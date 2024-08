Una vigilante de la EMA salva la vida a una niña que se atragantó con un caramelo

Los ángeles de la guarda están en los lugares más insospechados. Pero están. Una pequeña de unos cuatro años lo encontró ayer detrás del mostrador de la garita de vigilancia de las oficinas de la Empresa Municipal de Aguas en el Arbeyal. Lo halló porque la pequeña, acompañada por su madre, comenzó ayer atragantarse en el edificio municipal con un caramelo. El dulce se le fue por mal sitio y ella arrancó a toser, se puso roja y el aire ya le faltaba cuando Anahy Brandy, la vigilante del edificio, el ángel de la guarda de esta historia, salió de su puesto y actuó, quizás, para salvarle la vida. Cuenta ella misma que la agarró por una pierna, la puso boca abajo y con un dedo le sacó el caramelo de la garganta. "Me salió de dentro hacerlo así. Cualquiera de mis compañeros habría actuado igual", cuenta Brandy a LA NUEVA ESPAÑA.

Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana de ayer. La madre y la niña accedieron al edificio de la EMA como dos vecinas más. Entraron y se sentaron unos asientos que hay a la izquierda nada más superar la puerta principal. El puesto de Anahy Brandy está al otro lado, a pocos metros, a la derecha. Madre e hija fueron a hacer un cambio de titularidad relacionado con el alquiler de un piso. Pero pronto todo eso pasó a un segundo plano. Quizás, para amenizar la espera, la madre le dio a la niña un caramelo. Poco después comenzó el episodio. "Empecé a escuchar que tosía con fuerza, pero pensé que le había dado un picazón en la garganta", cuenta Brandy.

No eras así. El caramelo se le había deslizado por el paladar y a la niña le empezó a faltar el aire. "Cuando me asomé, vi que la madre le estaba dando golpes en la espalda a la pequeña para que lo expulsara. La niña ya estaba toda roja, estaba colorada. No respiraba. Entonces la cogí, la puse boca abajo y con el dedo le saqué el caramelo. Tampoco hice más", resume la vigilante.

Pero sí hizo mucho. Otros trabajadores de la EMA que se encontraban ayer en el edificio mientras Brandy contaba su historia corroboran que "de no haber sido por su actuación" las cosas se habrían puesto muy complicadas. Uno de los presentes añade que la madre de la niña trató también de hacerle la maniobra de Heimlich pero que, con los nervios del momento, –quien pasó por una situación así lo sabe– no acertaba a colocar bien las manos en el punto exacto para sacar de dentro el dulce. "La pobre intentaba como coger aire, pero no podía. Echaba mucha saliva porque claro no podía tragar", añade Brandy.

La actuación de la vigilante de seguridad fue, por tanto, clave. "La madre me dio muchos abrazos y luego se fue. Me dijo ‘que dios te bendiga’ y yo le contesté que cuando quisiera que vinieran a verme. Me siento contenta y nerviosa, porque aún no se me pasó el susto", reflexiona la trabajadora. Ella no sabe mucho más de la pequeña ni de su madre. Y ellas tampoco saben mucho más que lo visto ayer de Anahy Brandy, una mujer de 55 años, que vive en San Juan de Nieva, en Avilés, y que lleva trabajando de vigilante de seguridad desde el 2009.

Antes, fue camarera. "Me aburría en casa y me decidí a hacer el curso. Llevo seis años en la EMA", apostilla la empleada. Cuenta que, salvo por lo de ayer, su jornada, más allá de clientes que se enfadan por esto y por aquello, suele ser tranquila y que solo una vez vivió algo parecido cuando un sobrino suyo se atragantó con un cacho de pan. Pero que nunca, salvo ayer, tuvo que poner el traje de ángel de la guarda para salvar a nadie. "Insisto. Creo que todos mis compañeros habríamos hecho lo mismo", dice para despedirse.

