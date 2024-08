Las negocios de consignas desembarcan en Gijón al calor de los pisos turísticos

En los últimos años Gijón ha experimentado un incremento muy significativo en el número de viviendas turísticas. La ausencia de recepción y de zona para almacenamiento para equipajes de estos servicios han generado una nueva necesidad: "Poder visitar la ciudad sin ir cargando con el equipaje". Así lo asegura Andrea Alonso, que, junto a su marido Borja Fernández, decidieron emprender hace un mes y medio un negocio bastante habitual en grandes ciudades europeas, pero nuevo en Gijón: las consignas para dejar las maletas. "Siempre que viajamos a otros países lo utilizamos y en Gijón no habíamos visto ninguno", apunta Alonso de cómo les vino la inspiración para abrir el pasado mes de julio su establecimiento en la calle Premio Real, en el que también ofrecen alquiler de sillas y carritos de bebé.

Marina Amurrio y Daniela Montaño, ayer, justo antes de guardar su equipaje en Locker Gijón. | F. B.

En el último año en Gijón han abierto hasta cuatro establecimientos de este tipo que, a juzgar por la opinión de los clientes, gozan de gran éxito. Ana Rey-Alvite y Eva Romá, madrileños, pasaron cuatro días en Gijón y ayer abandonaban la ciudad. "Teníamos que salir del apartamento turístico a las once de la mañana, así que hemos dejado aquí las maletas. Después de pasar el día por ahí, volvemos para cargar el móvil, coger el equipaje y poner rumbo a la estación. Cogemos el tren a las siete", afirmaron las jóvenes, que dieron con el servicio "a través de Google Maps". "Nos parece muy buena idea", coincidieron, mientras retiraban sus maletas de las consignas.

Javier Guerrillo, delante de las consignas de Locker Gijón, ayer. | F. B.

Muy parecido lo ven Marina Amurrio y Daniela Montaño, bolivianas afincadas en Madrid. "Vinimos directas. Ni siquiera preguntamos en el hotel si nos las podían guardar", afirmaron desde el interior de otro de estos establecimiento ubicado en la plaza del Humedal, a un minuto de la estación de autobuses: "Por ubicación nos parecía más cómodo dejarlas aquí y cogerlas justo antes de irnos".

Pedro Rivero es el dueño de este espacio, en el que también, además de consignas ha puesto máquinas de vending con comida y bebida. "Abrimos el año pasado y la verdad es que funciona bastante bien. En la Semana Grande fue un no parar", asegura. "No dejaba de verlo en otras ciudades y, en un viaje, cuando me vi fuera del apartamento con todos los cachivaches, pensé: ‘¿Por qué no?’ Es una necesidad para muchos viajeros", relata sobre los inicios del proyecto.

Javier Guerrillo, recién llegado de Melide (La Coruña), se encontraba de igual modo en las instalaciones del Humedal para dejar su maleta y solamente llevarse en una pequeña mochila lo esencial. "Visitar la ciudad más libre de cosas es mejor", afirma antes de iniciar una "parada exprés" en Gijón.

Daniel García, otro joven emprendedor, decidió arriesgarse y montar su establecimiento de consignas. Abrió el pasado 8 de agosto en Casimiro Velasco, a pocos minutos a pie del Muro. El suyo está "totalmente automatizado", hasta la puerta de acceso al local, que se abre con un código. "Yo soy usuario de este mismo sistema en otras ciudades, así que lo he implementado aquí", relata satisfecho.

Indira Hernández es otra usuaria a la que este tipo de servicios le "solucionaron el día". "En el hotel no me permitieron dejarlas, así que las dejé aquí", afirma mientras espera por un taxi en otro establecimiento de este tipo abierto a las puertas del acuario.

También ha apostado por esta fórmula Belén Ramos. La kiosquera también ofrece este servicio en su local de Magnus Blikstad. "En julio y agosto viene mucha gente, pero creo que fuera de temporada alta no habrá tanta", afirma de un servicio que también le ayuda a, de paso, hacer alguna venta a los usuarios.

