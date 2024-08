Luz verde vecinal a los semáforos de Torcuato Fernández Miranda: "Los coches dejarán de correr"

Entran en servicio los nuevos semáforos de la calle Torcuato Fernández Miranda. El Ayuntamiento encendió ayer las señales semafóricas que ya habían sido instaladas en primavera, con las que se pretende mejorar la seguridad vial, facilitar el tránsito de los peatones y hacer que los vehículos circulen a menor velocidad. "Es una buena medida; ayudará a que los coches vayan más despacio", celebraban ayer los vecinos.

Ignacio Llaneza, en Torcuato Fernández Miranda. / Juan Plaza

Los semáforos están ubicados en las intersecciones de Torcuato Fernández Miranda con Pintor Marola, Carreño Miranda, Pintor Martínez Abades y París. Sonia de Miguel es una de las vecinas que ayer aplaudían el encendido de los semáforo. "Yo creo que es una buena idea, ahora a ver qué tal funciona, porque aquí los coches pasan a toda velocidad", afirmaba la gijonesa, de un tramo limitado a 50 kilómetros por ahora.

Sonia de Miguel. / Juan Plaza

Precisamente, tratar de limitar la velocidad de los conductores es el gran objetivo del Ayuntamiento. "Es un compromiso que asumimos en la oposición ante la necesidad de apaciguar una zona por la que circulaban cada vez más vehículos debido al cierre al tráfico de la avenida de El Molinón", explicaba el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, que añadió: "El objetivo es mejorar la seguridad y la convivencia entre vehículos a motor, ciclistas y peatones. No obstante, no descartamos adoptar nuevas medidas para evitar que el aparcamiento de El Molinón se convierta en una vía de salida de la ciudad"

Eradio García y Carmen Pérez. / Juan Plaza

"Pasan muchos niños y ancianos porque está al lado del parque de Isabel la Católica que hay cerca, y así es más seguro", explicó la gijonesa Celia Bobo. Ignacio Llaneza, otro vecino, compartía la opinión: "Al estar lado de un parque que tiene tanto movimiento sí que puede haber algún tipo de accidente o algo que pueda causar un problema", afirmó en relación al volumen de tráfico que, dice, se acentúa en verano, "con la feria de muestras y los muchos turistas".

Pepe Cachero. / Juan Plaza

Inma García, taxista en Gijón también estaba de acuerdo con la iniciativa municipal. "Me parece bien porque la gente cogía mucha velocidad y los pasos de peatones no solía respetarlos nadie", afirmó la conductora, que no cree que los nuevos semáforos vayan y no cree que vaya afectar en su trabajo, "no creo que nos vaya afectar en nada", añadía.

Inma García. / Juan Plaza

"Me parece muy correcto porque es un peligro esta calle para las personas que pasan por los pasos de peatones, los coches no respetan y es una forma de que la gente se contenga en la velocidad", afirmó Arantxa Aller, también vecina de la zona. "Así va a estar más seguro para los peatones, antes pasaban muy rápido", añadió, en la misma línea, el también residente Eradio García.

Arantxa Aller. / Juan Plaza

Aun así hay otras opiniones como la de Pepe Cachero, que se encontraba con su coche en la zona, y que tiene sentimientos encontrados con la instalación de semáforos. "Una parte positiva que supongo que es la seguridad, pero esperemos que no sea otra presión sobre los ciudadanos y sirva para recaudar dinero, porque ya estamos bastante achuchados en el día a día con tanto control e impuesto", dijo en relación a un radar instalado en uno de los semáforos. Tampoco estaba contento Luis Fernández: "no estoy de acuerdo con la iniciativa, solo trae contaminación y ruido porque el tráfico no fluye". Incluso hubo otras a los que la medida les pasó totalmente desapercibida, como la vecina María Jesús Suárez: "No me había ni dado cuenta".

María Jesús Suárez. / Juan Plaza

Suscríbete para seguir leyendo