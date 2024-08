El ciclo de cine "Peor... ¡Imposible!" cumple 25 años "al servicio de la cultura popular"

"La mejor definición de este ciclo es que es un festival de géneros, como los antiguos cines de barrio". Jesús Parrado es el coordinador del ciclo de cine "Peor... ¡Imposible!", una cita que alcanza sus 25 años, y que ha sumado una añadido para celebrarlo. Porque ya desde esta semana, en la sala 3 del Antiguo Instituto, se puede disfrutar de una exposición en la que se aprecia toda la filosofía de este evento cinematográfico, que como lleva en su lema, y también enfatizó Parrado, "son 25 años al servicio de la cultura popular".

La programación se iniciará en el Antiguo Instituto el próximo lunes 26 con la proyección de "Autopista al infierno", a las 18.00 horas. Esta obra, dirigida por Ate de Jong, será la primera de las 25 que se podrán disfrutar hasta el domingo 1 de septiembre, con un mínimo de tres proyecciones diarias y un máximo de cinco. No solo habrá visionados, sino también mesas redondas, presentaciones y más análisis.

"Este ciclo nació como una aventura creativa y se ha ido consolidando y creciendo, es una satisfacción para todos", comentó Luis Pascual, de la Fundación Municipal de Cultura, entidad colaboradora de este certamen de cine, que como explicó Parrado "debe su razón de existir al público, que lo tomó como algo propio desde su primera edición en 1999".

Una de las claves para haber llegado a cumplir 25 años se basa en la renovación. "Nos hemos adaptado a los gustos del público y al relevo generacional", contó Jesús Parrado, que destacó que la filosofía se ha mantenido y eso ha ayudado a seguir creciendo: "Potenciamos por una parte las películas de las que el público habla con cariño y por otra están los géneros más populares mezclados con lo que el público disfruta a día de hoy".

Uno de los encantos por los que "Peor... ¡Imposible!" engancha a lo largo de una semana es por la posibilidad de sentarse en una butaca y poder sumergirse en un universo variado. "Puedes encontrar una película fantástica por la mañana, por la tarde una de aventuras y de noche una de terror o un thriller", resaltó Parrado.

"Ninja vs. Shaolin, duelo final" y "Not of this earth" son las otras dos proyecciones que se podrán ver el lunes que viene en la jornada inaugural de un evento que para abrir boca recoge en la exposición del Antiguo Instituto "el espíritu del que surge esta cultura", recalcó Parrado, con imágenes, fotos de esas películas, algunos tebeos, e incluso un guiño a "aquellas mujeres guionistas, ávidas lectoras, que llenaron de cultura con su trabajo, pero que desaparecieron de la historia porque tenían que firmar con un seudónimo o con un nombre de un hombre", apostilló Parrado.

