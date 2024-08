El callejón de Begoña se tiñe de malestar por el auge de grafitis y botellones

El pasadizo que conecta el paseo de Begoña y la plaza de Nicanor Piñole, en el centro de la discordia. El motivo obedece al malestar de algunos comerciantes y vecinos de la zona por la actividad que tiene lugar en ese espacio, donde, apuntan los afectados, es habitual la presencia de jóvenes que beben, fuman, comen o escuchan música a todo volumen. La presencia policial en la zona es habitual. De hecho, el pasado miércoles, sobre las ocho de la tarde, hubo varias patrullas de la Policía Nacional en este lugar. "Los jóvenes sobre todo vienen cuando llueve y es un descontrol", señala uno de los residentes junto a la plaza de Nicanor Piñole, que prefiere guardar su anonimato. Este vecino lamenta la "porquería" que dejan los jóvenes en el pasadizo, en cuyo interior hay un portal.

María Luisa Fernández, en el callejón. / Ángel González

"Se junta mucha chavalería y viene la Policía Local en ocasiones", esgrime Miguel Casas, dueño de una pinturería de la zona. El, no obstante, remarca que "aquí jamás hemos tenido ningún problema ni nos han molestado". Asevera Casas que el pasadizo "es un punto de encuentro" y le resta trascendencia a los conflictos que puedan causar los adolescentes. "Son como juegos de niños", afirma Miguel Casas, que, como medidas disuasorias, propone la instalación de un sistema de videovigilancia. En las paredes del callejón figuran varios grafitis.

Lidia de la Roza, en su tienda ubicada en el paseo de Begoña. / Ángel González

Otro de los comerciantes próximos al pasadizo reconoce las "molestias" causadas por determinados comportamientos. Subraya que, cuando se junta un gran número de personas y se sientan en las escaleras, entorpecen el tránsito. "Cuando alguien quiere pasar, no se levanta nadie. Es una cuestión de educación", valora este comerciante, para el que las conductas insalubres protagonizadas por los jóvenes en el pasadizo son "un mal para ellos". Apuesta por más presencia policial para poner coto al problema.

María Luisa Fernández pisa a diario el pasadizo al trabajar en el edificio cuyo acceso está precisamente en el callejón. Fernández es testigo directo de lo que acontece allí. "Los que vienen no deben tener puntos de reuniones y se juntan bastantes. No son todos iguales y no pueden pagar justos por pecadores, pero algunos meten unos ruidos...", comenta Fernández, crítica con el estado del lugar. "Esto a veces está de pena de papeles, bebidas, vasos, gominolas, panes, etc.", sostiene María Luisa Fernández, que también resalta que puntualmente se producen "malas contestaciones" al portero del inmueble. Pero no todo es negativo, reivindica. "Algunos días juegan a las cartas y ya ves tú el daño que pueden hacer", finaliza.

En el paseo de Begoña, contigua al pasadizo hay una tienda de muebles. Su propietaria, Lidia de la Roza, confiesa que la situación es "desagradable" por momentos, si bien puntualiza que los jóvenes se refugian allí, principalmente, cuando hay mal tiempo. Más contundente se expresa Begoña Reina, copropietaria de una cafetería cercana. "La situación es insostenible, comen y tiran basura", denuncia Reina, para la que la solución pasa por que únicamente tengan acceso al callejón los residentes. "Llevo once años en la zona y esto siempre ha estado así", manifiesta Begoña Reina sobre un pasadizo por el que transita la inquietud vecinal y comercial.

