"La nostalgia vende, es como conectar con el corazoncito que antes te hacía vibrar"

Silvia Marty (Barcelona, 1980), comenzó su carrera artística con el conocido papel de Ingrid en "Un paso adelante" hace ya casi un cuarto de siglo. Un inicio del que guarda un gran recuerdo, y que le ha permitido disfrutar de una larga trayectoria en cine, televisión y teatro. Con este último registro llegará al teatro Jovellanos este sábado (20.30 horas) para representar "Animales de compañía", una obra en la que la acompañan en e l reparto Iñaki Ardanaz, Jorge Suquet, Mónica Regueiro y Laura Galán.

–¿Por qué recomendar al público a que acuda a esta representación?

–Pasará un muy buen rato. Es una obra muy divertida, se plantean temas como la amistad, el hecho de cómo se generan ciertos conflictos en la amistad y las relaciones. Y hará reflexionar mucho, que eso es una maravilla hoy en día.

–¿Qué aspecto le ha llevado especialmente a reflexionar en su caso?

–A nivel personal el hecho de que se hable de ciertos temas, que en esta sociedad son un poco tabúes, como por ejemplo cómo nos relacionamos cuando alguien cercano a ti no está pasando un buen momento. O cómo cada uno, por nuestra personalidad, tapamos ciertas cosas, y eso puesto en conjunto son las relaciones humanas al fin y al cabo. Es que cada uno tapamos o encajamos las cosas de una forma u otra.

–¿Cómo de importante es el teatro para visibilizar temas que se esquivan muchas veces en la vida cotidiana?

–En una sociedad que de repente se tratan cosas de forma muy superficial, el teatro es un espejo de lo que estamos viviendo. Y es un aprendizaje maravilloso poder tener ese espejo enfrente que nos muestre nuestras vulnerabilidades. Para mí es un regalo como espectadora y actriz.

–Tratan la necesidad de inventar historias para esconder inseguridades. ¿Por qué creamos esa ficción donde cada uno pueda convertirse en una persona mejor en vez de llevarlo a cabo en la realidad?

–Es difícil, cada uno tiene un camino, que es precioso y es una maravilla, pero no es nada fácil, igual que el viaje del héroe. Creo y siento que poco a poco hay más consciencia de ciertos temas, que han sido muy tabúes, como el tema de las enfermedades mentales. Por un lado se siente como que se empieza a poder hablar o tener el derecho a hacerlo, cosa que antes no pasaba, pero en este tema en concreto todavía hay mucha falta de información, y eso hace que estemos muy perdidos. Hay cierta apertura y permisión a hablar de ciertas cosas, pero es muy difícil, no estamos acostumbrados en esta sociedad, pero soy optimista.

–Uno de sus papeles más populares fue su participación en la serie televisiva "Un paso adelante", hace ya casi 25 años. ¿Cómo le ha marcado y cómo ha evolucionado artísticamente?

–Soy fiel defensora del proceso de evolución personal. He cambiado mucho de aquella niña que empezaba con 19 años a una mujer que ha pasado por un etapa de evolución. Empecé muy jovencita, viví un fenómeno mediático tan grande, en un momento en que era una adolescente, aunque me sentía muy adulta, porque justo me independizaba. Tuve la suerte de empezar a trabajar en algo que me apasiona. Y estaba ahí ese riesgo de que todo lo mediático te puede aturullar un poco, con esa cosa de qué es el éxito, que lógicamente la visión no es lo mismo valorarlo con 20 y 40 años, que seguramente para tu yo de cada momento dista un poco.

–El año pasado incluso, como en otras muchas series, se volvieron a juntar para un reencuentro en forma de nueva entrega de "Un paso adelante". ¿Vende más que nunca la nostalgia?

–Sí, pero en todos los sentidos. Porque la nostalgia es como conectar con tu corazoncito que te hacía vibrar antes. Hay ciertas cosas que han formado parte de tu infancia e imaginario, que es lógico que de repente ocupen un sitio muy especial, pues eso, junto con todo lo nuevo, es lo que forma la vida.

