantes. Esos quince muletazos que pegó al segundo de su lote, ese ramillete de verónicas al primero, esa actitud, esas ganas, esas medias verónicas… Creo que merecen pagar una entrada. Es algo al alcance de muy pocos. Cuando se retire, como nos pasó con El Juli el año pasado, lo echaremos muy pronto de menos porque lo que estamos viendo en este siglo XXI es algo muy grande.

–¿Hubo más gente este año?

–Sí, el conjunto ha sido bueno. Quizás el último día esperaba el último achuchón, pero entre la noche lloviendo, que amaneció regular y el partido del Sporting faltaron esas últimas mil entradas que no llegaron. Pero estoy satisfecho. Gijón tiene un público fiel, respetuoso y educado, que cuando el torero se entrega, el público se entrega. Quiero dar las gracias a los abonados y al público que sigue apoyando la fiesta de los toros en Gijón.

–¿Cuántos abonados hay?

–Sobre 1.500. Llegamos a los 2.500 abonados en la época boyante de José Tomás, pero aquello era un poco ficticio. Ahora estamos en unos números importantes y acordes a la realidad.

–La lona fue clave el domingo.

–Es una obligación de la empresa tener las cosas previstas. Se compró hace varios años para proteger el ruedo. Igual que la Aste Nagusia no se puedo inaugurar el domingo por la lluvia en Gijón tuvimos suerte.

–La novillada no rompió como se esperaba.

–Todos tenemos esa sensación. Los novillos embistieron, los novilleros estuvieron bien, salvo con la espada, pero aquello no fue todo lo emocionante que todos pensábamos que iba a ser. No sé si faltó rivalidad en quites, un poquito más de emoción a los novillos, algo más de entrega de los novilleros… Algo pasó. Son el futuro de la fiesta y en esa tarde no nos pueden dejar ese sabor intermedio cuando esperábamos que fuese algo rotundo.

–¿Se ampliará el número de festejos el año que viene?

–No me cierro a dar cinco, seis o siete festejos. Vamos a esperar un poco y a analizarlo todo bien. Lo que creemos que en enero va a ser un boom, cuando llega agosto se ha perdido. O al revés, que en enero no hay toreros y luego pasa un milagro en las ferias de Fallas, Sevilla o Madrid que hace que surjan. El número actual es el adecuado, pero bueno, quizás buscando una fórmula de algún festejo de rejones… No lo sé, no lo sé. Hay que analizarlo bien. Lo que hace falta es que la plaza esté como estuvo estos cuatro días de toros. Todo lo que sea bajar el número de afluencia es un error. Y en eso trabajamos codo con codo con el Ayuntamiento, que están muy pendientes de que salgan las cosas muy bien.

