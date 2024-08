"Tenemos el lastre de que la sidra debe comercializarse como un producto barato"

José Enrique Cardín Zaldívar (Villaviciosa, 1942), ingeniero naval que comenzó su trayectoria profesional en la factoría de Sestao de Astilleros Españoles, es vicepresidente de Grupo El Gaitero, así como presidente de la Fundación José Cardín Fernández. Ha sido distinguido con el "Tonel de Oro 2024" en la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, un premio que recibirá el próximo domingo 1 de septiembre.

–¿Qué supone el premio?

–Todas las distinciones que se reciben son un halago. Y en este caso es especial, teniendo en cuenta que desde que en mi vida profesional me convertí a la sidra, me dediqué a la sidra espumosa. Por eso que esta distinción venga del sector de la sidra natural tradicional, que toda la vida se entendió como opuesto a la sidra espumosa o al menos siempre hubo discusiones, pues me ilusiona especialmente, siempre le di mucha importancia.

–¿Por qué?

–Una de mis obsesiones fue juntar toda la sidra, que es lo que debemos hacer para ser más fuertes. El reconocimiento viene de la sidra natural tradicional, en la que nosotros no tenemos gran participación, pero sí formamos parte del mundo de la sidra. Así que por eso creo que son dos sectores complementarios, no opuestos y agradezco muchísimo esta distinción.

–¿Están muy alejados esos dos mundos actualmente?

–Ese acercamiento está hecho, por lo menos los caminos están trazados y construidos para hacerlo a través de la Denominación de Origen, que ampara lo mismo sidra natural tradicional, sidra espumosa o sidra tranquila con diferentes variedades, ya sea la sidra natural tradicional de escanciar, que lleva la famosa botella molde de hierro, o también puede ser filtrada, que le da más duración, y que se puede tomar como un vino o se puede incluso escanciar también si se quiere, pero que no es necesario. Por eso creo que la Denominación de Origen debe de dar un impulso más grande a lo que es el nombre de la sidra. De momento es una producción minoritaria, pero yo creo que en el futuro va a pasar porque el grueso de la producción sea sidra con Denominación de Origen.

–¿Sería bueno copiar el modelo vasco de la sidra, que con mucha menos producción y tradición, logran muchas veces hacerse más hueco y tener más visibilidad?

–A lo largo de mi vida profesional tuve mucho contacto con sidreros vascos, con algunos muchísimo, especialmente a través de la Asociación Española de Sidras (AESI). Como anécdota está algún elaborador de sidra espumosa del País Vasco que venía por aquí todos los años a ver si nos sobraba alguna máquina para comprarla. Los vascos en general son gente muy simpática, agradable y entrañable, y tienen más capacidad de influencia, porque se mueven en otro nivel y de otra forma, para dale mucha importancia a la poca sidra que tienen. Eso está claro. En mi opinión, ellos se venden mucho mejor que nos vendemos nosotros.

–¿De qué salud goza el sector?

–Está en un momento bueno. Hay muy buena preparación. Recuerdo cuando empecé en este mundo, en 1982, cuando la bata blanca del sumiller por ejemplo no era bien vista. Se van mejorando las formas de comercialización, pero tenemos un lastre, que es que el consumo de la sidra natural tradicional está institucionalizado como un producto que tiene que ser barato, y tener el mismo precio, sea buena o mala, la tengan cuidada o no, o que la escancien bien o de mala manera. Recuerdo un alcalde que había en Nava que decía él que parecía lo mismo tomar una botella de sidra en un chigre de cualquier sitio que está sucio y que viene el camarero y te tira por encima de los pies las cáscaras de los cacahuetes, que en otro te la traen con la temperatura correcta o bien escanciada. Eso también es un lastre. Lo bueno tiene que distinguirse de lo malo, entre otras cosas, en su precio. Es una tema de discusión muy arraigado aquí en Asturias, lo del precio de la sidra. Y uno de los problemas que tenemos.

