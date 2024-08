El Molinón o Roland Garros en la arena de San Lorenzo, así disfrutan los bañistas de la bajamar en la playa gijonesa

Jugar a las palas, hacer castillos de arena, surfear, jugar al fútbol o pescar cangrejos. En San Lorenzo sale el sol, baja la marea y la playa se convierte en una pista deportiva, un parque o un laboratorio para grandes y pequeños.

Laura García Escobar junto a su hijo Víctor en la orilla. / Rocío Canas

Para la familia Orbón, la arena de San Lorenzo, en la mañana de ayer húmeda por la bajamar y todavía soleada, se convirtió en El Molinón. Allí pelotearon los pequeños Jorge, Álvaro y Jaime con su padre Armando. "Es muy cómodo porque hay mucho espacio para jugar. Es ideal para venir con niños y nos pilla al lado de casa", afirmó el patriarca en plena "pachanga".

Mar Sánchez y Joaquín Martínez con su sobrina Valentina. / Rocío Canas.

A las ovetenses Marta y Carla Pachón solo les faltaba la red para que la arena gijonesa se convirtiese en la tierra batida de Roland Garros cuando jugaban a las palas. "Se trata de una magnífica manera de practicar hábitos saludables, mantenerse en forma y estar al aire libre", coincidieron madre e hija, que no tienen en cuenta el marcador cuando juegan: "Nos da igual, lo importante es pasar tiempo juntas".

Marta Marina García pescando cangrejos con su pequeña Guiomar. / Rocío Canas

Por su parte, el pequeño Víctor, junto a su madre Laura García Escobar, no paró de jugar en toda la mañana con "las palas, la tabla de surf o el scratch ball", explicó el benjamín. Para ellos la playa "es un lugar muy divertido, donde te puedes bañar, jugar o incluso tomar el sol si quieres", concluyó García.

Marta Pachón, junto a su hija en la playa de San Lorenzo, jugando a las palas. / Rocío Canas

Para la pareja formada por Mar Sánchez y Joaquín Martínez, la playa también es símbolo de felicidad. Residen habitualmente en Madrid pero Martínez es natural de Gijón, por lo que volver a casa siempre es especial para él. Más aún si disfrutan con su sobrina Valentina, que "adora jugar con la arena". Ambos apuntaron que "hoy en día todos los niños juegan con lo que no deben y tendrían que disfrutar más de la arena, del mar y del sol, alejados de las pantallas".

El grupo de amigos formado por Eva y Diego Carreaux, David Rouco, Lucía Gallego, Carlos González y Javier Fernández, también aprovechó la agradable mañana para disfrutar de una clase de surf. "Es una actividad muy habitual. Hay mucha gente que viene por el clima", afirmó el monitor Carlos González, antes de sumergirse con ellos en el Cantábrico.

Marta Marina García y la pequeña Guiomar, llegaron de vacaiciones a Gijón procedentes de Valladolid. Sin embargo, Gijón no es una ciudad desconocida para ellas, puesto que según García "mi marido vivió en Cimadevilla unos cuantos años", y aunque suelen veranear más en Cantabria considera que San Lorenzo "es una playa urbana muy cómoda, que está muy bien, y lo cierto es que nos gusta mucho". Poder venir y estar aquí es para Marta "una gran oportunidad" "Si viviéramos aquí todo el año y pudiéramos venir todos los días no sería lo mismo, y creo que no lo valoraríamos tanto", sostuvo de una mañana de playa que por la tarde fue de lluvia en Gijón.