–¿Qué más limitaciones tiene la sidra?

–Pues que para crecer tenemos que salir de Asturias y de España. Se decía antes que la sidra al pasar el Pajares se estropeaba, pero lo que pasaba era que se mandaba para Madrid la sidra que no estaba en condiciones. Hay que tener en cuenta que hay productos que tienen posibilidad de comercializarse lejos, y si no la tienen hay que buscársela. Hay que espabilar un poco y darle duración a los productos lo suficiente para que se pueda comercializar lejos en buenas condiciones.

–Ahí está un poco el ejemplo de cómo se ha promocionado la sidra espumosa. ¿Se puede exportar entonces la sidra natural a grandes mercados?

–Fue una evolución de la sidra natural. Cuando se mandaba a mercados lejanos en el siglo XIX, en barril o incluso en botellas de gran capacidad, cuando la sidra llegaba a los países de destino era medio vinagre. Una solución fue hacer la champanización, que originalmente se hacía con su propio carbónico, como se vuelve a hacer ahora. Eso sirvió para poder poner un producto que no se podía mandar en mercados fuera de España. Esa es la mentalidad que tenemos que afrontar. ¿Los productos son buenos? Sí. Pues busquemos la forma de que tengan posibilidades de ser comercializados a donde queremos ir, porque si limitamos la sidra al mercado asturiano, donde cada vez somos menos habitantes, vamos por mal camino. Además, el alcohol cada vez nos lo tienen más restringido y los turistas se toman un culín y no quieren más, ese es el problema.

–La hostelería se queja de la falta de escanciadores cualificados. ¿Está en peligro de extinción esta figura?

–No. Es más, considero que el oficio del escanciador está cuidándose, como por ejemplo desde las asociaciones con los concursos que se hacen, que sirven para potenciar esta figura. En su momento se potenció la figura del enólogo en la hostelería, pues es esencial la figura del escanciador, aunque se haya más o menos aceptado los aparatos eléctrico y todo eso, considero que el escanciador todavía tiene mucho sitio en el mercado. Quizás la cuestión está en que los que más dominan y trabajan en este apartado son gente incorporada desde otras zonas, y que se va perdiendo la tradición entre los oriundos de Asturias.

–¿Nota que los jóvenes prefieren más la cerveza u otras bebidas antes que la sidra?

–A lo mejor no toman tanta sidra porque no les resulta atractiva, pero luego cuando hay una oportunidad, con un evento, toman muchísima. Cuando llega el Carmín de La Pola se toma en el prau o en el chigre. La cuestión es que otras bebidas tienen una capacidad tremenda de llegar mediante la publicidad. Entonces hay que explicarles que la sidra tiene entre otras cosas grandes ventajas, como menos cantidad de alcohol y que es más sana. Creo que es un problema de imagen y de trabajo más para los especialistas.

–¿Cómo de importante fue para el sector la batalla legal por la botella "molde de hierro"?

–Es un tema que viví desde su origen, porque estando como presidente de ASSA (Asociación de Sidra Asturiana) surgió el tema de que la botella la estaban usando y haciendo competencia, vendiéndola como Sidra Asturiana y que se elaboraba en otras zonas. Participé muy activamente para poder registrar esa botella a nombre de ASSA, con la condición de que fuese para cualquiera que quisiera elaborar sidra natural en Asturias. Y así se solicitó la patente o el registro de esta botella. Necesitamos la colaboración, por supuesto, de los que en su momento tenían los derechos sobre esta botella, que entendieron la situación y nos costó muchos años y mucho dinero de los elaboradores.

–¿En qué situación se encuentra El Gaitero?

–Estoy fuera del circuito ya, pero la empresa se encuentra en un momento fenomenal, con una dirección profesional, hasta ahora siempre habíamos sido miembros de la familia, con mucho interés, pero ahora hay una gestión empresarial muy profesionalizada, que están ahí por su capacidad de hacer las cosas y por su conocimiento.

Suscríbete para seguir leyendo